Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) σας προσκαλεί να γιορτάσετε και φέτος τα Χριστούγεννα, μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για μικρούς και μεγάλους, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Απολαύστε αφηγήσεις παραμυθιών, δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά, βιωματικά εργαστήρια για ενήλικες, παραδοσιακά κάλαντα και μια ζεστή γωνιά ανάγνωσης για όλους. Ελάτε να ζήσουμε μαζί τη μαγεία των γιορτών με εκδηλώσεις και αγαπημένες χριστουγεννιάτικες ιστορίες!

Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις της ΕΒΕ είναι δωρεάν.

Πρόγραμμα δράσεων

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου

Ένα πιάτο, μια ιστορία για τα Χριστούγεννα

Σας περιμένουμε σε μια γιορτινή δράση με χριστουγεννιάτικες γεύσεις από βιβλία! Ελάτε να ζήσουμε μια μοναδική εμπειρία, να δοκιμάσουμε ιστορίες από διαφορετικά είδη λογοτεχνίας, να παίξουμε με τις λέξεις και να ανακαλύψουμε βιβλία που θα μας ανοίξουν την όρεξη για ακόμη περισσότερο διάβασμα αυτές τις γιορτές! Ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι ανάγνωσης γεμάτο χριστουγεννιάτικη μαγεία!

Για παιδιά 8 έως 12 ετών

Διάρκεια: 18:00-19:30

Παιδικό Εργαστήρι ΕΒΕ

Δήλωση συμμετοχής εδώ

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Μπελάδες των Χριστουγέννων

Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή χαράς και αγάπης. Μόνο που μερικές φορές για να φτάσεις στην αγάπη πρέπει να περάσεις από τη διαφωνία και τον τσακωμό: «Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά, κουραμπιέδες ή μελομακάρονα, βιβλίο ή ταινία»;

Για παιδιά 4 έως 8 ετών

Διάρκεια: 11:00-12:00

Παιδικό Εργαστήρι ΕΒΕ

Δήλωση συμμετοχής εδώ

Τα δικά μου Χριστούγεννα

Τι είναι αυτό που κάνει ξεχωριστές τις γιορτές των Χριστουγέννων για κάθε έναν από εμάς; Ελάτε να ψάξουμε το δικό μας μυστικό συστατικό για τα πιο τέλεια Χριστούγεννα με παιχνίδι και καλλιτεχνική δημιουργία.

Για παιδιά 4 έως 8 ετών

Διάρκεια: 12:30-13:30

Παιδικό Εργαστήρι ΕΒΕ

Δήλωση συμμετοχής εδώ

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου

Μουσικά Χριστούγεννα στην ΕΒΕ

Και αυτή τη χρονιά, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος θα πλημμυρίσει με γιορτινές μελωδίες από το Μουσικό Σχολείο Αθηνών! Το «Πολίτικο μουσικό σύνολο» θα μας ταξιδέψει με ελληνικά παραδοσιακά κάλαντα, ενώ η «Μπαντίνα», το σύνολο χάλκινων πνευστών, θα μας χαρίσει εορταστική διάθεση με μουσική από ξένο ρεπερτόριο.

Για μικρούς και μεγάλους

Διάρκεια: 19:00-20:30

Πύργος Βιβλίων ΕΒΕ

Είσοδος Ελεύθερη

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Γιορτινή φωτογράφιση στην ΕΒΕ

Ελάτε να δημιουργήσουμε παρέα γιορτινές αναμνήσεις! Μικροί και μεγάλοι συνεργάζονται για τη δημιουργία ενός μοναδικού, γιορτινού σκηνικού φωτογράφισης για τις πιο αξέχαστες χριστουγεννιάτικες φωτογραφίες! Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι η γιορτινή σας διάθεση και χριστουγεννιάτικη χαρά!

Για παιδιά 4 έως 8 ετών (με συνοδεία γονέα)

Διάρκεια: 17:00-18:00

Παιδικό Εργαστήρι ΕΒΕ

Δήλωση συμμετοχής εδώ

Ένα αστέρι για τα Χριστούγεννα!

Ελάτε να γνωρίσουμε την τέχνη origami! Με απλά υλικά και πολλή φαντασία θα μάθετε πώς μπορείτε να μεταμορφώσετε ένα απλό κομμάτι χαρτί σε αστέρι του Χριστουγεννιάτικου δέντρου. Σας περιμένουμε για ένα όμορφο απόγευμα γεμάτο χρώματα, χαμόγελα και γιορτινή διάθεση!

Για παιδιά 9 έως 12 ετών

Διάρκεια: 18:30-19:30

Παιδικό Εργαστήρι ΕΒΕ, ΚΠΙΣΝ

Δήλωση συμμετοχής εδώ

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Χριστουγεννιάτικη Γκρίνια

Ακόμα κι αν δεν σου αρέσουν τα Χριστούγεννα και γκρινιάζεις με το παραμικρό, οι φίλοι σου μπορούν να σε βοηθήσουν να ανακαλύψεις τη χαρά και τη μαγεία που κρύβονται πίσω από τα στολίδια, τα δώρα και τις λιχουδιές. Με τη βοήθεια αγαπημένων παιδικών βιβλίων, σίγουρα θα πείσουμε και τους πιο γκρινιάρηδες!

Για παιδιά 4 έως 8 ετών

Διάρκεια: 11:00-12:00

Παιδικό Εργαστήρι ΕΒΕ

Δήλωση συμμετοχής εδώ

Διλήμματα των εορτών

Αληθινό ή ψεύτικο, το χριστουγεννιάτικο δέντρο πρέπει να χωράει στο σαλόνι σου. Κι αν δε χωράει; Τι κάνουμε; Ελάτε να βρούμε λύσεις μαζί με μια παρέα από φιλικά ζωάκια.

Για παιδιά 4 έως 8 ετών

Διάρκεια: 12:30-13:30

Παιδικό Εργαστήρι ΕΒΕ

Δήλωση συμμετοχής εδώ

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου και Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

Χριστουγεννιάτικες Αναγνώσεις

Και αυτή τη χρονιά, η Παιδική Βιβλιοθήκη της Δανειστικής Συλλογής της ΕΒΕ υποδέχεται μικρούς και μεγάλους για αναγνώσεις αγαπημένων χριστουγεννιάτικων παραμυθιών. Ελάτε να μοιραστούμε τη χαρά της ανάγνωσης και να ζήσουμε τη μαγεία των γιορτών!

Για παιδιά 4+ (με συνοδεία γονέα)

Διάρκεια: 17:00-19:00

Παιδική Βιβλιοθήκη ΕΒΕ

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Εμείς και ο κόσμος των Χριστουγέννων

Ανακαλύπτουμε τη μαγεία των Χριστουγέννων μέσα από τις σελίδες επιλεγμένων εικονογραφημένων βιβλίων της Δανειστικής Συλλογής της ΕΒΕ. Στο βιωματικό εργαστήρι για ενήλικες, καλείστε να εμπνευστείτε από τις ιστορίες και τις εικόνες και να εκφραστείτε δημιουργικά, σε έναν κόσμο γεμάτο λέξεις, εικόνες και συναισθήματα!

Για ενήλικες

Παιδικό Εργαστήρι ΕΒΕ

Διάρκεια: 18:00-20:00

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, δήλωση συμμετοχής εδώ

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, δήλωση συμμετοχής εδώ

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου και Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

Ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά! Ο ήρωάς σου σε χρειάζεται!

Αυτές τις γιορτινές ημέρες, αγαπημένοι ήρωες μάς συντροφεύουν, μέσα από τις μαγικές σελίδες των βιβλίων τους. Τι θα συνέβαινε άραγε, οι ήρωες ξεπηδούσαν από τις ιστορίες τους και ζητούσαν βοήθεια για να φτάσουν στον προορισμό τους; Ελάτε σε ένα μοναδικό εργαστήρι, όπου η δημιουργική γραφή και το θεατρικό παιχνίδι συναντούν τη μαγεία των ημερών. Ζωντανέψτε αγαπημένες χριστουγεννιάτικες ιστορίες και ανακαλύψτε νέες, βοηθώντας τους ήρωες να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να ζήσουν τις πιο συναρπαστικές περιπέτειες!

Για παιδιά 8 έως 12 ετών

Παιδικό Εργαστήρι ΕΒΕ

Διάρκεια: 17:30-19:00

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, δήλωση συμμετοχής εδώ

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, δήλωση συμμετοχής εδώ

Ζήστε τη μαγεία των Χριστουγέννων στο σπίτι σας μέσα από τις Παιδικές Βιβλιοθήκες Προβολής της ΕΒΕ!

Ανακαλύψτε επιλεγμένα παιδικά βιβλία που θα ταξιδέψουν τους μικρούς αναγνώστες σε χριστουγεννιάτικες ιστορίες γεμάτες χαρά και φαντασία. Επισκεφθείτε την ΕΒΕ, αναζητήστε τις Παιδικές Βιβλιοθήκες Προβολής και χαρίστε στα παιδιά σας το πιο όμορφο δώρο: τη χαρά της ανάγνωσης και της δημιουργικής εξερεύνησης. Μπορείτε να διαβάσετε τα βιβλία στους χώρους της Παιδικής Βιβλιοθήκης ή να τα δανειστείτε και να μεταφέρετε σπίτι σας τη μαγεία των Χριστουγέννων. Σας περιμένουμε!

Παιδική Βιβλιοθήκη ΕΒΕ: 9 Δεκεμβρίου 2025-9 Ιανουαρίου 2026