«Η κυβέρνηση, αξιοποιώντας τη διοίκηση της ΑΑΔΕ ως μηχανισμό, στοχοποιεί και τιμωρεί μια δημόσια υπάλληλο επειδή τόλμησε να κάνει τη δουλειά της: να ελέγξει και να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», τονίζει η Νέα Αριστερά.

«Η κυβέρνηση επιχείρησε να παρουσιάσει τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ως "μεταρρύθμιση" διαφάνειας και κάθαρσης. Στην πράξη, όμως, αποκαλύπτεται ότι τίποτα ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει και συνεχίζεται η λειτουργία του κομματικού κράτους της ΝΔ», αναφέρει ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.

«Ύστερα από τους στοχευμένους ελέγχους σε αγρότες που πρωτοστατούν στα μπλόκα, ακολούθησε η εκδικητική απομάκρυνση της κας Τυχεροπούλου από τον επιχειρησιακό και ελεγκτικό πυρήνα του λεγόμενου "Νέου ΟΠΕΚΕΠΕ", με απόφαση της διοίκησης της ΑΑΔΕ, όπως καταγγέλει ο δικηγόρος της. Η κυβέρνηση, αξιοποιώντας τη διοίκηση της ΑΑΔΕ ως μηχανισμό, στοχοποιεί και τιμωρεί μια δημόσια υπάλληλο επειδή τόλμησε να κάνει τη δουλειά της: να ελέγξει και να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μια υπάλληλο που, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, έχει δεχθεί ακόμη και σοβαρές απειλές κατά της ζωής της από πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο — και αντί να προστατευτεί, απομακρύνεται. Πρόκειται για απροκάλυπτη πράξη εκφοβισμού και σαφές μήνυμα τιμωρίας προς κάθε ελεγκτή που αρνείται να συγκαλύψει παρανομίες κομματικών στελεχών της ΝΔ, ιδιαίτερα όταν ταυτόχρονα υπάλληλοι που αναφέρονται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας παραμένουν σε θέσεις ευθύνης. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: όποιος ελέγχει, διώκεται· όποιος εμπλέκεται, καλύπτεται. Η αξιοπιστία του νέου Φορέα Πληρωμών υπό την ΑΑΔΕ έχει καταρρεύσει πριν καν συγκροτηθεί», καταλήγει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.