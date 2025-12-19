Η διαδικασία αξιολόγησης περιλάμβανε τη συστηματική αποτίμηση του έργου όλων των Οργανικών Μονάδων της ΑΑΔΕ.

Με εκτενή απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίστηκε η βράβευση των Οργανικών Μονάδων της ΑΑΔΕ για το έτος 2024. Η απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, βασίστηκε στην αναλυτική αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της Αρχής, σύμφωνα με τους στόχους που είχαν τεθεί στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο του 2024 .

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλάμβανε τη συστηματική αποτίμηση του έργου όλων των Οργανικών Μονάδων της ΑΑΔΕ, με βάση προκαθορισμένα κριτήρια και δείκτες απόδοσης, οι οποίοι αφορούσαν τόσο την ποσοτική επίτευξη στόχων όσο και ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως η συμβολή στον στρατηγικό σχεδιασμό, η αποτελεσματική διαχείριση πόρων και η ανταπόκριση σε έκτακτες ή ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες κατατάχθηκαν σε κλίμακες αξιολόγησης, ενώ προβλέφθηκαν γενικά και ειδικά βραβεία για τις μονάδες που διακρίθηκαν.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδόθηκε στη συνολική δημοσιονομική επίδοση της ΑΑΔΕ κατά το έτος 2024. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της απόφασης, τα συνολικά έσοδα της Αρχής ανήλθαν σε 71,32 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας σημαντικά τον ετήσιο στόχο των 65,01 δισ. ευρώ που είχε τεθεί με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών. Η επίδοση αυτή αντιστοιχεί σε ποσοστό επίτευξης 109,7% και αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στη μείωση του φορολογικού κενού, στη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και στην επιτυχή υλοποίηση του επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασμού της Αρχής.

Στο πλαίσιο της ειδικής βράβευσης, αναγνωρίστηκε η συμβολή του συνόλου των Οργανικών Μονάδων της ΑΑΔΕ, συνολικά 285 υπηρεσιών, για την υπερεπίτευξη του ετήσιου στόχου εσόδων και τη συνολική ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού είσπραξης. Παράλληλα, ειδικές διακρίσεις απονεμήθηκαν σε επιμέρους υπηρεσίες και μονάδες για την επιτυχή υλοποίηση έργων υψηλής πολυπλοκότητας, την ολοκλήρωση κρίσιμων μεταρρυθμίσεων, τη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων και τη λειτουργία υπό ιδιαίτερες συνθήκες, όπως σε συνοριακές περιοχές ή σε περιβάλλον αυξημένων επιχειρησιακών απαιτήσεων.

Η απόφαση προβλέπει ότι η συνολική δαπάνη για τη βράβευση των Οργανικών Μονάδων θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της ΑΑΔΕ για το οικονομικό έτος 2025 και εκτιμάται ότι δεν θα υπερβεί τα 6,11 εκατ. ευρώ. Όπως σημειώνεται, η σχετική δαπάνη βρίσκεται εντός των εγκεκριμένων ορίων και δεν επηρεάζει τη δημοσιονομική ισορροπία της Αρχής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η διαδικασία βράβευσης εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της ΑΑΔΕ για την ενίσχυση της κουλτούρας αξιολόγησης, λογοδοσίας και επιβράβευσης της απόδοσης, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς και την περαιτέρω ενδυνάμωση του ρόλου της Αρχής στη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων και της φορολογικής δικαιοσύνης.