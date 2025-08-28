Games
Περιορίσθηκε τον Ιούλιο η ζήτηση πιστώσεων και η χορήγηση δανείων

Περιορίσθηκε τον Ιούλιο η ζήτηση πιστώσεων και η χορήγηση δανείων Φωτογραφία: moerschy from Pixabay
Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης εμφανίστηκε αρνητική, καθώς τον Ιούλιο αποσύρθηκαν 751 εκατ. ευρώ, έναντι σημαντικής εισροής 2,65 δισ. ευρώ τον Ιούνιο

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας επιταχύνθηκε στο 7,2% τον Ιούλιο του 2025, έναντι 7% τον Ιούνιο, σηματοδοτώντας μια μικρή αλλά αξιοσημείωτη ενίσχυση της πιστωτικής δραστηριότητας.

Παρά τη βελτίωση του ετήσιου δείκτη, η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης εμφανίστηκε αρνητική, καθώς τον Ιούλιο αποσύρθηκαν 751 εκατ. ευρώ, έναντι σημαντικής εισροής 2,65 δισ. ευρώ τον Ιούνιο. Το στοιχείο αυτό υποδηλώνει διακυμάνσεις στη ζήτηση πιστώσεων και διαφοροποιήσεις στη χρηματοδότηση μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Στον ιδιωτικό τομέα, η εικόνα ήταν διαφορετική. Η καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά 1,26 δισ. ευρώ, σε αντίθεση με τον Ιούνιο όταν είχε καταγραφεί θετική εισροή 2,74 δισ. ευρώ. Ωστόσο, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε σταθερός στο 10,5%, δείχνοντας ότι σε ετήσια βάση οι συνθήκες χρηματοδότησης παραμένουν ισχυρές.
Οι επιχειρήσεις επηρεάστηκαν περισσότερο, καθώς η χρηματοδότηση προς αυτές κατέγραψε αρνητική καθαρή ροή 1,27 δισ. ευρώ, έναντι θετικής 2,38 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Παρ’ όλα αυτά, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε στο 15,8%, επίπεδο που αποτυπώνει την υψηλή ταχύτητα πιστωτικής επέκτασης. Για τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ειδικότερα, ο δείκτης ανήλθε στο 16,1% από 15,9%, με τη μηνιαία ροή να καταγράφει μείωση 1,1 δισ. ευρώ. Αντίθετα, οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εμφάνισαν εξασθένιση, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής να υποχωρεί στο 13,7% από 15,2%, ενώ η μηνιαία ροή ήταν αρνητική κατά 164 εκατ. ευρώ.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις βρέθηκαν επίσης σε αρνητικό έδαφος, με καθαρή εκροή 68 εκατ. ευρώ, έναντι εισροής 67 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διατηρήθηκε αμετάβλητος στο -0,3%, καταδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη αδυναμία στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Μικρότερη αλλά θετική εικόνα καταγράφηκε στις χρηματοδοτήσεις προς ιδιώτες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Η καθαρή ροή ήταν θετική κατά 81 εκατ. ευρώ, αν και μειωμένη σε σχέση με τα 293 εκατ. ευρώ του προηγούμενου μήνα. Σε ετήσια βάση, ο ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 0,7% από 0,5%, σηματοδοτώντας ήπια ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης προς τα νοικοκυριά και τον τρίτο τομέα.

Η γενική κυβέρνηση παρουσίασε θετική καθαρή ροή χρηματοδότησης ύψους 509 εκατ. ευρώ, αντιστρέφοντας την αρνητική εικόνα του Ιουνίου (-93 εκατ. ευρώ). Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης προς το Δημόσιο ανήλθε στο 2,0%, από 1,2% τον προηγούμενο μήνα, γεγονός που αντανακλά την αυξημένη στήριξη προς τον κρατικό τομέα.

