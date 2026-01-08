Επένδυση €500.000 από το Corallia Ventures σε spin-off του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την πρώτη κλινική εφαρμογή in vivo βιοεκτύπωσης ουροδόχου κύστης σε άνθρωπο.

Μία νέα χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ εξασφάλισε η spin-off εταιρεία PhosPrint P.C. του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνίας και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Συγκεκριμένα, το Fund Corallia Ventures ανακοίνωσε επένδυση ύψους 500.000 ευρώ, η οποία θα αξιοποιηθεί για την πρώτη κλινική εφαρμογή in vivo βιοεκτύπωσης ουροδόχου κύστης σε άνθρωπο. Πιο συγκεκριμένα, η επένδυση θα υποστηρίξει την πρώτη κλινική δοκιμή σε άνθρωπο του InvivoLPrint-U της PhosPrint, του πρώτου βιοεκτυπωτή στον κόσμο ικανού να ανακατασκευάσει τον ιστό της ουροδόχου κύστης απευθείας μέσα στο σώμα του ασθενούς κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης.Η PhosPrint P.C. δραστηριοποιείται στον τομέα της βιοϊατρικής τεχνολογίας και της αναγεννητικής ιατρικής, αναπτύσσοντας τεχνολογίες laser bioprinting που επιτρέπουν τη δημιουργία προηγμένων βιοϋλικών και κυτταρικών δομών για θεραπευτικές εφαρμογές, με στόχο τη βελτίωση της υγείας των ασθενών σε παγκόσμιο επίπεδο. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 150.000 ασθενείς παγκοσμίως υποβάλλονται σε αφαίρεση κύστης (κυστεκτομή) λόγω καρκίνου.

Οι τρέχουσες επανορθωτικές χειρουργικές επεμβάσεις βασίζονται στον εντερικό ιστό (νεοκύστη) και συχνά προκαλούν σοβαρές παρενέργειες όπως λοιμώξεις, μεταβολικές επιπλοκές και κατά συνέπεια υποβαθμισμένη ποιότητα ζωής. Η καινοτομία της PhosPrint επιτρέπει στους ουρολόγους να εκτυπώνουν μέσω υγιών κυττάρων της ουροδόχου κύστης του ίδιου του ασθενούς και χωρίς παρενέργειες, μια πλήρως λειτουργική νεοκύστη απευθείας στον ιστό κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.Σε εκτεταμένες προκλινικές μελέτες σε χοίρους αυτή η προσέγγιση αποκατέστησε την φυσιολογική λειτουργία της ουροδόχου κύστης χωρίς καμία από τις γνωστές επιπλοκές της συμβατικής ορθοτοπικής χειρουργικής επέμβασης νεοκύστης.«Οι τρέχουσες χειρουργικές προσεγγίσεις στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης υποβαθμίζουν σοβαρά την ποιότητα ζωής των ασθενών», δήλωσε η καθηγήτρια Ιωάννα Ζεργιώτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της PhosPrint.« Η καινοτομία μας InvivoLPrint-U καταργεί τις παρενέργειες των υφιστάμενων χειρουργικών επιλογών, προσφέροντας στους ασθενείς μια πλήρως λειτουργική, χωρίς παρενέργειες νεοκύστη. Αυτή η επένδυση μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην κλινική πράξη και στον μετασχηματισμό του τομέα της αναγεννητικής ιατρικής», πρόσθεσε.

Ο συνιδρυτής και Κλινικός Διευθυντής της εταιρείας Δρ. Απόστολος Κλινάκης και η Οικονομική Διευθύντρια Μαρία Παλλίδου τονίζουν την ευελιξία της πλατφόρμας, η οποία εκτείνεται πέρα από την ανακατασκευή της ουροδόχου κύστης και εφαρμόζεται σε πολυάριθμες ενδείξεις, όπως η αποκατάσταση χόνδρων και καρδιάς, απευθυνόμενη σε παγκόσμιες αγορές πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ.« Η PhosPrint ανοίγει νέους δρόμους στη διασταύρωση της βιοεκτύπωσης με την τεχνολογία λέιζερ και την αναγεννητική ιατρική », δήλωσε ο Δρ. Στέφανος Καψάσκης, συνεργάτης του Corallia Ventures.

«Είμαστε περήφανοι που υποστηρίζουμε μια ομάδα παγκόσμιας κλάσης, της οποίας η πρωτοποριακή πλατφόρμα έχει τη δυνατότητα να επαναπροσδιορίσει τα αποτελέσματα για εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως», πρόσθεσε.Ο Δρ. Λαρς Ράσμουσεν είπε με τη σειρά του: « Η PhosPrint επινόησε την πρώτη επιτυχημένη επέμβαση αντικατάστασης ουροδόχου κύστης, η οποία πιθανότατα θα είναι η πρώτη εγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση που θα περιλαμβάνει βιοεκτυπωτή. Και αυτή είναι μόνο η αρχή για όσα επιφυλάσσει η εντυπωσιακή τεχνολογία της!»Τα πρόσφατα εξασφαλισμένα κεφάλαια θα επιτρέψουν στην PhosPrint να ολοκληρώσει την πρώτη εφαρμογή κλινικής δοκιμής σε ανθρώπους φέτος, να ξεκινήσει κλινικές δοκιμές σε ασθενείς μέσα στο 2026 σε κορυφαία ευρωπαϊκά νοσοκομεία, να επεκτείνει την ομάδα βιολόγων, μηχανικών και εμπειρογνωμόνων και να αναπτύξει επιτραπέζιους βιοεκτυπωτές για εργαστήρια Έρευνας και Ανάπτυξης ως πρώιμη ροή εσόδων από το 2026.Η εταιρεία στοχεύει στην έγκριση της τεχνολογίας από τον EMA και τον FDA έως το 2029, με αρχική είσοδο στην αγορά της Ευρώπης και των ΗΠΑ