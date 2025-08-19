Games
Οικονομία

Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους

Οριστικοποιείται το πακέτο μέτρων ενόψει ΔΕΘ.

Η κυβέρνηση βρίσκεται στην τελική ευθεία για την οριστικοποίηση του πακέτου μέτρων που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τον συνολικό του προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενίσχυση των συνταξιούχων, οι μειώσεις στη φορολογία φυσικών προσώπων και των ενοικίων, παρεμβάσεις για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, αλλά και νέες μισθολογικές ενισχύσεις στα Σώματα Ασφαλείας.

Το Dnews.gr «χαρτογραφεί» με συγκεκριμένες ερωτήσεις – απαντήσεις όλα όσα γνωρίζουμε έως σήμερα για το περιβόητο πακέτο της ΔΕΘ.

1. Ποιο είναι το ύψος του πακέτου που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ;

Το συνολικό πακέτο μέτρων που προετοιμάζει η κυβέρνηση ανέρχεται σε περίπου 2 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα κατευθυνθεί σε τέσσερις βασικούς άξονες: ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες με παιδιά, μειώσεις στη φορολόγηση των ενοικίων, ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής και αυξήσεις στους μισθούς των Σωμάτων Ασφαλείας.

2. Τι θα γίνει με το επίδομα των 250 ευρώ στους συνταξιούχους;

Η κυβέρνηση εξετάζει την ελαστικοποίηση των κριτηρίων, ώστε να το λάβουν περισσότεροι δικαιούχοι. Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης και η αύξηση του ίδιου του ποσού, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται πριν την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

3. Ποιες φοροελαφρύνσεις σχεδιάζονται για τη μεσαία τάξη;

Συζητείται η εισαγωγή ενός νέου, ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή μεταξύ 9% και 22%, ή η αύξηση των εισοδηματικών ορίων στα υψηλότερα κλιμάκια. Η κατεύθυνση είναι να υπάρξει ουσιαστική μείωση του φορολογικού βάρους για εισοδήματα χαμηλής και μεσαίας κλίμακας, ιδιαίτερα για οικογένειες με παιδιά.

4. Τι αλλάζει στη φορολογία των ενοικίων;

Μελετάται η προσθήκη ενός νέου ενδιάμεσου συντελεστή μεταξύ 15% και 35%, ώστε να ελαφρυνθούν τα μεσαία εισοδήματα. Παράλληλα, στόχος είναι να διευκολυνθεί η αύξηση της προσφοράς κατοικιών σε πιο προσιτές τιμές, σε μια αγορά όπου τα ενοίκια παραμένουν υψηλά.

5. Πώς θα ενισχυθεί η πολιτική για τη στέγαση;

Η κυβέρνηση προγραμματίζει μέτρα που θα αυξήσουν την προσφορά κατοικίας, αξιοποιώντας κοινοτικούς πόρους από το ΕΣΠΑ. Συζητείται ένα πρόγραμμα στα πρότυπα του «Εξοικονομώ», αλλά με πιο ευρεία στόχευση, που θα ενθαρρύνει νέες κατοικίες και ανακαινίσεις.

6. Τι προβλέπεται για τα Σώματα Ασφαλείας;

Έχουν δρομολογηθεί αυξήσεις στους μισθούς τους, σε συνέχεια των αντίστοιχων παρεμβάσεων που έγιναν για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Στόχος είναι να ενισχυθεί το εισόδημα των εργαζομένων στην ασφάλεια και την αστυνόμευση.

7. Υπάρχει προοπτική νέων μέτρων μετά το 2026;

Ναι. Το «εκλογικό» 2026 η κυβέρνηση θα ανακοινώσει μια ακόμη δέσμη μέτρων μέσα στο επόμενο έτος, ακολουθώντας το μοντέλο που εφαρμόστηκε εφέτος με τα πρόσθετα μέτρα του Απριλίου.

