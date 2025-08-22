Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Ο Πάουελ άνοιξε «παράθυρο» για μείωση επιτοκίων της Fed τον Σεπτέμβριο

Ο Πάουελ άνοιξε «παράθυρο» για μείωση επιτοκίων της Fed τον Σεπτέμβριο Φωτογραφία: AP/Manuel Balce Ceneta
Ο Πάουελ αναγνώρισε ότι οι δασμοί στις εισαγωγές συνεχίζουν να δημιουργούν πιέσεις στις τιμές και μπορεί να οδηγήσουν σε πιο επίμονη αύξηση του πληθωρισμού.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, έδωσε το στίγμα ότι η μείωση των επιτοκίων είναι πιθανή στη συνεδρίαση της Fed στις 16-17 Σεπτεμβρίου, χωρίς όμως να δεσμευτεί.

Στην ομιλία του στο ετήσιο συνέδριο της Fed στο Τζάκσον Χολ, εξήγησε ότι η αμερικανική οικονομία βρίσκεται σε μια δύσκολη ισορροπία. Από τη μια πλευρά, η αγορά εργασίας δείχνει να σταθεροποιείται, αλλά αυτή η σταθερότητα είναι εύθραυστη, καθώς προέρχεται από ταυτόχρονη επιβράδυνση τόσο στη ζήτηση όσο και στην προσφορά εργαζομένων. Αυτό σημαίνει ότι οι κίνδυνοι για αύξηση της ανεργίας έχουν μεγαλώσει και, όπως είπε, αν αυτοί οι κίνδυνοι επιβεβαιωθούν, μπορεί να εκδηλωθούν πολύ γρήγορα.

Από την άλλη πλευρά, ο Πάουελ αναγνώρισε ότι οι δασμοί στις εισαγωγές συνεχίζουν να δημιουργούν πιέσεις στις τιμές και μπορεί να οδηγήσουν σε πιο επίμονη αύξηση του πληθωρισμού. Έτσι, η Fed βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα: αν κρατήσει τα επιτόκια ψηλά για πολύ καιρό, υπάρχει ο κίνδυνος να πλήξει την απασχόληση· αν τα μειώσει πολύ νωρίς, μπορεί να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό.

Ο ίδιος τόνισε ότι η σταθερότητα της ανεργίας και άλλων δεικτών δίνει τη δυνατότητα στην κεντρική τράπεζα να προχωρήσει προσεκτικά, ωστόσο η μεταβαλλόμενη ισορροπία των κινδύνων ίσως δικαιολογεί μια αλλαγή πολιτικής. Σημείωσε επίσης ότι, παρότι οι δασμοί θα πιέσουν βραχυπρόθεσμα τις τιμές, το βασικό σενάριο είναι ότι η επίδραση αυτή θα εξασθενήσει με τον καιρό.

Οι δηλώσεις του Πάουελ ανοίγουν τον δρόμο για πιθανή μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, αλλά δεν ξεκαθαρίζουν αν θα ακολουθήσει και νέα χαλάρωση αργότερα. Αυτή η αβεβαιότητα αναμένεται να τροφοδοτήσει περαιτέρω πιέσεις από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζητά επίμονα άμεση μείωση των επιτοκίων, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πληθωρισμού.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Το λαχανικό που μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας

Το λαχανικό που μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας

FODMAP: Η δίαιτα κατά του IBS που κόβει την όρεξη και ρυθμίζει το σάκχαρο

FODMAP: Η δίαιτα κατά του IBS που κόβει την όρεξη και ρυθμίζει το σάκχαρο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Νέα ρύθμιση για τον υπολογισμό τόκων σε καθυστερούμενες πληρωμές φόρων

Νέα ρύθμιση για τον υπολογισμό τόκων σε καθυστερούμενες πληρωμές φόρων

Οικονομία
Έξαλλος Τραμπ κατά Πάουελ: Πολύ αργός και εντελώς αποτυχημένος

Έξαλλος Τραμπ κατά Πάουελ: Πολύ αργός και εντελώς αποτυχημένος

Διεθνή
Αμετάβλητα τα επιτόκια από τη Fed – Στο 4,25% για πέμπτη συνεδρίαση

Αμετάβλητα τα επιτόκια από τη Fed – Στο 4,25% για πέμπτη συνεδρίαση

Οικονομία
Λεκτική αντιπαράθεση Τραμπ - Πάουελ για το κόστος ανακαίνισης της Fed

Λεκτική αντιπαράθεση Τραμπ - Πάουελ για το κόστος ανακαίνισης της Fed

Διεθνή

NETWORK

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

healthstat.gr
Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

healthstat.gr
FODMAP: Η δίαιτα κατά του IBS που κόβει την όρεξη και ρυθμίζει το σάκχαρο

FODMAP: Η δίαιτα κατά του IBS που κόβει την όρεξη και ρυθμίζει το σάκχαρο

healthstat.gr
Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr
Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Το λαχανικό που μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας

Το λαχανικό που μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας

healthstat.gr