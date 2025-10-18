Όσα αναφέρει σε ανάρτησή του.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, άσκησε δριμεία κριτική στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, σχετικά με την πολιτική της κυβέρνησης για τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης αλλά και τον ΕΦΚ στα καύσιμα.

Όπως αναφέρει ο ίδιος: «Ο κ. Μητσοτάκης αφήνει ανεξέλεγκτα τα καρτέλ, την αισχροκέρδεια και την κερδοσκοπία και δεν λέει κουβέντα για όλα αυτά, αλλά όταν πέφτουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, άρα και οι εγχώριες, γυρίζει σποτ».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Ο κύριος Μητσοτάκης ανάρτησε video στα social media για να μας ενημερώσει ότι έχουν πέσει οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης και ότι έχουμε πολύ καλά νέα στο μέτωπο των τιμών.

Έχει καμία σχέση αυτή η εξέλιξη με την πολιτική της κυβέρνησης; Έχει παρέμβει κάπως; Έχει νομοθετήσει κάτι; Μήπως μείωσε τον ΕΦΚ στα καύσιμα και δεν το πήραμε χαμπάρι;

Έριξε κάπως ο κ. Μητσοτάκης τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου;

Ο κ. Μητσοτάκης αφήνει ανεξέλεγκτα τα καρτέλ, την αισχροκέρδεια και την κερδοσκοπία και δεν λέει κουβέντα για όλα αυτά, αλλά όταν πέφτουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, άρα και οι εγχώριες, γυρίζει σποτ.

Όχι άλλο σανό κ. Μητσοτάκη!».

