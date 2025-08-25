Games
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κλείδωσαν» οι πληρωμές των αγροτικών επιδοτήσεων, το χρονοδιάγραμμα Τσιάρα

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κλείδωσαν» οι πληρωμές των αγροτικών επιδοτήσεων, το χρονοδιάγραμμα Τσιάρα
Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, οι πληρωμές μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν μπει σε τροχιά καταβολής το αργότερο μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι πληρωμές των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τους δικαιούχους, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας μιλώντας στην ΕΡΤ. Στόχος είναι η καταβολή τους με «πολύ υψηλή συχνότητα», ώστε να ανακουφιστεί μεγάλος αριθμός παραγωγών.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται στους ενδελεχείς ελέγχους, αλλά διαβεβαίωσε ότι «δεν θα διακινδυνεύσει κανείς την καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους». Παράλληλα, προανήγγειλε ότι «μέχρι το τέλος του μήνα θα υπάρξουν αποτελέσματα για την επιστροφή των παράνομα καταβληθέντων χρημάτων», αναφερόμενος σε περιπτώσεις εκμετάλλευσης κενών του συστήματος.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα δημιουργηθεί «μια νέα εποχή διαφάνειας και πραγματικών ελέγχων». Ήδη έχει συσταθεί ειδική ομάδα με την Οικονομική Αστυνομία, την ΑΑΔΕ και στελέχη του υπουργείου, η οποία ελέγχει όλες τις «ύποπτες επιδοτήσεις».

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην εκρίζωση της ευλογιάς, τονίζοντας την ανάγκη απόλυτης συνεργασίας των κτηνοτρόφων, των Περιφερειών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Τέλος, για τις εκτεταμένες πυρκαγιές του καλοκαιριού, γνωστοποίησε ότι έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες για ταχεία αποζημίωση των πληγέντων, με στόχο η στήριξη των πολιτών που είδαν τη ζωή τους να αλλάζει από τις φωτιές να πραγματοποιηθεί άμεσα και αποτελεσματικά.

