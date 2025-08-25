Games
ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις προς τους οικονομικούς φορείς για το νέο τελωνείο Πειραιά

Στο 1ο Τελωνείο Πειραιά περνούν οι αρμοδιότητες για όλες τις εμπορευματικές ροές και διαδικασίες, πλην του τελωνισμού μεταχειρισμένων ενωσιακών οχημάτων από τις 8 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ με τη χωρική του αρμοδιότητα να καλύπτει όλες τις μονάδες που ενοποιούνται (1ο, 2ο και 3ο Τελωνείο Πειραιά), καθώς και τον Τελωνειακό Ελεγκτικό Σταθμό Πόρου.

Σημειώνεται ότι το ωράριο λειτουργίας του νέου τελωνείου ορίζεται από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή από τις 7:30 έως και τις 21:00 και το Σάββατο από τις 7:30 έως και τις 13:00. Οι αίθουσες επιβατών θα λειτουργούν μεταξύ 6:00-22:00, με δυνατότητα 24ωρης εξυπηρέτησης σε έκτακτες περιπτώσεις.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι εμπορευματικές κινήσεις κατά τις Κυριακές και αργίες, καθώς και η παροχή υπηρεσιών εκτός ωραρίου, θα πραγματοποιούνται κατόπιν σχετικής αίτησης και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα του απαιτούμενου προσωπικού.

Οι υφιστάμενοι χώροι φυσικού ελέγχου και τελωνειακής επιτήρησης για εμπορεύματα, μεταφορικά μέσα και αποσκευές επιβατών θα συνεχίσουν να λειτουργούν, χωρίς κάποια επιχειρησιακή μεταβολή.

Όπως καταλήγει η ΑΑΔΕ, η ενοποίηση των τελωνείων αποτελεί ένα ακόμη στρατηγικό βήμα προς τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και διαφανούς τελωνειακού περιβάλλοντος στη χώρα μας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη του εμπορίου και της εθνικής οικονομίας.

