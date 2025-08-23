Games
Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Σεπτεμβρίου

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Σεπτεμβρίου Φωτογραφία: Unsplash
Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Οι συνταξιούχοι περιμένουν πλέον την καταβολή για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025, με τις πληρωμές να προγραμματίζονται για την Τρίτη 26 Αυγούστου και την Πέμπτη 28 Αυγούστου, ανάλογα με το ασφαλιστικό τους ταμείο.

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

  • Την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
  • Την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Μάλιστα, περισσότεροι από 70.000 απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα λάβουν αναδρομικά λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού κρατήσεων, έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Έπειτα από την αναθεώρηση των κρατήσβέβαια να υπάρξουν και κάποιοι από τους οποίους θα ζητηθούν να επιστρέψουν ποσά, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, στον ΕΦΚΑ.

Τα ποσά αναδρομικών αντιστοιχούν σε 27 μήνες και προκύπτουν από τη μη εφαρμογή του νόμου στα μερίσματα των αποστράτων, καθώς από τον Απρίλιο 2023 η σχετική κράτηση έπαψε να ισχύει. Η αλλαγή αυτή είχε αποτέλεσμα να μειωθούν οι κρατήσεις που επιβάλλονταν σε όσους λάμβαναν σύνταξη και μέρισμα με άθροισμα άνω των 1.000 ευρώ.

