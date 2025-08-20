ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2025: Νέα προκήρυξη για μόνιμους στο δημόσιο - Πότε οι αιτήσεις

Έκδοση προκήρυξης 3ΓΒ/2025 για επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού.

Εκδόθηκε η 3ΓΒ/2025 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση σαράντα τριών (43) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημοσίου (Β΄ Στάδιο), από επιτυχόντες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού 2Γ/2022 Πρόσκληση/Προκήρυξη (Α.Σ.Ε.Π. 75), σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 25 του ν. 4765/2021 (Α΄6).

Οι επιτυχόντες ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία αρχίζει στις 2 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Η προκήρυξη