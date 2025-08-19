Games
Οικονομία

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και οι «φουσκωμένες» επιστροφές

Το νέο πλέγμα ελέγχων στηρίζεται στα δεδομένα που αντλούνται από τα ηλεκτρονικά βιβλία MYDATA.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στρέφει το βλέμμα της σε επιχειρήσεις που εμφανίζουν κέρδη αλλά καταθέτουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και σε όσες αιτούνται υψηλές επιστροφές φόρου, με στόχο τον εντοπισμό πρακτικών φοροδιαφυγής.

Το νέο πλέγμα ελέγχων στηρίζεται στα δεδομένα που αντλούνται από τα ηλεκτρονικά βιβλία MYDATA, ενώ η πρώτη φάση θα επικεντρωθεί στις μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ για το 2024. Σταδιακά, οι έλεγχοι θα επεκταθούν και στη χρήση του 2025, εντείνοντας την πίεση σε κλάδους που καταγράφουν αποκλίσεις μεταξύ τζίρου και φορολογικών δηλώσεων.

Παρά την ενίσχυση των εσόδων από το ΦΠΑ οι αρχές διαπιστώνουν περιπτώσεις εταιρειών που ενώ εμφανίζουν οικονομική δραστηριότητα και κέρδη, δηλώνουν μηδενικό ΦΠΑ. Παράλληλα, υψηλές επιστροφές ΦΠΑ προκαλούν «καμπανάκι» στον ελεγκτικό μηχανισμό, ο οποίος προγραμματίζει στοχευμένους ελέγχους για να διαπιστώσει την ορθότητα των αιτημάτων.
Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΑΑΔΕ για το 2025 περιλαμβάνονται 4.200 έλεγχοι στις επιστροφές φόρων, ενώ ο στόχος για τον ΦΠΑ είναι η διεκπεραίωση τουλάχιστον του 95% των αιτημάτων εντός 90 ημερών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε επιχειρήσεις χωρίς φορολογικά παραπτώματα, ώστε οι επιστροφές να πραγματοποιούνται άμεσα. Από την άλλη πλευρά, περιπτώσεις με ασυνήθιστες αποκλίσεις, αναντιστοιχίες τζίρου και επιστροφών ή επαναλαμβανόμενα αιτήματα για μεγάλα ποσά θα εξεταστούν εξονυχιστικά.

Οι έλεγχοι αυτοί εντάσσονται στη στρατηγική περιορισμού του λεγόμενου κενού ΦΠΑ, δηλαδή των εσόδων που χάνονται λόγω φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, η Ελλάδα έχει μειώσει το κενό, ωστόσο απέχει ακόμη από τον μέσο όρο της ΕΕ.

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι ώρα μπορεί να βρέξει σήμερα στην Αθήνα και πού

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ο ρόλος της ΤΕΧΑΝ

Ανεπηρέαστη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από τις πολιτικές εξελίξεις

Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα δύο τυχερά δελτία που «σήκωσαν» πάνω από 28 εκατ. ευρώ

Δικαστήριο ΕΕ: Καθοριστική απόφαση για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τον Σεπτέμβριο

«Πόλεμος» για το ΕΣΥ: Η ανάρτηση Μητσοτάκη και οι σφοδρές αντιδράσεις

Αμύγδαλα: Η υψηλή κατανάλωση συνδέεται με ισχυρότερη αντιοξειδωτική προστασία

Ποιο είναι το πιο υγιεινό γάλα για τους ενήλικες

Νέο εργαλείο για τη θεραπεία του καρκίνου – Στοχεύει μόνο τα καρκινικά κύτταρα

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Σχετικά Άρθρα

Απόφαση της ΑΑΔΕ - Φορολογείται ως εισόδημα το ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης

Οικονομία
Πότε οι φορολογούμενοι μπορούν να αμφισβητήσουν τον φόρο υπεραξίας

Οικονομία
Η μεγαλύτερη κατάσχεση φυσικής κόκας: Μισός τόνος αξίας €1,5 εκατ. εντοπίστηκε στο «Ελ. Βενιζέλος»

Ελλάδα
Επιτυχές το πιλοτικό πρόγραμμα της ΑΑΔΕ για την εξυπηρέτηση πολιτών με δυσκολίες στην επικοινωνία

Οικονομία

NETWORK

Γιάννης Τριήρης: Το μείζον πρόβλημα «Ερντογάν» δεν πρέπει να υποβαθμίζεται

«Πόλεμος» για το ΕΣΥ: Η ανάρτηση Μητσοτάκη και οι σφοδρές αντιδράσεις

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ποιο είναι το πιο υγιεινό γάλα για τους ενήλικες

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Αμύγδαλα: Η υψηλή κατανάλωση συνδέεται με ισχυρότερη αντιοξειδωτική προστασία

Το Ισραήλ στοχοθέτησε ενεργειακή υποδομή που χρησιμοποιούν οι Χούθι στην Υεμένη

Σάρον Στόουν: Το πρόγραμμα γυμναστικής που ακολουθεί για να παραμένει σε φόρμα

