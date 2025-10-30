Παρά τις θετικές ενδείξεις, η Τράπεζα επισημαίνει ότι οι κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι, κυρίως λόγω των παγκόσμιων εμπορικών τριβών και των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των αγορών και επιλέγοντας στάση αναμονής ενόψει των νεότερων οικονομικών εκτιμήσεων που θα δημοσιευθούν στο τέλος του έτους. Το βασικό επιτόκιο καταθέσεων παραμένει στο 2%, με την ΕΚΤ να συνεχίζει την προσεκτική της πολιτική σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πληθωρισμός βρίσκεται κοντά στον στόχο του 2% σε μεσοπρόθεσμη βάση, ενώ η οικονομική ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ παραμένει ανθεκτική χάρη στη δυναμική της αγοράς εργασίας και στους ισχυρούς ισολογισμούς του ιδιωτικού τομέα. Παρά τις θετικές ενδείξεις, η Τράπεζα επισημαίνει ότι οι κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι, κυρίως λόγω των παγκόσμιων εμπορικών τριβών και των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων, που δημιουργούν σύννεφα στις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επανέλαβε ότι η στρατηγική του παραμένει εξαρτημένη από τα δεδομένα και πως οι αποφάσεις του θα λαμβάνονται συνεδρίαση με συνεδρίαση, χωρίς προδρόμους δεσμεύσεις για μελλοντική πορεία των επιτοκίων. Παράλληλα, τα προγράμματα αγοράς ομολόγων συνεχίζουν να μειώνονται με σταθερό ρυθμό, καθώς δεν πραγματοποιούνται πλέον επανεπενδύσεις κεφαλαίου.

Η προσοχή των αγορών στρέφεται τώρα στη συνέντευξη Τύπου της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, στις 15:45 ώρα Ελλάδος, όπου αναμένεται να δοθούν σαφέστερα μηνύματα σχετικά με το πώς η Τράπεζα αξιολογεί τις τρέχουσες οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις και πότε θα μπορούσε να υπάρξει αλλαγή πορείας στη νομισματική πολιτική.