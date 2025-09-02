Πότε έρχεται το κόκκινο τιμολόγιο - Η εικόνα με τις τιμές σήμερα

Το δρόμο άνοιξε το Picasso της Protergia και η ΡΑΕ προχωρά σε άλλαγές προς όφελος των καταναλωτών. Αυτή τη στιγμή είναι το μόνο προϊόν που ξέρεις ακριβώς τι πληρώνεις, καθώς έχει μια χρέωση που ενσωματώνει τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Ο δρόμος για το νέο κόκκινο τιμολόγιο άνοιξε, ενώ ταυτόχρονα για τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν μειώσεις στα πράσινα τιμολόγια. Ακόμη τα μπλε παραμένουν φτηνότερα από τα πράσινα, ενώ οι καταναλωτές θα έχουν σύντομα και το κόκκινο τιμολόγιο για να επιλέξουν. Το δρόμο άνοιξε το Picasso της Protergia και η ΡΑΕ προχωρά σε άλλαγές προς όφελος των καταναλωτών. Αυτή τη στιγμή είναι το μόνο προϊόν που ξέρεις ακριβώς τι πληρώνεις, καθώς έχει μια χρέωση που ενσωματώνει τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Στην αγορά, η ΔΕΗ ανακοίνωσε για τον Σεπτέμβριο τιμή κιλοβατώρας στο πράσινο τιμολόγιο στα 12,9 λεπτά, από 15,153 λεπτά τον Αύγουστο για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες, μείωση 15%. Η τιμή αυτή διαμορφώνεται χαμηλότερα και από τα σταθερά τιμολόγια. Στο πρόγραμμα myhome4all η τιμή μειώνεται κατά 25,1%, στα 10,4 λεπτά/κιλοβατώρα από 13,898 τον Αύγουστο.

Η Protergia ανακοίνωσε μείωση 11,2% στο πράσινο τιμολόγιο, στα 15,9 λεπτά/κιλοβατώρα, καθώς και έως 18% στα κίτρινα τιμολόγια. Η Ηρων κατέγραψε μείωση 35,93%, με την τιμή της κιλοβατώρας να υποχωρεί στα 10,962 λεπτά από 17,11 τον Αύγουστο. Η Φυσικό Αέριο ανακοίνωσε νέα τιμή 15,742 λεπτά/κιλοβατώρα, μειωμένη κατά 9,64%.

Η ΡΑΑΕΥ προτείνει νέα «κόκκινα» τιμολόγια ρεύματος με ευέλικτη χρέωση βάσει κατανάλωσης, συνδυάζοντας χαρακτηριστικά σταθερών και κυμαινόμενων προϊόντων.

Τα συγκεκριμένα τιμολόγια χαρακτηρίζονται ως ευέλικτα, αφού δεν συνδέονται άμεσα με τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς. Ωστόσο, περιλαμβάνουν ένα εκ των προτέρων καθορισμένο «ευέλικτο στοιχείο», το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με παραμέτρους που δεν ελέγχει ο πάροχος, όπως η κατανάλωση.

Ο αντιπρόεδρος του κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ, Δημήτρης Φούρλαρης, ανέφερε ότι πρόκειται για τιμολόγια όπου η τελική χρέωση εξαρτάται από το προφίλ κατανάλωσης κάθε νοικοκυριού, υπογραμμίζοντας ότι θα λειτουργούν «κάπου ανάμεσα στο σταθερό και το κυμαινόμενο μοντέλο».

Όπως τόνισε, τα νέα κόκκινα τιμολόγια θα τεθούν σε εφαρμογή μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης. Θα προσφέρουν προκαθορισμένες τιμές ανά κλίμακα κατανάλωσης (π.χ. διαφορετική χρέωση για τις πρώτες 200 κιλοβατώρες και άλλη για τις επόμενες 400), ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει εκ των προτέρων το εύρος της χρέωσης, χωρίς όμως «κλείδωμα» ενιαίας τιμής για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όπως ισχύει στα μπλε τιμολόγια.

Η Αρχή εξηγεί ότι η θέσπιση των κόκκινων προϊόντων ευθυγραμμίζεται με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για διαφάνεια και συγκρισιμότητα. Στόχος είναι να προσφέρουν μια πιο ευέλικτη επιλογή από τα σταθερά τιμολόγια και πιο ασφαλή από τα κυμαινόμενα.

Η ΡΑΑΕΥ διευκρινίζει ότι τα ευέλικτα τιμολόγια μπορεί να περιλαμβάνουν:

(α) Κλιμακωτή τιμολόγηση ανά επίπεδο κατανάλωσης, με σταθερή πάγια ή/και τιμή προμήθειας ανά κιλοβατώρα.

(β) Σταθερή τιμή προμήθειας ανά εξάμηνο στη διάρκεια του έτους.

(γ) Συνδυασμό κλιμακωτής τιμολόγησης με διαφορετικές χρεώσεις για κατανάλωση εκτός βαθμίδας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων προϊόντων είναι:

Ελάχιστη διάρκεια σύμβασης 12 μήνες.

Δυνατότητα επιβολής ρήτρας πρόωρης αποχώρησης, αναλογικής με το κόστος για τον πάροχο.

Δυνατότητα εκπτώσεων, με σαφή περιγραφή στους όρους της σύμβασης.

Επιπλέον, το ευέλικτο στοιχείο μπορεί να περιλαμβάνει διαφοροποίηση τιμής για ώρες αιχμής και μη αιχμής.

