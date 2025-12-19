Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, οι αναβαθμίσεις βελτιώνουν σημαντικά την ευχρηστία των εφαρμογών, καλύπτουν σύνθετα σενάρια συναλλαγών και διακίνησης.

Νέες δυνατότητες και ουσιαστικές λειτουργικές βελτιώσεις τίθενται σε εφαρμογή στο Ψηφιακό Πελατολόγιο Οχημάτων και στην εφαρμογή κινητών συσκευών myDATAapp (έκδοση 1.0.13), ενισχύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και διευκολύνοντας την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, οι αναβαθμίσεις βελτιώνουν σημαντικά την ευχρηστία των εφαρμογών, καλύπτουν σύνθετα σενάρια συναλλαγών και διακίνησης και εναρμονίζονται πλήρως με το ισχύον φορολογικό πλαίσιο, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και αυξημένο επίπεδο ασφάλειας στους χρήστες.

Η web εφαρμογή του «Ψηφιακού Πελατολογίου» αναβαθμίζεται ουσιαστικά, αποκτώντας διεθνή λειτουργικότητα και βελτιωμένες δυνατότητες καταχώρισης και διαχείρισης στοιχείων. Πλέον διατίθεται και στην αγγλική γλώσσα, διευκολύνοντας αλλοδαπούς χρήστες ή όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την ελληνική. Παράλληλα, διασφαλίζεται η πλήρης αντιστοίχιση διεθνών ακρωνυμίων με τις επίσημες ονομασίες των χωρών, ενώ ενισχύεται η διαχείριση παραστατικών, καθώς δίνεται η δυνατότητα συσχέτισης πολλών εγγραφών του Ψηφιακού Πελατολογίου με ένα παραστατικό, αλλά και μίας εγγραφής με περισσότερα του ενός παραστατικά, όπως ΜΑΡΚ και ΦΗΜ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ευελιξία και την ευχρηστία της εφαρμογής, καθώς επιτρέπεται η συμπλήρωση των στοιχείων παραστατικού ανεξάρτητα από την καταχώριση εξόδου ή επιστροφής οχήματος. Παράλληλα, βελτιώνεται η καταχώριση στοιχείων για οχήματα αλλοδαπής ή περιπτώσεις μη εύρεσης οχήματος, με χρήση αναδυόμενων λιστών για την κατηγορία οχήματος, ενώ η οθόνη αναζήτησης έχει ανασχεδιαστεί με responsive λογική, ώστε να χρησιμοποιείται άνετα από κινητά τηλέφωνα και tablets.

Την ίδια ώρα, η εφαρμογή myDATAapp για κινητές συσκευές εμπλουτίζεται με νέες λειτουργίες που αφορούν την έκδοση παραστατικών, την ψηφιακή διακίνηση και τη διασύνδεση με το Ψηφιακό Πελατολόγιο. Στην έκδοση 1.0.13 παρέχεται πλέον η δυνατότητα δημιουργίας, επεξεργασίας και διαγραφής αγαθών και υπηρεσιών απευθείας μέσα από την εφαρμογή, κατά τη διαδικασία έκδοσης παραστατικών.

Ενισχύεται επίσης η ψηφιακή διακίνηση, με την προσθήκη νέου σκοπού διακίνησης «Μεταφορές – Ταχυμεταφορές» και την επικαιροποίηση και μετονομασία υφιστάμενων σκοπών, ενώ υποστηρίζονται ενδοδιακινήσεις και λοιπές διακινήσεις με ίδιο ΑΦΜ εκδότη και λήπτη. Παράλληλα, προβλέπεται διαχείριση περιπτώσεων απώλειας διασύνδεσης, εμπλουτισμός του QR Code με ενδείξεις ακύρωσης ή transmission failure, καθώς και υποστήριξη ειδικών συναλλαγών, όπως δωροεπιταγές ή δωρεάν διάθεση με μηδενική αξία. Σημαντική είναι και η επικαιροποίηση των αιτιών εξαίρεσης ΦΠΑ, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 5144/2024).

Μέσω του myDATAapp δίνεται, τέλος, η δυνατότητα συσχέτισης περισσότερων του ενός παραστατικών στην ίδια εγγραφή Ψηφιακού Πελατολογίου, διευκολύνοντας τη διαχείριση σύνθετων συναλλαγών.

Υπενθυμίζεται ότι η web εφαρμογή «Ψηφιακό Πελατολόγιο» είναι διαθέσιμη μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές – Φορολογικές Υπηρεσίες – Ψηφιακό Πελατολόγιο, ενώ το myDATAapp διατίθεται δωρεάν για λήψη και αναβάθμιση μέσω του App Store και του Google Play.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ (my1521), τηλεφωνικά στο 1521 τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:00 έως τις 20:00 ή ψηφιακά όλο το 24ωρο μέσω της πλατφόρμας my1521.