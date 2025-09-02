ΑΣΕΠ: Προκήρυξη το φθινόπωρο για τις θέσεις του γραπτού διαγωνισμού - Πότε οι διορισμοί

Προγραμματίζονται περισσότερες από 27.000 προσλήψεις στο Δημόσιο.

Σε σημαντικές αποκαλύψεις για τον δεύτερο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ προχώρησε η υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη. Μιλώντας στην ΕΡΤ, έκανε γνωστό ότι η προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί εντός του φθινοπώρου, δίνοντας το «πράσινο φως» στους επιτυχόντες να δηλώσουν τις θέσεις που επιθυμούν.

Αμέσως μετά την υποβολή των αιτήσεων θα ακολουθήσει η επεξεργασία τους, με το μεγάλο στοίχημα του υπουργείου να είναι οι πρώτοι διορισμοί να γίνουν έως το Πάσχα.

«Τα αποτελέσματα εκδόθηκαν σε μόλις 10 ημέρες και οι πρώτοι διορισμοί αναμένονται μέχρι το Πάσχα. Είναι χρόνοι πρωτοφανείς για τα δεδομένα του Δημοσίου», υπογράμμισε η υφυπουργός.

Θέσεις από τον προγραμματισμό του 2026

Σύμφωνα με την κα. Χαραλαμπογιάννη, οι επιτυχόντες θα δουν στην προκήρυξη θέσεις που εντάσσονται ήδη στον προγραμματισμό προσλήψεων του 2026. Πρόκειται για μια σημαντική επιτάχυνση των διαδικασιών, δεδομένου ότι στο παρελθόν οι υποψήφιοι συχνά περίμεναν δύο και τρία χρόνια μέχρι να διοριστούν.

27.000 προσλήψεις την επόμενη χρονιά

Η υφυπουργός αποκάλυψε ότι το 2026 προγραμματίζονται περισσότερες από 27.000 προσλήψεις στο Δημόσιο, με έμφαση στην Παιδεία, την Υγεία, την Άμυνα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο ακριβής αριθμός των θέσεων θα «κλειδώσει» στο Υπουργικό Συμβούλιο του Σεπτεμβρίου.

Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί και στην εντοπιότητα, αφού –όπως ανέφερε– προβλέπεται αυξημένη μοριοδότηση, προκειμένου οι επιτυχόντες να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στον τόπο καταγωγής τους.

Αλλαγές και στις κρίσεις προϊσταμένων

Παράλληλα, η κα. Χαραλαμπογιάννη έκανε γνωστό ότι δρομολογούνται αλλαγές και στις κρίσεις προϊσταμένων, οι οποίες θα γίνονται πλέον με τεστ δεξιοτήτων μέσω ΑΣΕΠ, ώστε οι διαδικασίες να γίνουν ταχύτερες και πιο αξιοκρατικές.