«Χρυσά» φρούτα σε σούπερ μάρκετ και λαϊκές: Ραγδαία αύξηση στις τιμές

Σημαντικές αυξήσεις παρουσιάζουν οι τιμές στα φρούτα εν μέσω καλοκαιριού.

Αντιμέτωποι με συνεχείς αυξήσεις στις τιμές των βασικών αγαθών βρίσκονται οι καταναλωτές, με τα φρούτα να αποτελούν μία από τις κατηγορίες προϊόντων που «ροκανίζουν» σημαντικά το οικογενειακό εισόδημα.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του MEGA, τα καλοκαιρινά φρούτα, αντί να προσφέρουν δροσιά, επιβαρύνουν τις τσέπες των πολιτών με ανατιμήσεις που αγγίζουν το 20%. Ενδεικτικά, τα σύκα στις λαϊκές αγορές κυμαίνονται από 5 έως 7 ευρώ το κιλό, στα σούπερ μάρκετ φτάνουν τα 7,5 ευρώ και στα μανάβικα τα 6,90 ευρώ. Τα σταφύλια πωλούνται από 1,80 έως 2,50 ευρώ στις λαϊκές, στα 3,18 ευρώ στα σούπερ μάρκετ και στα 4,20 ευρώ στα μανάβικα. Τα ροδάκινα κοστίζουν 2 έως 2,50 ευρώ στις λαϊκές, 3,25 έως 3,89 ευρώ στα σούπερ μάρκετ και 2,25 ευρώ στα μανάβικα. Αντίστοιχα, τα νεκταρίνια τιμώνται από 2 έως 2,50 ευρώ στις λαϊκές, 3,75 ευρώ στα σούπερ μάρκετ και 2,25 ευρώ στα μανάβικα. Όσο για τα αχλάδια, οι τιμές τους ξεκινούν από 2,50 έως 3 ευρώ στις λαϊκές, φτάνουν τα 3,87 ευρώ στα σούπερ μάρκετ και τα 3,76 ευρώ στα μανάβικα.

Η ίδια εικόνα παρατηρείται και στα ψάρια και τα κρεατικά, τα οποία πλέον θεωρούνται απλησίαστα. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι τιμές των ψαριών καταγράφουν αύξηση 7%, ενώ στο κρέας η άνοδος φτάνει το 6,2%. Οι καταναλωτές, ήδη επιβαρυμένοι από πέντε χρόνια συνεχών πληθωριστικών πιέσεων, δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν, καθώς σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι αυξήσεις στα τρόφιμα από τον Ιούλιο του 2020 μέχρι τον Ιούλιο του 2025 αγγίζουν συνολικά το 34,5%.

Το φθινόπωρο προβλέπεται ακόμη πιο δύσκολο, καθώς οι τιμές των τροφίμων αποδεικνύονται ιδιαίτερα ευάλωτες σε κάθε αλλαγή του καιρού και σε κάθε μικρή ανατροπή στις συνθήκες της καθημερινότητας.

