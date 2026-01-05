Από τις 15 Ιανουαρίου 2026, το σύστημα IRIS περνά σε μια νέα εποχή, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές που αφορούν τόσο τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών όσο και τις πληρωμές προς επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Οι άμεσες ηλεκτρονικές πληρωμές κερδίζουν διαρκώς έδαφος στην Ελλάδα, με το IRIS να αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο καθημερινών συναλλαγών. Περισσότεροι από 4,25 εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν ήδη την υπηρεσία IRIS P2P, πραγματοποιώντας συναλλαγές που ξεπερνούν τα 300 εκατ. ευρώ ημερησίως.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έως το τέλος του 2025 αναμένονται περίπου 120 εκατ. συναλλαγές, συνολικής αξίας 11 δισ. ευρώ.

Νέα όρια συναλλαγών στο IRIS

Με την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων, αναπροσαρμόζονται τα όρια συναλλαγών ως εξής:

Το ημερήσιο όριο για μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών (P2P) αυξάνεται στα 1.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, το ημερήσιο όριο για πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις (P2B) διαμορφώνεται επίσης στα 1.000 ευρώ.

Το συνολικό μηνιαίο όριο για συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων ανέρχεται στα 5.000 ευρώ.

Για τις εμπορικές συναλλαγές (P2B) δεν προβλέπεται μηνιαίο όριο, διατηρώντας την αναγκαία ευελιξία για επαγγελματική χρήση.

Με τα νέα δεδομένα, το IRIS καθίσταται ακόμη πιο ελκυστικό για καθημερινές πληρωμές, μεταφορές μεταξύ φίλων και μελών της οικογένειας, αλλά και για επαγγελματικές συναλλαγές μικρής και μεσαίας κλίμακας, αντικαθιστώντας σε πολλές περιπτώσεις τις παραδοσιακές τραπεζικές μεταφορές και τις πληρωμές με κάρτα.

Για τον μέσο πολίτη, οι αλλαγές σημαίνουν τη δυνατότητα αποστολής μεγαλύτερων ποσών, την άμεση πληρωμή επαγγελματιών χωρίς εναλλακτικά μέσα και τη διαχείριση καθημερινών οικονομικών αναγκών μέσω mobile banking, μέσα σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα.

Για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, τα αυξημένα όρια συνεπάγονται μεγαλύτερη ρευστότητα και ταχύτερη είσπραξη πληρωμών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μικρών και μεσαίων ποσών όπου οι κάρτες ή τα τραπεζικά εμβάσματα δεν είναι πάντα πρακτικά.

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση του IRIS είναι υποχρεωτική για όλες τις ατομικές επιχειρήσεις από το προηγούμενο έτος. Αυτή τη στιγμή, στην υπηρεσία είναι εγγεγραμμένα περίπου 582.000 ΑΦΜ, ενώ από την αρχή του έτους η αξία των συναλλαγών έχει ήδη αγγίξει τα 170 εκατ. ευρώ.

Διεύρυνση σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Παράλληλα, η διασύνδεση του IRIS με ευρωπαϊκές πλατφόρμες πληρωμών, στο πλαίσιο του δικτύου EuroPA / EPI, ανοίγει τον δρόμο για διασυνοριακές άμεσες πληρωμές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2026. Η εξέλιξη αυτή τοποθετεί την ελληνική πλατφόρμα σε κομβική θέση στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα ψηφιακών πληρωμών.

Το ευρωπαϊκό εγχείρημα ξεκινά με τη συμμετοχή 10 χωρών και περίπου 100 εκατομμυρίων χρηστών. Με την προσθήκη των 4,25 εκατομμυρίων χρηστών του IRIS, η συνολική βάση αναμένεται να ξεπεράσει τα 105 εκατομμύρια, καλύπτοντας χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Πολωνία, η Νορβηγία, η Δανία, η Φινλανδία, η Σουηδία και η Ανδόρρα. Η ένταξη της Ελλάδας στο δίκτυο, αρχικά για συναλλαγές P2P, προγραμματίζεται για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Στρατηγική προτεραιότητα της ΔΙΑΣ αποτελεί η διασύνδεση επιτυχημένων account-to-account συστημάτων, όπως το IRIS, με αντίστοιχα ευρωπαϊκά σχήματα, όπως το Bizum στην Ισπανία, το Blik στην Πολωνία και το Twint στην Ελβετία, δημιουργώντας ένα ενιαίο δίκτυο που αξιοποιεί την τοπική εμπειρία και κουλτούρα πληρωμών. Σε επόμενο στάδιο, προβλέπεται επέκταση και σε αγορές χωρίς εγχώρια συστήματα πληρωμών, όπως η Μάλτα.

Η ελληνική αγορά κινείται με ταχύτητα προς την πλήρη ψηφιοποίηση των συναλλαγών και το IRIS αποτελεί βασικό πυλώνα αυτής της μετάβασης. Με την εφαρμογή των νέων ορίων από τον Ιανουάριο, οι πληρωμές στο εμπόριο, στις υπηρεσίες και στις καθημερινές συναλλαγές περνούν ακόμη πιο καθαρά στην οθόνη του κινητού — χωρίς μετρητά και κάρτες, με την ταχύτητα που απαιτεί η σύγχρονη εποχή.