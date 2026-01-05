Η 100% Τραμπική θέση της Αθήνας – πολλά κλικ πιο φιλοαμερικανική από όλων των άλλων Ευρωπαίων ηγετών – χωρίς καμία αναφορά στην ωμή Αμερικανική παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, σήκωσε πολλή σκόνη εντός και εκτός της Ν.Δ.

Φωτιές άναψε η αποστροφή του πρωθυπουργού: «Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών» αναφερόμενος στην παρέμβαση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα και την σύλληψη του Νικολά Μαδούρο.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση χαρακτήρισε «επικίνδυνη» την στάση της Ελληνικής κυβέρνησης με το επιχείρημα ότι ανοίγει επικίνδυνες κερκόπορτες υπενθυμίζοντας την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο και το άλλοθι που μπορεί να δίνεται σε αυταρχικές κυβερνήσεις.

Σκληρή κριτική στον Κ. Μητσοτάκη από τον Αντ. Σαμαρά

Το νήμα από την αντιπολίτευση πήρε και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ο οποίος παρότι υιοθετεί σε μεγάλο βαθμό την ατζέντα Τραμπ εν προκειμένω τράβηξε κόκκινη γραμμή.

«Ο κ.Μητσοτάκης οφείλει να γνωρίζει και να σέβεται το ότι οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι ούτε επιλεκτικές ούτε τις επικαλούμαστε κατά το δοκούν και με χρονική καθυστέρηση. Αυτήν την απλή αλλά πολύτιμη αλήθεια, θα έπρεπε καθημερινά να του θυμίζουν η Κύπρος και οι απειλές εναντίον των νησιών μας, της Θράκης μας και της εθνικής κυριαρχίας μας στο Αιγαίο» είπε ο πρώην Πρόεδρος της Ν.Δ. εκφράζοντας εν πολλοίς τους διαφωνούντες εντός Ν.Δ.

«Δεν αμφισβητούμε το Διεθνές Δίκαιο»

«Η Ελλάδα ουδέποτε αμφισβήτησε το Διεθνές Δίκαιο. Τον δικτάτορα Μαδούρο έχουν αναγνωρίζει μόνο η Τουρκία, η Ρωσία και η Κίνα. Άλλο η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία σε μία δημοκρατικά εκλεγμένη κυβένρηση και άλλο η επιχείρηση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα. Ούτε το παράδειγμα της Τουρκίας ευσταθεί» ήταν το σχόλιο ανώτερου κυβερνητικού παράγοντα απέναντι σε όσους άσκησαν σκληρή κριτική στην κυβέρνηση.

Γεγονός είναι ότι και στο Μαξίμου υπάρχουν ανησυχίες ως προς τον αντίκτυπο της ελληνικής θέσης στο κεντρογενές και πιο ευαισθητοποιημένο εκλογικό κοινό της Ν.Δ. Γι αυτό από σήμερα θα ξεκινήσει μία προσπάθεια άμβλυνσης των όποιων αρνητικών εντυπώσεων.

Προσπάθεια εξομάλυνσης των αρνητικών εντυπώσεων

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing αναμένεται να επικαλεσθεί αρκετές φορές το Διεθνές Δίκαιο τονίζοντας παράλληλα ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. «Η διπλωματία καθορίζεται κάθε φορά από τους εθνικούς σκοπούς και όχι από ιδεοληψίες» αναμένεται να πει ο Π. Μαρινάκης.

Ταυτόχρονα, ο Γ. Γεραπετρίτης ετοιμάζει την δήλωση της ελληνικής αντιπροσωπείας στην σημερινή κρίσιμη συνεδρίαση του συμβουλίου Ασφαλείας με πρωτοβουλία της Ρωσίας και της Κίνας. Σε αυτήν θα γίνεται εκτενής αναφορά στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου σε μία προσπάθεια να στρογγυλέψει η ελληνική θέση.

Σε κάθε περίπτωση στην κυβέρνηση είναι σαφές ότι σε τόσο ταραγμένους διεθνείς καιρούς η Ελλάδα δεν μπορεί να διακινδυνεύσει να πάει κόντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην γραμμή Άδωνι

Εξ ου και ο μόνος ευτυχισμένος υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης από χθες είναι ο Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος θα μπορεί να καυχιέται ότι πέρασε η γραμμή του υπέρ του Τραμπ. Και να σκεφθεί κανείς ότι αρχικά ο Άδωνης Γεωργιάδης κλήθηκε να μετριάσει τις δηλώσεις του υπέρ της παρέμβασης του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα.

Μέχρι που βγήκε η επίσημη δήλωση του πρωθυπουργού που τον δικαίωσε.

Σημειωτέων, ότι ο πρωθυπουργός έγραψε μόνος του την δήλωση και επέμενε να εκδοθεί την συγκεκριμένη χρονική στιγμή και με το συγκεκριμένο περιεχόμενο.