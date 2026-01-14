Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στα Public, προσφέροντάς μας έμπνευση και προβληματισμό.

Επίκαιρες συζητήσεις αλλά και παρουσιάσεις βιβλίων έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα και περιφέρεια, για να μας κρατήσουν συντροφιά με τον καλύτερο τρόπο, πάντα με την υπογραφή του κορυφαίου βιβλιοπωλείου στην Ελλάδα.

Κώστας Τσίπηρας

Ιερά και Ολιστική Αρχιτεκτονική / Κέδρος

Τετάρτη, 14/1 και ώρα 19:00 | Public Συντάγματος

Με μεγάλη χαρά τα Public και οι εκδόσεις Κέδρος, σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Κώστα Τσίπηρα, «Ιερά και Ολιστική Αρχιτεκτονική» την Τετάρτη 14/01 στις 19:00 στο Public Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Ιερές πόλεις, ιερές περιοχές, ιερά κτίρια, ιερές συνευθείες, ιερά τρίγωνα, ιεροί κύκλοι.

Οι γνώσεις χάρη στις οποίες οι αρχαίοι Έλληνες ανέγειραν ναούς και ίδρυαν πόλεις είναι πολύτιμες τόσο για τις σύγχρονες πόλεις όσο και για τα σύγχρονα κτίρια. Αφενός, ο σχεδιασμός των κτιρίων πρέπει να είναι σύμφωνος με τους κανόνες της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και της οικολογικής δόμησης και, αφετέρου, τα κτίρια πρέπει να προστατεύονται από τις γεωμαγνητικές και ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, ώστε να θωρακίζεται η υγεία των ενοίκων τους.

Ο Παρθενώνας δεν είναι απλώς ένας ναός. Είναι κέντρο παγκόσμιας ενέργειας. Εκείνοι που τον περικύκλωσαν με οπλισμένο σκυρόδεμα θέλησαν σκόπιμα να απο-ιεροποιήσουν το σημαντικότερο μνημείο του παγκόσμιου πολιτισμού.

Τα κυκλώπεια τείχη, καθώς και πολλά αρχαία θέατρα και οικοδομήματα, δεν κατασκευάστηκαν από συμπαγείς λίθους, αλλά από γεω-πολυμερή, δηλαδή από σκυρόδεμα – στα κοινο-βαρβαρικά, μπετόν –, κι αυτό το γεγονός έχει αποκρυβεί.

∆εν υπάρχει ούτε ένας ιερός τόπος στην υφήλιο που να μην ανήκει σε ανώτατα γεωδαιτικά δίκτυα και να μην ενώνεται με άλλους ιερούς τόπους – μέσα από αχανείς ευθείες, τρίγωνα, ισόπλευρα και ισοσκελή –, και να μην περιβάλλεται από κύκλους.

Κάθε χρόνο εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν λόγω της ακτινοβολίας επειδή κατοικούν σε ακατάλληλες περιοχές. Αντίθετα, κατά την αρχαιότητα οι άνθρωποι ήταν σε θέση να αποφεύγουν παρόμοιους τόπους χάρη στην επιστημονική γνώση που κατείχαν.

Στην εποχή μας είναι εφικτό η δόμηση να εναρμονίζεται με τη φύση και το περιβάλλον, αλλά, δυστυχώς, οι γνώσεις που θα μας το επέτρεπαν είναι κτήμα των ολίγων.

Για παράδειγμα, ο άγιος της Ορθοδοξίας Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, τον οποίο ο συγγραφέας αξιώθηκε να γνωρίσει, ήταν και ραβδοσκόπος. Ομοίως, πολλοί άξιοι σύγχρονοι γέροντες, φιλόσοφοι, καθώς και άγιοι του καθολικισμού.

ΙΕΡΑ, και ολιστική, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ.



ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΑΡΡΗΤΕΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΟΤΗΤΑ, ΕΝ ΤΕΛΕΙ, ΤΗΣ ΖΩΗΣ.

12 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ.

12 ΙΕΡΟΙ ΤΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.

Ιάσων Πιπίνης

Ιστορίες της Λατινικής Αμερικής / Κέδρος

Σάββατο 17/1 και ώρα 12:00 | Public Συντάγματος

Με μεγάλη χαρά τα Public και οι εκδόσεις Κέδρος, σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ιάσωνα Πιπίνη, «Ιστορίες της Λατινικής Αμερικής» το Σάββατο 17/01 στις 12:00 στο Public Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Από τον Πινοσέτ και τον Εσκομπάρ στις σύγχρονες Δημοκρατίες

Η πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή της Λατινικής Αμερικής κατά τα νεότερα χρόνια συχνά χαρακτηρίζεται από «μαγικό ρεαλισμό».

Ο Ιάσων Πιπίνης ταξίδεψε στην Κολομβία για να ερευνήσει τη δράση του διαβόητου αρχηγού του πανίσχυρου καρτέλ του Μεδεγίν Πάμπλο Εσκομπάρ, αλλά και το φαινόμενο της διακίνησης ναρκωτικών. Βρέθηκε στη Χιλή, στην Αργεντινή και στην Παραγουάη και κατέγραψε μοναδικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες για τη μυστική Επιχείρηση Κόνδωρ, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον δικτάτορα Αουγούστο Πινοσέτ και πέντε ακόμη Λατινοαμερικάνους δικτάτορες, το 1975, για να εξοντώσουν χιλιάδες αντιφρονούντες.

Η Λατινική Αμερική έχει σημειώσει σημαντικά βήματα προόδου, τόσο στη θωράκιση της δημοκρατίας όσο και στην ανάπτυξη της οικονομίας. Ωστόσο, η αύξηση της εγκληματικότητας, η πολιτική βία σε ορισμένες χώρες, αλλά και η παρατεταμένη κρίση στη Βενεζουέλα αποτελούν ανοικτές πληγές για την καθημερινή ζωή στη μακρινή ήπειρο.

Το βιβλίο προλογίζει ο κ. Νίκος Δένδιας, ο οποίος αναφέρεται στην προσέγγιση της Ελλάδας με τη Λατινική Αμερική, μια πολιτική που υπηρέτησε και ο ίδιος ως Υπουργός Εξωτερικών κατά την περίοδο 2019-2023.

Μαρία Αναστασιάδου

Ανοίγω Καρδιά/ Διάνοια

Πέμπτη 22/01 και ώρα 19:00 | Public Συντάγματος

Με μεγάλη χαρά τα Public και οι εκδόσεις Διάνοια, σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Μαρίας Αναστασιάδου, «Ανοίγω Καρδιά» την Πέμπτη 22/01 στις 19:00 στο Public Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Μπορεί η ζωή να γίνει ένα ταξίδι γεμάτο αυθεντικότητα, νόημα και σύνδεση;

Το «Ανοίγω Καρδιά» είναι ένα μοναδικό βιβλίο που σε καλεί να κάνεις ακριβώς αυτό: να στραφείς μέσα σου, να γνωρίσεις την αλήθεια της καρδιάς σου και να δημιουργήσεις τη ζωή που σου αξίζει.

Με πλήθος στοχασμών, κάθε σελίδα του βιβλίου προσφέρει μια πολύτιμη σκέψη, μια συνοπτική ανάλυση και μια πρακτική άσκηση ή προτροπή για αυτοεξέλιξη. Είναι ένας συνοδοιπόρος που σε καθοδηγεί με ευγένεια, σοφία και έμπνευση να κάνεις μικρά, καθημερινά βήματα προς την προσωπική σου ανάπτυξη.

Αυτό το βιβλίο είναι περισσότερο από μια συλλογή στοχασμών. Είναι μια πρόκληση να ζήσεις τη ζωή σου με επίγνωση, να αγκαλιάσεις την αυθεντικότητα και να ανακαλύψεις τη δύναμη της σύνδεσης με την καρδιά σου. Εμπνευσμένο από την προσωπική μου πορεία ως δασκάλα αυτογνωσίας και τους ανθρώπους που με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους όλα αυτά τα χρόνια, το «Ανοίγω Καρδιά» δημιουργήθηκε για να σε συνοδεύσει σε μια ζωή γεμάτη αλήθεια και αγάπη.

Είσαι έτοιμος να ανοίξεις την καρδιά σου;

Ειρήνη Λοϊσίου

Το Νόημα / Ιβίσκος

Παρασκευή 23/01 και ώρα 19:00 | Public Συντάγματος

Με μεγάλη χαρά τα Public και οι εκδόσεις Ιβίσκος, σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Ειρήνης Λοϊσίου, «Το Νόημα» την Παρασκευή 23/01 στις 19:00 στο Public Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Πόσο συχνά φοράμε τους ρόλους μας, σκεφτόμαστε τα πρέπει μας, συγκρουόμαστε, εγκαταλείπουμε τις αξίες μας, ξεχνάμε το μέσα μας, στριφογυρνώντας μέσα στο βουητό μιας ζωής που πλάσαμε σύμφωνα με τις επιταγές των άλλων;

Οι ιστορίες αυτού του βιβλίου είναι για να σου θυμίσουν να σταθείς, να πάρεις μια βαθιά ανάσα και να νιώσεις τον άνθρωπο μέσα σου που απλώς θέλει να “είναι”.

Κάθε ιστορία σε προσκαλεί να κάνεις μια αληθινή συζήτηση με τον εαυτό σου, με αγάπη, τρυφερότητα και ουσία.

Δεν έχει συνταγές ζωής. Δρόμους έχει.

Και να συναντήσει τους δικούς σου θέλει,

αυτούς που έχεις και εσύ μέσα σου.

Γιατί τελικά το ΝΟΗΜΑ δεν το ανακαλύπτεις. Το θυμάσαι. Δεν διαβάζεται. Βιώνεται.

Σώτη Τριανταφύλλου

Φασισμός - Η ιστορία μιας ιδεολογίας/ Πατάκη

Τετάρτη 28/01 και ώρα 19:00 | Public Συντάγματος

Με μεγάλη χαρά τα Public και οι εκδόσεις Πατάκη, σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Σώτη Τριανταφύλλου, «Φασισμός – Η ιστορία μιας ιδεολογίας» την Τετάρτη 28/01 στις 19:00 στο Public Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Αυτό το σύντοµο βιβλίο είναι µια αφήγηση της ιστορίας του φασι­σµού: µε σχετικά λίγα και σχετικά απλά λόγια προσπαθώ να περιγράψω τις περιπέτειες, τις πτυχές και τα χαρακτηριστικά της φασιστικής ιδεολογίας, να φωτίσω σκοτεινά σηµεία και παρεξηγήσεις και να αποτιµήσω ένα σύνολο αντιλήψεων και στάσεων, µερικές από τις οποίες –ο εθνικισµός, ο λαϊκισµός, ο αυταρχισµός– είναι ακόµα ενεργές και διαχέονται σε ιδεολογικά συστήµατα που θεωρούνται «αντιφασιστικά». Ανάµεσα στα ζητήµατα που αναλύω είναι οι οµοιότητες και οι διαφορές ανάµεσα στον φασισµό και στον ναζισµό, οι διανοητικές ρίζες της φασιστικής ιδεολογίας, καθώς και οι σχέσεις της µε τον σοσιαλισµό, την ανδροκρατία, τον πολιτικό και κοινωνικό συντηρητισµό, τον λαϊκισµό και το ριζοσπαστικό ισλάµ. Αν και, εφόσον ο φασισµός γεννήθηκε σε συγκεκριµένες ιστορικές συνθήκες, επικεντρώνοµαι περισσότερο στην περίπτωση της Ιταλίας, το βιβλίο παρουσιάζει τις εκδοχές του φαινοµένου σε διαφορετικές χώρες στη διάρκεια του 20ού αιώνα και την εξέλιξή του στον 21ο.

Το Φασισµός, η ιστορία µιας ιδεολογίας απευθύνεται σε όσους έχουν µια γενική ιδέα για το θέµα και επιθυµούν να εµβαθύνουν στην ιστορία και να κατανοήσουν γιατί ο φασισµός συνεχίζει να µας στοιχειώνει. Μπορεί επίσης να αποβεί χρήσιµο σε όσους τείνουν να χαρακτηρίζουν «φασίστα» οποιονδήποτε δεν ενστερνίζεται τις ιδέες τους, καθώς και σε όσους αποδέχονται αδιαµαρτύρητα τη δράση φασιστών µόνο και µόνο επειδή δεν αυτοπροσδιορίζονται ως φασίστες.

Kathy Steele, MN, CS, Onno van der Hart, Ph.D., Suzette Boon, Ph.D.

Μαθαίνοντας να ζεις με το τραύμα/ KeyBooks

Πέμπτη 29/01 και ώρα 19:00 | Public Συντάγματος

Με μεγάλη χαρά τα Public και οι εκδόσεις KeyBooks, σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου των Kathy Steele, MN, CS, Onno van der Hart, Ph.D., Suzette Boon, Ph.D., «Μαθαίνοντας να ζεις με το τραύμα» την Πέμπτη 29/01 στις 19:00 στο Public Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Ένα πρακτικό σύγγραµµα για όσους αντιµετωπίζουν διασχιστικές / αποσυνδετικές διαταραχές σχετιζόµενες µε τραύµα — και για τους επαγγελµατίες ψυχικής υγείας που τους υποστηρίζουν. Οι συγγραφείς συνδυάζουν δεκαετίες κλινικής εµπειρίας και επιστηµονικής έρευνας, προσφέροντας σαφή καθοδήγηση και εφαρµόσιµες τεχνικές. Κάθε κεφάλαιο περιλαµβάνει σύντοµες θεωρητικές επεξηγήσεις, ασκήσεις αυτορρύθµισης, φύλλα εργασίας και πρακτικά βήµατα για την καθηµερινή ζωή.

Σε αυτό το βιβλίο θα βρείτε:

Εργαλείαγια την κατανόηση και την αντιµετώπιση επεισοδίων αποσύνδεσης.

• Ασκήσεις για σταθεροποίηση, ρύθµιση συναισθηµάτων και επανασύνδεση µε το σώµα.

• Στρατηγικές για βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας και συνεργασίας ανάµεσα στις κατακερµατισµένες πλευρές του Εγώ.

• Υλικό κατάλληλο τόσο για ατοµική θεραπεία όσο και για οµαδικές παρεµβάσεις.

Με γλώσσα απλή και παράλληλα επιστηµονικά τεκµηριωµένη, το Μαθαίνοντας να ζεις µε το τραύµα βοηθά να οικοδοµηθεί ασφάλεια, συνοχή και αυτοπεποίθηση, ανοίγοντας δρόµο προς την ανθεκτικότητα και την ίαση.