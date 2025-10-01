Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τα επιτόκια.

Μικρή μείωση στο μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων καταγράφηκε τον Αύγουστο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Πιο αναλυτικά, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ εκείνο των καταθέσεων από επιχειρήσεις υποχώρησε κατά 3 μονάδες βάσης στο 0,10%. Οι καταθέσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως ενός έτους εμφάνισαν επίσης πτώση, με το επιτόκιο για τα νοικοκυριά να μειώνεται κατά 4 μονάδες βάσης στο 1,12% και για τις επιχειρήσεις να υποχωρεί κατά 7 μονάδες βάσης στο 1,62%.

Στην πλευρά των δανείων, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων χορηγήσεων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,45%. Ωστόσο, οι επιμέρους κατηγορίες εμφάνισαν διαφοροποιήσεις. Τα καταναλωτικά δάνεια χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 14,66%, ενώ τα καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκαν στο 11,47%. Αντίστοιχα, τα στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο κατέγραψαν άνοδο και διαμορφώθηκαν στο 3,55%.

Στα επιχειρηματικά δάνεια, οι χορηγήσεις χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμειναν σταθερές στο 4,50%, ενώ τα επαγγελματικά δάνεια διατηρήθηκαν στο 6,87%. Τα νέα επιχειρηματικά δάνεια με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο σημείωσαν μείωση στο 3,71%, ενώ τα δάνεια προς ΜΜΕ με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκαν στο 4,11%. Ανάλογα με το ύψος του δανείου, τα επιτόκια παρέμειναν σταθερά ή υποχώρησαν, με εκείνα για ποσά άνω του 1 εκατ. ευρώ να καταγράφουν τη μεγαλύτερη μείωση, στο 3,62%.

Όσον αφορά τα υφιστάμενα υπόλοιπα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,32%. Οι καταθέσεις νοικοκυριών με διάρκεια έως δύο έτη υποχώρησαν στο 1,28%, ενώ οι αντίστοιχες των επιχειρήσεων στο 1,66%. Στα υφιστάμενα δάνεια, το μέσο επιτόκιο παρέμεινε στο 4,66%, με τα στεγαστικά δάνεια άνω της πενταετίας να διατηρούνται στο 3,61% και τα καταναλωτικά στο 8,16%. Τα επιχειρηματικά και επαγγελματικά δάνεια μακράς διάρκειας παρέμειναν σταθερά στο 4,19% και 5,72% αντίστοιχα.