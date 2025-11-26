Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα σχετικά με το χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου.

Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολο Τζιτζικώστα. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, οι υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για τις Μεταφορές, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Κατά την έναρξη, ο Πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι η συνάντηση προσφέρει την ευκαιρία να συζητηθούν προτεραιότητες για τον επόμενο χρόνο και να θιγούν ζητήματα που απαιτούν συντονισμό.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας επεσήμανε ότι, μετά από έναν χρόνο θητείας, το χαρτοφυλάκιό του, που περιλαμβάνει υποδομές, μεταφορές, ναυτιλία, τουρισμό, στρατιωτική κινητικότητα και αυτοκινητοβιομηχανία, αποτελεί το 30% του ΑΕΠ της Ευρώπης και πάνω από 40% για την Ελλάδα. Ειδικότερα τόνισε ότι « Στο κομμάτι του χαρτοφυλακίου μου πρέπει να πω ότι έχει σημειωθεί πολύ σημαντική πρόοδος μέσα σε αυτόν τον χρόνο, χάρη στην πολύ καλή και εποικοδομητική συνεργασία που έχω με όλους εσάς. Η Ελλάδα, άλλωστε, δεν είναι μυστικό ότι είναι από τις χώρες που έχει καταφέρει, μετά από σκληρή διαπραγμάτευση και επιτυχία του Πρωθυπουργού, να αντλήσει πόρους που ξεπερνούν τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και με εξαιρετική απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων. Έργα τα οποία, προφανώς, μεταφράζονται σε σημαντικά έργα που φέρνουν ανάπτυξη, που φέρνουν θέσεις εργασίας, βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών. Και βέβαια, θα έλεγα ότι αυτή η συνεργασία Ελλάδος - Ευρωπαϊκής Ένωσης και το αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής είναι ουσιαστικά η Ευρώπη στην πράξη. Η Ευρώπη ενδιαφέρεται για τους πολίτες της και βρίσκεται πια παντού στην καθημερινότητα και στις πολιτικές μας. Και οφείλω να πω ότι η Ελλάδα κάνει μια εξαιρετική δουλειά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και είμαι πραγματικά περήφανος που ως Έλληνας Επίτροπος βρίσκομαι στις Βρυξέλλες προκειμένου, με την πολύ καλή αυτή και στενή συνεργασία που έχουμε, να δώσουμε λύσεις σε ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων μου.»