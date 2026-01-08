Επιστροφή υπό προϋποθέσεις μέσω της αξιολόγησης του φορολογικού προφίλ και του βαθμού κινδύνου για τα δημόσια έσοδα.

Μια δεύτερη ευκαιρία επιστροφής στην επιχειρηματική δραστηριότητα δίνει η φορολογική διοίκηση σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που στο παρελθόν έχασαν τον ΑΦΜ τους λόγω σοβαρών φορολογικών παραβάσεων, θέτοντας όμως αυστηρούς και σαφείς όρους. Η επανέναρξη δραστηριότητας δεν αποκλείεται, αλλά συνδέεται πλέον με συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλίδες, με βασικό εργαλείο τη χρηματική εγγύηση, η οποία λειτουργεί ως μηχανισμός ελέγχου και πρόληψης νέων παραβάσεων.

Η νέα αυτή δυνατότητα αφορά κυρίως φορολογουμένους που, μετά από περίοδο αναστολής ή απενεργοποίησης του ΑΦΜ τους, επιδιώκουν να ξεκινήσουν εκ νέου επιχειρηματική δραστηριότητα. Αντί για οριστικό αποκλεισμό από την αγορά, η εφορία επιλέγει να επιτρέψει την επιστροφή τους υπό προϋποθέσεις, αξιολογώντας το φορολογικό τους προφίλ και τον βαθμό κινδύνου για τα δημόσια έσοδα.

Κεντρικός όρος για τη νέα αρχή είναι η κατάθεση χρηματικής εγγύησης, το ύψος της οποίας κυμαίνεται από 3.000 έως 500.000 ευρώ. Σε περιπτώσεις που σχετίζονται με λαθρεμπορία, το ποσό μπορεί κατ’ εξαίρεση να φτάσει έως και το 1 εκατ. ευρώ. Η εγγύηση δεσμεύεται για χρονικό διάστημα από δύο έως έξι έτη και επιστρέφεται εφόσον ο φορολογούμενος επιδείξει συνεπή φορολογική συμπεριφορά και δεν επαναλάβει παραβατικές πρακτικές.

Η δυνατότητα αυτή απευθύνεται, μεταξύ άλλων, σε φυσικά πρόσωπα που είχαν πτωχεύσει ή καταστεί αφερέγγυα και, κατά τον χρόνο υποβολής δήλωσης έναρξης, διατηρούν βασικές ληξιπρόθεσμες οφειλές τουλάχιστον 100.000 ευρώ από φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενους φόρους ή πρόστιμα. Για νομικά πρόσωπα και οντότητες, το αντίστοιχο όριο ανέρχεται στις 300.000 ευρώ.

Παράλληλα, νέα ευκαιρία δίνεται και σε πρόσωπα που στο παρελθόν είχαν διοικητικό ή ουσιαστικό μετοχικό ρόλο σε επιχειρήσεις των οποίων ο ΑΦΜ είχε ανασταλεί ή απενεργοποιηθεί. Διευθυντές, διαχειριστές, μέλη διοικητικών συμβουλίων, καθώς και μέτοχοι ή εταίροι με συμμετοχή τουλάχιστον 33%, μπορούν να επανέλθουν στην επιχειρηματική δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύψουν την προβλεπόμενη εγγύηση.