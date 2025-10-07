Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 0,1% στα 3.965,39 δολάρια ανά ουγγιά, αφού προηγουμένως είχε αγγίξει το νέο ιστορικό υψηλό των 3.977,19 δολαρίων.

Σε νέο ιστορικό ρεκόρ εκτινάχθηκε την Τρίτη η τιμή του χρυσού, καθώς η παρατεταμένη πολιτική κρίση στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών και το συνεχιζόμενο κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ενίσχυσαν τη ζήτηση για «ασφαλή καταφύγια».

Παράλληλα, οι αυξανόμενες εκτιμήσεις ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων μέσα στον μήνα προσέφεραν περαιτέρω στήριξη στο πολύτιμο μέταλλο.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 0,1% στα 3.965,39 δολάρια ανά ουγγιά, αφού προηγουμένως είχε αγγίξει το νέο ιστορικό υψηλό των 3.977,19 δολαρίων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για παράδοση τον Δεκέμβριο κινήθηκαν ανοδικά κατά 0,3%, στα 3.988,10 δολάρια.

Η Goldman Sachs αναθεώρησε τη Δευτέρα προς τα πάνω την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού τον Δεκέμβριο του 2026, ανεβάζοντάς την στα 4.900 δολάρια ανά ουγγιά από 4.300 δολάρια προηγουμένως. Η επενδυτική τράπεζα επικαλέστηκε τις αυξημένες εισροές κεφαλαίων σε δυτικά ETFs και τις συνεχιζόμενες αγορές χρυσού από κεντρικές τράπεζες.

Οι πιθανότητες για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο παραμένουν άνω του 80%, στηρίζοντας τις τιμές του χρυσού, ενώ το πολιτικό αδιέξοδο στην Ουάσινγκτον δεν δείχνει να επιλύεται σύντομα.

Παρά τις προειδοποιήσεις του προέδρου της Fed του Κάνσας Σίτι, Τζεφ Σμιντ, ότι η τράπεζα πρέπει να διατηρήσει επαγρύπνηση έναντι του επίμονου πληθωρισμού, οι αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης – τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο – με πιθανότητες 95% και 83% αντίστοιχα.

Ο χρυσός, που δεν αποφέρει τόκο, παραμένει ιδιαίτερα ελκυστικός σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και αυξημένης οικονομικής αβεβαιότητας. Από τις αρχές του έτους έχει ενισχυθεί κατά 51%, στηριζόμενος στις μαζικές αγορές από κεντρικές τράπεζες, στην αυξημένη ζήτηση για ETFs που επενδύουν στο πολύτιμο μέταλλο, στην αποδυνάμωση του δολαρίου και στην αναζήτηση ασφαλών επενδυτικών επιλογών από ιδιώτες, εν μέσω κλιμακούμενων εμπορικών και γεωπολιτικών εντάσεων.

Στην υπόλοιπη αγορά πολύτιμων μετάλλων, το ασήμι υποχώρησε κατά 0,1% στα 48,49 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα σημείωσε πτώση 0,4% στα 1.619,62 δολάρια, ενώ το παλλάδιο κατέγραψε οριακή άνοδο 0,1% στα 1.325,71 δολάρια.