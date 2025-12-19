Ο 41χρονος συνελήφθη στον Νέο Κόσμο το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη στον Νέο Κόσμο ένας 41χρονος εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από την Τουρκία για εμπόριο ναρκωτικών και ληστεία.

Η σύλληψη έγινε το πρωί της Τετάρτης. Το ένταλμα σύλληψης του 41χρονου αφορούσε σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ληστεία, κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ο 41χρονος κατηγορείται ότι τον Αύγουστο του 2017 ήταν υπεύθυνος φυτείας 113 δενδρυλλίων κάνναβης σε περιοχή της Τουρκίας ενώ το 2014 και το 2009 διέπραξε ληστεία σε γραφεία εταιρείας και κλοπές μηχανών σκαφών αντίστοιχα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.