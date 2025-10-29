Με ψήφους 10-2 η μείωση των επιτοκίων.

Η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) μείωσε τα επιτόκια κατά 0,25% και ανακοίνωσε ότι θα ξαναρχίσει τις αγορές αμερικανικών κρατικών τίτλων, καθώς στις χρηματαγορές υπάρχουν ενδείξεις περί περιορισμένης ρευστότητας.

Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 10-2 και το επιτόκιο διαμορφώνεται πλέον στο 3,75-4%. Οι επενδυτές ανέμεναν ότι η Fed θα προχωρούσε σε μείωση, προκειμένου να αντισταθμίσει περαιτέρω υποχώρηση στην αγορά εργασίας.

Τα δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου που διαφώνησαν ήταν ο Στίβεν Μίραν, που ζητούσε μεγαλύτερη μείωση του επιτοκίου και ο Τζέφρι Σμιτ ο οποίος ήθελε να παραμείνει σταθερό, επικαλούμενος τον πληθωρισμό.

Ο πληθωρισμός δεν έχει αυξηθεί τόσο όσο αναμενόταν λόγω των νέων δασμών που έχει επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο ανέβηκε από το 2,3% τον Απρίλιο στο 2,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία. Ο στόχος της Fed είναι να μειώσει τον πληθωρισμό στο 2%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Reuters, AFP