Eurostat: Αμείωτος ο πληθωρισμός στην Ελλάδα - Από 3% τον Ιούλιο 2024, στο 3,7% τον Ιούλιο του 2025

Σταθερά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο πληθωρισμός.

Η Ελλάδα καταγράφει τον όγδοο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat για τον Ιούλιο του 2025. Ο ετήσιος ρυθμός ανόδου των τιμών στη χώρα μας διαμορφώθηκε στο 3,7%, έναντι 3,6% τον Ιούνιο, παραμένοντας σταθερά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήλθε στο 2,4% και της ευρωζώνης που διαμορφώθηκε στο 2%. Η εξέλιξη αυτή κατατάσσει την Ελλάδα στην ανώτερη κατηγορία των κρατών-μελών με τις μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των νοικοκυριών και την αγοραστική τους δύναμη.

Στην κορυφή της λίστας με τα υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού βρέθηκε η Ρουμανία, με ετήσιο ρυθμό 6,6%, ακολουθούμενη από την Εσθονία με 5,6% και τη Σλοβακία με 4,6%. Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες αυξήσεις τιμών καταγράφηκαν στην Κύπρο, όπου ο πληθωρισμός υποχώρησε μόλις στο 0,1%, στη Γαλλία με 0,9% και στην Ιρλανδία με 1,6%. Η μεγάλη διακύμανση μεταξύ των χωρών της Ένωσης αντανακλά τις διαφορετικές οικονομικές συνθήκες, τις εθνικές πολιτικές αντιμετώπισης της ακρίβειας, αλλά και τις ιδιαίτερες προκλήσεις κάθε αγοράς.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται κυρίως στις πιέσεις που συνεχίζουν να ασκούν οι τιμές των υπηρεσιών και των τροφίμων, τομείς που είχαν τη μεγαλύτερη συμβολή και στη διαμόρφωση του συνολικού δείκτη της ευρωζώνης. Σύμφωνα με την Eurostat, οι υπηρεσίες προσέθεσαν 1,46 ποσοστιαίες μονάδες στον γενικό πληθωρισμό της ευρωζώνης, ενώ τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός συνεισέφεραν επιπλέον 0,63 ποσοστιαίες μονάδες. Η διατήρηση των αυξήσεων στις κατηγορίες αυτές, που καλύπτουν βασικές καταναλωτικές ανάγκες, σημαίνει ότι το βάρος για τα ελληνικά νοικοκυριά παραμένει σημαντικό, ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η επιμονή του πληθωρισμού σε επίπεδα υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία στην προσπάθειά της να περιορίσει τις ανατιμήσεις. Καμία βελτίωση δεν καταγραφεί σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, όταν οι αυξήσεις τιμών κινούνταν ακόμη πιο χαμηλά, και ο πληθωρισμός ήταν στο 3% τον Ιούλιο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο συνδυασμός των υψηλών τιμών σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες με το περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα συντηρεί την αίσθηση οικονομικής δυσχέρειας σε μεγάλο τμήμα της κοινωνίας.