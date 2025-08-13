Games
ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Αυτά είναι τα αποτελέσματα για 1.113 θέσεις στο δημόσιο

Εκδόθηκαν σήμερα, Τετάρτη 13 Αυγούστου, από το ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 7Κ/2024 που αφορούν στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 1.113 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού.

Εκδόθηκαν σήμερα, Τετάρτη 13 Αυγούστου, από το ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 7Κ/2024 που αφορούν στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 1.113 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σε φορείς του Δημοσίου.

Θυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΣΕΠ, για τις 1.113 θέσεις στο δημόσιο υποβλήθηκαν συνολικά 36.907 αιτήσεις.

Τα αποτελέσματα

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

  • Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και
  • Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Δείτε ΕΔΩ τα προσωρινά αποτελέσματα

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα ενδέχεται να μεταβληθούν μετά την υποβολή και εξέταση των ενστάσεων.

Ενστάσεις

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025 και ώρα 8:00 έως και τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ.

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο 20,00 ευρώ, διαφορετικά η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου πριν την υποβολή της ένστασής του.

