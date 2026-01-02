Κεντρικό ρόλο στην άνοδο διαδραμάτισε ο τραπεζικός κλάδος, με τον σχετικό δείκτη να ενισχύεται κατά 3,81%.

Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η νέα χρηματιστηριακή χρονιά στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει άνοδο 1,76% και να κλείνει στις 2.158,04 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2010.

Από το άνοιγμα της συνεδρίασης η αγορά κινήθηκε σταθερά σε θετικό έδαφος, ξεπερνώντας ενδοσυνεδριακά την κορυφή του 2025 και διατηρώντας την ανοδική της πορεία μέχρι το τέλος των συναλλαγών.

Κεντρικό ρόλο στην άνοδο διαδραμάτισε ο τραπεζικός κλάδος, με τον σχετικό δείκτη να ενισχύεται κατά 3,81% και να διαμορφώνεται στις 2.381,14 μονάδες.

Παράλληλα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 έκλεισε με κέρδη 1,88% στις 5.451,93 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 1,35% στις 2.863,06 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 223,62 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 28,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν πακέτα, με τον συνολικό όγκο να διαμορφώνεται στα 35,39 εκατ. τεμάχια. Στο ταμπλό, η εικόνα ήταν ευρείας ανόδου, με 86 μετοχές να κλείνουν υψηλότερα και 47 να υποχωρούν, ενώ 71 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,63%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε άνοδο 2,56%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, μόνο τέσσερις μετοχές ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με απώλειες, στοιχείο που αποτυπώνει τη γενικευμένη θετική τάση της ημέρας. Η πτώση της Coca-Cola HBC περιόρισε εν μέρει τα συνολικά κέρδη του Γενικού Δείκτη.

Στον τραπεζικό κλάδο, η Εθνική Τράπεζα κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο, κλείνοντας με κέρδη 5,96% στα 13,77 ευρώ. Η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 2,8% στα 6,99 ευρώ, με τον υψηλότερο τζίρο της συνεδρίασης, ενώ η Alpha Bank και η Eurobank σημείωσαν άνοδο 3,38% και 2,48% αντίστοιχα. Θετική ήταν και η εικόνα σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές της υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με αρκετούς τίτλους να καταγράφουν νέα υψηλά ή να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα μεγάλα χρηματιστήρια κινήθηκαν επίσης ανοδικά, ωστόσο με χαμηλότερα ποσοστά κερδών, γεγονός που οδήγησε την ελληνική αγορά σε σχετική υπεραπόδοση κατά τη συνεδρίαση.