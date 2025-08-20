Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Eurostat: Αμείωτος ο πληθωρισμός στην Ελλάδα - Από 3% τον Ιούλιο 2024, στο 3,7% τον Ιούλιο του 2025

Eurostat: Αμείωτος ο πληθωρισμός στην Ελλάδα - Από 3% τον Ιούλιο 2024, στο 3,7% τον Ιούλιο του 2025 Φωτογραφία: SOOC/ DIMITRIS KAPANTAIS
Σταθερά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο πληθωρισμός.

Η Ελλάδα καταγράφει τον όγδοο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat για τον Ιούλιο του 2025. Ο ετήσιος ρυθμός ανόδου των τιμών στη χώρα μας διαμορφώθηκε στο 3,7%, έναντι 3,6% τον Ιούνιο, παραμένοντας σταθερά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήλθε στο 2,4% και της ευρωζώνης που διαμορφώθηκε στο 2%. Η εξέλιξη αυτή κατατάσσει την Ελλάδα στην ανώτερη κατηγορία των κρατών-μελών με τις μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των νοικοκυριών και την αγοραστική τους δύναμη.

Στην κορυφή της λίστας με τα υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού βρέθηκε η Ρουμανία, με ετήσιο ρυθμό 6,6%, ακολουθούμενη από την Εσθονία με 5,6% και τη Σλοβακία με 4,6%. Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες αυξήσεις τιμών καταγράφηκαν στην Κύπρο, όπου ο πληθωρισμός υποχώρησε μόλις στο 0,1%, στη Γαλλία με 0,9% και στην Ιρλανδία με 1,6%. Η μεγάλη διακύμανση μεταξύ των χωρών της Ένωσης αντανακλά τις διαφορετικές οικονομικές συνθήκες, τις εθνικές πολιτικές αντιμετώπισης της ακρίβειας, αλλά και τις ιδιαίτερες προκλήσεις κάθε αγοράς.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται κυρίως στις πιέσεις που συνεχίζουν να ασκούν οι τιμές των υπηρεσιών και των τροφίμων, τομείς που είχαν τη μεγαλύτερη συμβολή και στη διαμόρφωση του συνολικού δείκτη της ευρωζώνης. Σύμφωνα με την Eurostat, οι υπηρεσίες προσέθεσαν 1,46 ποσοστιαίες μονάδες στον γενικό πληθωρισμό της ευρωζώνης, ενώ τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός συνεισέφεραν επιπλέον 0,63 ποσοστιαίες μονάδες. Η διατήρηση των αυξήσεων στις κατηγορίες αυτές, που καλύπτουν βασικές καταναλωτικές ανάγκες, σημαίνει ότι το βάρος για τα ελληνικά νοικοκυριά παραμένει σημαντικό, ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

eurostat_plithorismos_746b5.png

Η επιμονή του πληθωρισμού σε επίπεδα υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία στην προσπάθειά της να περιορίσει τις ανατιμήσεις. Καμία βελτίωση δεν καταγραφεί σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, όταν οι αυξήσεις τιμών κινούνταν ακόμη πιο χαμηλά, και ο πληθωρισμός ήταν στο 3% τον Ιούλιο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο συνδυασμός των υψηλών τιμών σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες με το περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα συντηρεί την αίσθηση οικονομικής δυσχέρειας σε μεγάλο τμήμα της κοινωνίας.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Eurostat: «Μαύρη» πρωτιά για την Ελλάδα – 1 στους 5 δε μπορεί να πληρώσει ιατρικές εξετάσεις και θεραπεία

Eurostat: «Μαύρη» πρωτιά για την Ελλάδα – 1 στους 5 δε μπορεί να πληρώσει ιατρικές εξετάσεις και θεραπεία

Δερματολόγος αποκαλύπτει: Τα 3 σημεία του σώματος που οι περισσότεροι ξεχνούν να πλύνουν στο ντους

Δερματολόγος αποκαλύπτει: Τα 3 σημεία του σώματος που οι περισσότεροι ξεχνούν να πλύνουν στο ντους

Τζένιφερ Άνιστον: Το πρόγραμμα γυμναστικής 20 λεπτών που ακολουθεί για εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 56 της

Τζένιφερ Άνιστον: Το πρόγραμμα γυμναστικής 20 λεπτών που ακολουθεί για εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 56 της

Δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική

Δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Σχετικά Άρθρα

Νισάφι πια με αυτή την Eurostat

Νισάφι πια με αυτή την Eurostat

Υγεία
Eurostat: Ένας στους πέντε Έλληνες χωρίς την απαραίτητη ιατρική φροντίδα

Eurostat: Ένας στους πέντε Έλληνες χωρίς την απαραίτητη ιατρική φροντίδα

Υγεία
Τσουκαλάς: Το 46% του Ελλήνων βάσει της Eurostat δεν μπορούν να πάνε διακοπές

Τσουκαλάς: Το 46% του Ελλήνων βάσει της Eurostat δεν μπορούν να πάνε διακοπές

Πολιτική
Στο 3,1% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο - Ανατιμήσεις «φωτιά» σε τρόφιμα, ενέργεια, στέγαση και υπηρεσίες

Στο 3,1% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο - Ανατιμήσεις «φωτιά» σε τρόφιμα, ενέργεια, στέγαση και υπηρεσίες

Οικονομία

NETWORK

Τι είναι οι «θαυματουργές» δίαιτες - Και πότε πρέπει να τις αποφεύγετε

Τι είναι οι «θαυματουργές» δίαιτες - Και πότε πρέπει να τις αποφεύγετε

healthstat.gr
Βρέθηκε ραδιενέργεια σε κατεψυγμένες γαρίδες – Ανάκληση προϊόντων σε 13 πολιτείες των ΗΠΑ

Βρέθηκε ραδιενέργεια σε κατεψυγμένες γαρίδες – Ανάκληση προϊόντων σε 13 πολιτείες των ΗΠΑ

healthstat.gr
Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

ienergeia.gr
Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

ienergeia.gr
ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής κουτάλας – «Μην τη χρησιμοποιείτε»

ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής κουτάλας – «Μην τη χρησιμοποιείτε»

healthstat.gr
Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

ienergeia.gr
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

ienergeia.gr
Eurostat: «Μαύρη» πρωτιά για την Ελλάδα – 1 στους 5 δε μπορεί να πληρώσει ιατρικές εξετάσεις και θεραπεία

Eurostat: «Μαύρη» πρωτιά για την Ελλάδα – 1 στους 5 δε μπορεί να πληρώσει ιατρικές εξετάσεις και θεραπεία

healthstat.gr