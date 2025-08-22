Ο Πάουελ άνοιξε «παράθυρο» για μείωση επιτοκίων της Fed τον Σεπτέμβριο

Ο Πάουελ αναγνώρισε ότι οι δασμοί στις εισαγωγές συνεχίζουν να δημιουργούν πιέσεις στις τιμές και μπορεί να οδηγήσουν σε πιο επίμονη αύξηση του πληθωρισμού.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, έδωσε το στίγμα ότι η μείωση των επιτοκίων είναι πιθανή στη συνεδρίαση της Fed στις 16-17 Σεπτεμβρίου, χωρίς όμως να δεσμευτεί.

Στην ομιλία του στο ετήσιο συνέδριο της Fed στο Τζάκσον Χολ, εξήγησε ότι η αμερικανική οικονομία βρίσκεται σε μια δύσκολη ισορροπία. Από τη μια πλευρά, η αγορά εργασίας δείχνει να σταθεροποιείται, αλλά αυτή η σταθερότητα είναι εύθραυστη, καθώς προέρχεται από ταυτόχρονη επιβράδυνση τόσο στη ζήτηση όσο και στην προσφορά εργαζομένων. Αυτό σημαίνει ότι οι κίνδυνοι για αύξηση της ανεργίας έχουν μεγαλώσει και, όπως είπε, αν αυτοί οι κίνδυνοι επιβεβαιωθούν, μπορεί να εκδηλωθούν πολύ γρήγορα.

Από την άλλη πλευρά, ο Πάουελ αναγνώρισε ότι οι δασμοί στις εισαγωγές συνεχίζουν να δημιουργούν πιέσεις στις τιμές και μπορεί να οδηγήσουν σε πιο επίμονη αύξηση του πληθωρισμού. Έτσι, η Fed βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα: αν κρατήσει τα επιτόκια ψηλά για πολύ καιρό, υπάρχει ο κίνδυνος να πλήξει την απασχόληση· αν τα μειώσει πολύ νωρίς, μπορεί να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό.

Ο ίδιος τόνισε ότι η σταθερότητα της ανεργίας και άλλων δεικτών δίνει τη δυνατότητα στην κεντρική τράπεζα να προχωρήσει προσεκτικά, ωστόσο η μεταβαλλόμενη ισορροπία των κινδύνων ίσως δικαιολογεί μια αλλαγή πολιτικής. Σημείωσε επίσης ότι, παρότι οι δασμοί θα πιέσουν βραχυπρόθεσμα τις τιμές, το βασικό σενάριο είναι ότι η επίδραση αυτή θα εξασθενήσει με τον καιρό.

Οι δηλώσεις του Πάουελ ανοίγουν τον δρόμο για πιθανή μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, αλλά δεν ξεκαθαρίζουν αν θα ακολουθήσει και νέα χαλάρωση αργότερα. Αυτή η αβεβαιότητα αναμένεται να τροφοδοτήσει περαιτέρω πιέσεις από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζητά επίμονα άμεση μείωση των επιτοκίων, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πληθωρισμού.