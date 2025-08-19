Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και οι «φουσκωμένες» επιστροφές

Το νέο πλέγμα ελέγχων στηρίζεται στα δεδομένα που αντλούνται από τα ηλεκτρονικά βιβλία MYDATA.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στρέφει το βλέμμα της σε επιχειρήσεις που εμφανίζουν κέρδη αλλά καταθέτουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και σε όσες αιτούνται υψηλές επιστροφές φόρου, με στόχο τον εντοπισμό πρακτικών φοροδιαφυγής.

Το νέο πλέγμα ελέγχων στηρίζεται στα δεδομένα που αντλούνται από τα ηλεκτρονικά βιβλία MYDATA, ενώ η πρώτη φάση θα επικεντρωθεί στις μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ για το 2024. Σταδιακά, οι έλεγχοι θα επεκταθούν και στη χρήση του 2025, εντείνοντας την πίεση σε κλάδους που καταγράφουν αποκλίσεις μεταξύ τζίρου και φορολογικών δηλώσεων.

Παρά την ενίσχυση των εσόδων από το ΦΠΑ οι αρχές διαπιστώνουν περιπτώσεις εταιρειών που ενώ εμφανίζουν οικονομική δραστηριότητα και κέρδη, δηλώνουν μηδενικό ΦΠΑ. Παράλληλα, υψηλές επιστροφές ΦΠΑ προκαλούν «καμπανάκι» στον ελεγκτικό μηχανισμό, ο οποίος προγραμματίζει στοχευμένους ελέγχους για να διαπιστώσει την ορθότητα των αιτημάτων.

Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΑΑΔΕ για το 2025 περιλαμβάνονται 4.200 έλεγχοι στις επιστροφές φόρων, ενώ ο στόχος για τον ΦΠΑ είναι η διεκπεραίωση τουλάχιστον του 95% των αιτημάτων εντός 90 ημερών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε επιχειρήσεις χωρίς φορολογικά παραπτώματα, ώστε οι επιστροφές να πραγματοποιούνται άμεσα. Από την άλλη πλευρά, περιπτώσεις με ασυνήθιστες αποκλίσεις, αναντιστοιχίες τζίρου και επιστροφών ή επαναλαμβανόμενα αιτήματα για μεγάλα ποσά θα εξεταστούν εξονυχιστικά.

Οι έλεγχοι αυτοί εντάσσονται στη στρατηγική περιορισμού του λεγόμενου κενού ΦΠΑ, δηλαδή των εσόδων που χάνονται λόγω φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, η Ελλάδα έχει μειώσει το κενό, ωστόσο απέχει ακόμη από τον μέσο όρο της ΕΕ.