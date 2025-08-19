Πότε οι φορολογούμενοι μπορούν να αμφισβητήσουν τον φόρο υπεραξίας

Η προσφυγή από φορολογούμενη και η απόρριψη.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων απέρριψε την προσφυγή φορολογούμενης που ζητούσε να ακυρωθεί ο φόρος εισοδήματος που της είχε καταλογιστεί για το οικονομικό έτος 2022.

Ο φόρος αυτός, σύμφωνα με την αρχική εκκαθάριση, ανερχόταν σε 49.323 ευρώ και προέκυψε από υπεραξία που δηλώθηκε στην πώληση μεριδίων εταιρείας. Στην αρχική της δήλωση, η φορολογούμενη είχε καταγράψει υπεραξία ύψους 327.276 ευρώ, στη συνέχεια όμως υπέβαλε τροποποιητική δήλωση μειώνοντας το ποσό στα 15.868 ευρώ. Υποστήριξε ότι η φορολογική αρχή έπρεπε να λάβει υπόψη το πραγματικό ποσό που είχε καταβάλει για την αγορά των μεριδίων, το οποίο, όπως ισχυρίστηκε, ήταν υψηλότερο από την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Το Κέντρο Φορολογουμένων ΔΕ Αττικής, στο οποίο απευθύνθηκε, δεν απάντησε στο αίτημά της μέσα στην προθεσμία των τριών μηνών. Η έλλειψη απάντησης θεωρήθηκε σιωπηρή απόρριψη, με αποτέλεσμα η φορολογούμενη να προχωρήσει σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Η ΔΕΔ, εξετάζοντας την υπόθεση, έκρινε ότι οι ισχυρισμοί της δεν έχουν νομικό έρεισμα. Σύμφωνα με το άρθρο 42 του νόμου 4172/2013 και την εγκύκλιο ΠΟΛ 1032/2015, για μη εισηγμένους τίτλους η τιμή κτήσης προσδιορίζεται από το μικρότερο μεταξύ της λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας και του ποσού που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης. Αυτό σημαίνει ότι δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσό που πλήρωσε στην πράξη ο φορολογούμενος κατά την αρχική αγορά, όπως υποστήριζε η προσφεύγουσα.

Με βάση τα παραπάνω, η ΔΕΔ απέρριψε την προσφυγή και επικύρωσε τον φόρο που είχε ήδη υπολογιστεί.

