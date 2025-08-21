Games
Ισχνή αύξηση στις τουριστικές αφίξεις τον Ιούνιο, ανησυχία για την πραγματική δυναμική του κλάδου

Η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα κατέγραψε ισχνή αύξηση τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Συνολικά, οι αφίξεις σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής ανήλθαν σε 5.463.943, ενώ οι διανυκτερεύσεις έφτασαν τις 23.664.485. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν αύξηση 2,6% στις αφίξεις και 1,8% στις διανυκτερεύσεις σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024 .

Η ανοδική αυτή τάση καταγράφεται τόσο στους ημεδαπούς όσο και στους αλλοδαπούς επισκέπτες. Συγκεκριμένα, οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 2,5% και οι διανυκτερεύσεις κατά 1,8%, ενώ οι Έλληνες ταξιδιώτες κατέγραψαν άνοδο 2,9% στις αφίξεις και 1,9% στις διανυκτερεύσεις. Το μεγαλύτερο βάρος στην τουριστική κίνηση εξακολουθούν να έχουν οι ξένοι επισκέπτες, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 81,7% των αφίξεων και στο 89,3% των συνολικών διανυκτερεύσεων .

Η μέση διάρκεια παραμονής τον Ιούνιο του 2025 διαμορφώθηκε στις 4,3 ημέρες, στοιχείο που παραμένει σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι ημεδαποί διατήρησαν μέση διαμονή περίπου 2,5 ημέρες, ενώ οι αλλοδαποί παρέμειναν για 4,7 ημέρες κατά μέσο όρο. Η διαφοροποίηση αυτή αποτυπώνει τις διαφορετικές ταξιδιωτικές συνήθειες, με τους Έλληνες να προτιμούν συντομότερες αποδράσεις και τους ξένους επισκέπτες πιο πολυήμερες διακοπές .

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι μένουν εκτός

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Τα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό τόσο στις αφίξεις όσο και στις διανυκτερεύσεις, με σαφή υπεροχή των ξένων επισκεπτών. Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια παρουσίασαν επίσης θετική πορεία, καταγράφοντας αύξηση 4,2% στις αφίξεις και 4,0% στις διανυκτερεύσεις, γεγονός που δείχνει ότι οι ταξιδιώτες εξακολουθούν να στρέφονται σε εναλλακτικές μορφές φιλοξενίας, πέραν των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων.

