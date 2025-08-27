Σαφάρι ελέγχων της ΑΑΔΕ σε τουριστικούς προορισμούς - Πάνω από 400 παραβάσεις σε 10 ημέρες

Παραβάσεις σε σε Ρόδο, Πάρο, Κρήτη, Ύδρα, Κέρκυρα και Πειραιά εντόπισαν τα μικτά κλιμάκια της ΑΑΔΕ.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εντατικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε τουριστικούς προορισμούς με αυξημένη επισκεψιμότητα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής.

Στο διάστημα από 16 έως 25 Αυγούστου 2025, μικτά κλιμάκια ελεγκτών προχώρησαν σε εκτεταμένους ελέγχους σε Ρόδο, Πάρο, Κρήτη, Ύδρα, Κέρκυρα και Πειραιά, εντοπίζοντας περισσότερες από 400 παραβάσεις που αφορούσαν κυρίως στη μη έκδοση φορολογικών στοιχείων.

Η Ρόδος βρέθηκε στο επίκεντρο, καθώς σε επιχείρηση χονδρικής και λιανικής πώλησης ποτών διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις: βρέθηκαν 306 κουτιά μπύρας χωρίς τις απαιτούμενες ενδείξεις, ενώ εντοπίστηκαν μη εκδοθέντα παραστατικά που αντιστοιχούσαν σε 285 φιάλες, με την αξία τους να υπολογίζεται σε σχεδόν 7.000 ευρώ. Επιπλέον, σε εστιατόριο, σε επιχείρηση θαλάσσιων παιχνιδιών και σε παγωτοπωλείο καταγράφηκαν παραλείψεις στην έκδοση περίπου 90 αποδείξεων, συνολικής αξίας άνω των 6.000 ευρώ.

Στην Πάρο, οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε γνωστό εστιατόριο όπου δεν εκδόθηκαν τρία παραστατικά αξίας μεγαλύτερης των 1.800 ευρώ. Στα Χανιά της Κρήτης, εντοπίστηκαν παραβάσεις σε ψησταριά και σε επιχείρηση εκμίσθωσης ομπρελοκαθισμάτων, με τον αριθμό των μη εκδοθέντων παραστατικών να ανέρχεται συνολικά σε 49. Στην Ύδρα, σε δύο καφέ-μπαρ οι ελεγκτές κατέγραψαν 45 περιπτώσεις μη έκδοσης αποδείξεων.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάστηκε και στην Κέρκυρα, όπου σειρά επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής βρέθηκαν να παραλείπουν την έκδοση αποδείξεων. Στον Πειραιά, τέλος, σε εστιατόριο καταγράφηκαν 20 μη εκδοθέντα παραστατικά.

Για όλες τις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν παραβάσεις, η ΑΑΔΕ προχώρησε στην επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, με πρόστιμα αλλά και την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων για 48 ώρες. Οι ελεγκτικές ομάδες, όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, παραμένουν σε συνεχή δράση με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, την προστασία των καταναλωτών και την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού.

Η Ανεξάρτητη Αρχή σημειώνει ότι οι επιχειρησιακές της δράσεις θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση σε όλη τη χώρα, ειδικά στους προορισμούς που συγκεντρώνουν μεγάλο όγκο τουριστών, καθώς η θερινή περίοδος χαρακτηρίζεται από αυξημένες συναλλαγές. Στόχος της, όπως τονίζεται, είναι να στηριχθούν οι συνεπείς επαγγελματίες και να ενισχυθεί η φορολογική συμμόρφωση, ώστε να διασφαλιστούν έσοδα για το Δημόσιο και ίσοι όροι στην αγορά.