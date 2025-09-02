Games
Κραυγή αγωνίας από τους πρατηριούχους – Πρόταση για πιλοτική μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

Η άρση των συνοριακών ελέγχων έχει επιδεινώσει κατακόρυφα την κατάσταση για τα πρατήρια καυσίμων.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) απηύθυνε νέα έκκληση προς την κυβέρνηση, ζητώντας την άμεση εφαρμογή δοκιμαστικής μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα στις παραμεθόριες περιοχές, με αφετηρία τον Νομό Ροδόπης και διάρκεια ενός έτους.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η άρση των συνοριακών ελέγχων έχει επιδεινώσει κατακόρυφα την κατάσταση για τα πρατήρια καυσίμων, καθώς η διαφορά τιμής στην αμόλυβδη βενζίνη σε σχέση με τη Βουλγαρία ξεπερνά πλέον τα 0,50 ευρώ το λίτρο. Αυτό έχει οδηγήσει σε μαζική στροφή των καταναλωτών σε πρατήρια της γειτονικής χώρας, στερώντας πολύτιμα έσοδα από τις ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και από το κράτος.

Η ΠΟΠΕΚ τονίζει ότι η κατάσταση στις ακριτικές περιοχές έχει λάβει διαστάσεις εγκατάλειψης του επαγγέλματος, με πολλούς οικογενειάρχες πρατηριούχους να εγκαταλείπουν τη δραστηριότητά τους αδυνατώντας να ανταπεξέλθουν στον αθέμιτο ανταγωνισμό. «Οι ακριτικές περιοχές απειλούνται με ερείπωση», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά η Ομοσπονδία.

Πότε έρχεται το κόκκινο τιμολόγιο - Η εικόνα με τις τιμές σήμερα

Πότε έρχεται το κόκκινο τιμολόγιο - Η εικόνα με τις τιμές σήμερα

Οικονομία

Με αφορμή τις εξαγγελίες που αναμένονται στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η Ομοσπονδία καλεί την κυβέρνηση να δώσει μια ανάσα στις τοπικές επιχειρήσεις. Προτείνει είτε την εφαρμογή μειωμένου ΕΦΚ είτε, εναλλακτικά, την καθιέρωση μιας προνομιακής εκπτωτικής κάρτας καυσίμων για τους κατοίκους της Ροδόπης, η οποία θα ισχύσει για έναν χρόνο και θα λειτουργήσει ως «πιλοτικό μέτρο» για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων.

Η ΠΟΠΕΚ υπενθυμίζει ότι η θέσπιση ειδικού φορολογικού καθεστώτος στις παραμεθόριες περιοχές προβλέπεται από την ευρωπαϊκή οδηγία 2003/96/ΕΚ, καθώς οι χώρες που συνορεύουν με την Ελλάδα εφαρμόζουν χαμηλότερη φορολογία στα καύσιμα. Η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου, σημειώνει, δεν θα ενισχύσει μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά και τα δημόσια έσοδα, καθώς θα περιοριστεί η απώλεια φόρων προς όφελος της Βουλγαρίας και άλλων χωρών.

