Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη το φθινόπωρο για τις θέσεις του γραπτού διαγωνισμού - Πότε οι διορισμοί

eurokinissi eurokinissi
Προγραμματίζονται περισσότερες από 27.000 προσλήψεις στο Δημόσιο.

Σε σημαντικές αποκαλύψεις για τον δεύτερο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ προχώρησε η υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη. Μιλώντας στην ΕΡΤ, έκανε γνωστό ότι η προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί εντός του φθινοπώρου, δίνοντας το «πράσινο φως» στους επιτυχόντες να δηλώσουν τις θέσεις που επιθυμούν.

Αμέσως μετά την υποβολή των αιτήσεων θα ακολουθήσει η επεξεργασία τους, με το μεγάλο στοίχημα του υπουργείου να είναι οι πρώτοι διορισμοί να γίνουν έως το Πάσχα.

«Τα αποτελέσματα εκδόθηκαν σε μόλις 10 ημέρες και οι πρώτοι διορισμοί αναμένονται μέχρι το Πάσχα. Είναι χρόνοι πρωτοφανείς για τα δεδομένα του Δημοσίου», υπογράμμισε η υφυπουργός.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πόσο κοστίζουν τα σχολικά - Τετράδιο 150 φύλλων μειώθηκε στα 80 φύλλα και κράτησε ίδια τιμή

Πόσο κοστίζουν τα σχολικά - Τετράδιο 150 φύλλων μειώθηκε στα 80 φύλλα και κράτησε ίδια τιμή

Ελλάδα

Θέσεις από τον προγραμματισμό του 2026

Σύμφωνα με την κα. Χαραλαμπογιάννη, οι επιτυχόντες θα δουν στην προκήρυξη θέσεις που εντάσσονται ήδη στον προγραμματισμό προσλήψεων του 2026. Πρόκειται για μια σημαντική επιτάχυνση των διαδικασιών, δεδομένου ότι στο παρελθόν οι υποψήφιοι συχνά περίμεναν δύο και τρία χρόνια μέχρι να διοριστούν.

27.000 προσλήψεις την επόμενη χρονιά

Η υφυπουργός αποκάλυψε ότι το 2026 προγραμματίζονται περισσότερες από 27.000 προσλήψεις στο Δημόσιο, με έμφαση στην Παιδεία, την Υγεία, την Άμυνα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο ακριβής αριθμός των θέσεων θα «κλειδώσει» στο Υπουργικό Συμβούλιο του Σεπτεμβρίου.

Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί και στην εντοπιότητα, αφού –όπως ανέφερε– προβλέπεται αυξημένη μοριοδότηση, προκειμένου οι επιτυχόντες να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στον τόπο καταγωγής τους.

Αλλαγές και στις κρίσεις προϊσταμένων

Παράλληλα, η κα. Χαραλαμπογιάννη έκανε γνωστό ότι δρομολογούνται αλλαγές και στις κρίσεις προϊσταμένων, οι οποίες θα γίνονται πλέον με τεστ δεξιοτήτων μέσω ΑΣΕΠ, ώστε οι διαδικασίες να γίνουν ταχύτερες και πιο αξιοκρατικές.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Αντιπηκτικό προστατεύει καλύτερα από την ασπιρίνη για την πρόληψη εμφραγμάτων

Αντιπηκτικό προστατεύει καλύτερα από την ασπιρίνη για την πρόληψη εμφραγμάτων

Χειρουργεία: Μικρότερες αναμονές ή 400 κλειστές αίθουσες;

Χειρουργεία: Μικρότερες αναμονές ή 400 κλειστές αίθουσες;

Ξεχάστε τα πορτοκάλια - Αυτό το λαχανικό είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης C

Ξεχάστε τα πορτοκάλια - Αυτό το λαχανικό είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης C

Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

Σχετικά Άρθρα

«Ημέρες Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη: 100 επιχειρήσεις με περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας

«Ημέρες Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη: 100 επιχειρήσεις με περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας

Οικονομία
2Γ/2025 ΑΣΕΠ - Δημόσιο δίκαιο (πολίτευμα - οργανωτικές βάσεις)

2Γ/2025 ΑΣΕΠ - Δημόσιο δίκαιο (πολίτευμα - οργανωτικές βάσεις)

Οικονομία
ΑΣΕΠ: Από σήμερα οι αιτήσεις για τους πίνακες εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής

ΑΣΕΠ: Από σήμερα οι αιτήσεις για τους πίνακες εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής

Οικονομία
Προσλήψεις στο μετρό της Αθήνας

Προσλήψεις στο μετρό της Αθήνας

Οικονομία

NETWORK

Γ. Γεραπετρίτης: Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη μεταξύ 22-26 Σεπτεμβρίου - Δεν θα είναι εθιμοτυπική

Γ. Γεραπετρίτης: Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη μεταξύ 22-26 Σεπτεμβρίου - Δεν θα είναι εθιμοτυπική

ienergeia.gr
Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

healthstat.gr
Τι οφέλη θα δείτε στο σώμα σας αν τρώτε συχνά ρόδια

Τι οφέλη θα δείτε στο σώμα σας αν τρώτε συχνά ρόδια

healthstat.gr
Πώς θα γυμναστείτε χωρίς να επιβαρύνετε τα γόνατά σας

Πώς θα γυμναστείτε χωρίς να επιβαρύνετε τα γόνατά σας

healthstat.gr
Τομέα Ενέργειας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής: Τώρα βαφτίζουν τα βάρη προς τους πολίτες ως επιτυχία

Τομέα Ενέργειας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής: Τώρα βαφτίζουν τα βάρη προς τους πολίτες ως επιτυχία

ienergeia.gr
«Πράσινα Λιμάνια & το Μέλλον της Βιώσιμης Ναυτιλίας»: Ημερίδα, στο λιμάνι της Κυλλήνης

«Πράσινα Λιμάνια & το Μέλλον της Βιώσιμης Ναυτιλίας»: Ημερίδα, στο λιμάνι της Κυλλήνης

ienergeia.gr
Γιατί δεν πρέπει να κάνετε ντους κάθε μέρα, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Γιατί δεν πρέπει να κάνετε ντους κάθε μέρα, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

healthstat.gr
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναλαμβάνει τις εργασίες κατασκευής του οικοδομικού σκελετού του The Ellinikon Mall

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναλαμβάνει τις εργασίες κατασκευής του οικοδομικού σκελετού του The Ellinikon Mall

ienergeia.gr