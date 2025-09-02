Games
Οικονομία

Πότε έρχεται το κόκκινο τιμολόγιο - Η εικόνα με τις τιμές σήμερα

Πότε έρχεται το κόκκινο τιμολόγιο - Η εικόνα με τις τιμές σήμερα
Το δρόμο άνοιξε το Picasso της Protergia και η ΡΑΕ προχωρά σε άλλαγές προς όφελος των καταναλωτών. Αυτή τη στιγμή είναι το μόνο προϊόν που ξέρεις ακριβώς τι πληρώνεις, καθώς έχει μια χρέωση που ενσωματώνει τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Ο δρόμος για το νέο κόκκινο τιμολόγιο άνοιξε, ενώ ταυτόχρονα για τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν μειώσεις στα πράσινα τιμολόγια. Ακόμη τα μπλε παραμένουν φτηνότερα από τα πράσινα, ενώ οι καταναλωτές θα έχουν σύντομα και το κόκκινο τιμολόγιο για να επιλέξουν. Το δρόμο άνοιξε το Picasso της Protergia και η ΡΑΕ προχωρά σε άλλαγές προς όφελος των καταναλωτών. Αυτή τη στιγμή είναι το μόνο προϊόν που ξέρεις ακριβώς τι πληρώνεις, καθώς έχει μια χρέωση που ενσωματώνει τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Στην αγορά, η ΔΕΗ ανακοίνωσε για τον Σεπτέμβριο τιμή κιλοβατώρας στο πράσινο τιμολόγιο στα 12,9 λεπτά, από 15,153 λεπτά τον Αύγουστο για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες, μείωση 15%. Η τιμή αυτή διαμορφώνεται χαμηλότερα και από τα σταθερά τιμολόγια. Στο πρόγραμμα myhome4all η τιμή μειώνεται κατά 25,1%, στα 10,4 λεπτά/κιλοβατώρα από 13,898 τον Αύγουστο.

Η Protergia ανακοίνωσε μείωση 11,2% στο πράσινο τιμολόγιο, στα 15,9 λεπτά/κιλοβατώρα, καθώς και έως 18% στα κίτρινα τιμολόγια. Η Ηρων κατέγραψε μείωση 35,93%, με την τιμή της κιλοβατώρας να υποχωρεί στα 10,962 λεπτά από 17,11 τον Αύγουστο. Η Φυσικό Αέριο ανακοίνωσε νέα τιμή 15,742 λεπτά/κιλοβατώρα, μειωμένη κατά 9,64%.

Η ΡΑΑΕΥ προτείνει νέα «κόκκινα» τιμολόγια ρεύματος με ευέλικτη χρέωση βάσει κατανάλωσης, συνδυάζοντας χαρακτηριστικά σταθερών και κυμαινόμενων προϊόντων.

Τα συγκεκριμένα τιμολόγια χαρακτηρίζονται ως ευέλικτα, αφού δεν συνδέονται άμεσα με τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς. Ωστόσο, περιλαμβάνουν ένα εκ των προτέρων καθορισμένο «ευέλικτο στοιχείο», το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με παραμέτρους που δεν ελέγχει ο πάροχος, όπως η κατανάλωση.

Ο αντιπρόεδρος του κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ, Δημήτρης Φούρλαρης, ανέφερε ότι πρόκειται για τιμολόγια όπου η τελική χρέωση εξαρτάται από το προφίλ κατανάλωσης κάθε νοικοκυριού, υπογραμμίζοντας ότι θα λειτουργούν «κάπου ανάμεσα στο σταθερό και το κυμαινόμενο μοντέλο».

Όπως τόνισε, τα νέα κόκκινα τιμολόγια θα τεθούν σε εφαρμογή μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης. Θα προσφέρουν προκαθορισμένες τιμές ανά κλίμακα κατανάλωσης (π.χ. διαφορετική χρέωση για τις πρώτες 200 κιλοβατώρες και άλλη για τις επόμενες 400), ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει εκ των προτέρων το εύρος της χρέωσης, χωρίς όμως «κλείδωμα» ενιαίας τιμής για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όπως ισχύει στα μπλε τιμολόγια.

Η Αρχή εξηγεί ότι η θέσπιση των κόκκινων προϊόντων ευθυγραμμίζεται με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για διαφάνεια και συγκρισιμότητα. Στόχος είναι να προσφέρουν μια πιο ευέλικτη επιλογή από τα σταθερά τιμολόγια και πιο ασφαλή από τα κυμαινόμενα.

Η ΡΑΑΕΥ διευκρινίζει ότι τα ευέλικτα τιμολόγια μπορεί να περιλαμβάνουν:

(α) Κλιμακωτή τιμολόγηση ανά επίπεδο κατανάλωσης, με σταθερή πάγια ή/και τιμή προμήθειας ανά κιλοβατώρα.

(β) Σταθερή τιμή προμήθειας ανά εξάμηνο στη διάρκεια του έτους.

(γ) Συνδυασμό κλιμακωτής τιμολόγησης με διαφορετικές χρεώσεις για κατανάλωση εκτός βαθμίδας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων προϊόντων είναι:

Ελάχιστη διάρκεια σύμβασης 12 μήνες.

Δυνατότητα επιβολής ρήτρας πρόωρης αποχώρησης, αναλογικής με το κόστος για τον πάροχο.

Δυνατότητα εκπτώσεων, με σαφή περιγραφή στους όρους της σύμβασης.

Επιπλέον, το ευέλικτο στοιχείο μπορεί να περιλαμβάνει διαφοροποίηση τιμής για ώρες αιχμής και μη αιχμής.

Τα μπλε τιμολόγια σήμερα

ΤΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΠΛΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

powered by Protergia
My Home Enter (2)(5) € 0,142kWh Πάγιο € 4,9
My Home Online (1) € 0,142kWh Πάγιο € 3,5
myHomeEnterTwo (1) € 0,145 (0.095)kWh Πάγιο € 8
Value Secure 12 Μήνες (3) € 0,099kWh Πάγιο € 9,9
Value Safe More (4) € 0,125kWh Πάγιο € 9,9
Value 4FAMILY (1) € 0,141 (0,089)kWh Πάγιο € 9,9
BLUE GENEROUS HOME 4 (3) € 0,098kWh Πάγιο € 9,9
BLUE GENEROUS MAX HOME (3) € 0,094kWh Πάγιο € 9,9
Volton Blue 12M (3) € 0,10kWh Πάγιο € 9,9
ELPEDISON Reward Maximum (3) € 0,088kWh Πάγιο € 12,9
ELPEDISON Reward Ultra (3) € 0,098kWh Πάγιο € 9,9
ELPEDISON Reward Zero fee (3) € 0,139kWh Πάγιο € 0
nrg fixed 4U € 0,11kWh Πάγιο € 14,9
nrg fixed on time (3) € 0,10kWh Πάγιο € 9,9
nrg fixed on time advanced promo € 0,099 (0,088 3 μηνες)kWh Πάγιο € 9,9
Home Fixed € 0,139kWh Πάγιο € 9,9
Power Home Secure Night 2.0 (1) € 0,13 (0,089)kWh Πάγιο € 9,9
Power On! Blue Now 24Μ+ (6) € 0,089kWh Πάγιο € 9,9
Power On! Blue Now 18Μ+ Οικιακό (6) € 0,091kWh Πάγιο € 9,9
Οικιακό FIXED € 0,36kWh Πάγιο € 10
EUNICE Home Fair II € 0,16kWh Πάγιο € 4
Eunice Home EDGE € 0,098 (3)kWh Πάγιο € 7

* Τιμές ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • (1) Το πρόγραμμα είναι διζωνικό
  • (2) Πάγια εντολή
  • (3) Συνέπεια
  • (4) Επιπλέον έκπτωση 10€/ΜWh σε συνδυασμό με πρόγραμμα φυσικού αερίου
  • (5) 2% έκπτωση για πληρωμή μέσω πάγιας εντολής
  • (6) Έκπτωση συνδυαστικής εκπροσώπησης παροχής ΗΕ και ΦΑ

Τιμές με εκπτώσεις και προϋποθέσεις

Οι ανωτέρω τιμές είναι οι πλέον πρόσφατες προσφερόμενες από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας όπως αναρτώνται στην ΡΑΑΕΥ.

Αναλυτικά όλα τα τιμολόγια όπως αναρτώνται στη ΡΑΑΕΥ

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Αντιπηκτικό προστατεύει καλύτερα από την ασπιρίνη για την πρόληψη εμφραγμάτων

Αντιπηκτικό προστατεύει καλύτερα από την ασπιρίνη για την πρόληψη εμφραγμάτων

Χειρουργεία: Μικρότερες αναμονές ή 400 κλειστές αίθουσες;

Χειρουργεία: Μικρότερες αναμονές ή 400 κλειστές αίθουσες;

Ξεχάστε τα πορτοκάλια - Αυτό το λαχανικό είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης C

Ξεχάστε τα πορτοκάλια - Αυτό το λαχανικό είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης C

Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

