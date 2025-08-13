Games
Οικονομία

Έσοδα 419,75 εκατ. ευρώ από μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές στο επτάμηνο

Στις πωλήσεις ακινήτων, οι υψηλότερες τιμές εντοπίζονται σε Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Βούλα, Κηφισιά, Παλαιό Ψυχικό και Φιλοθέη.

Σημαντική αύξηση σημείωσαν τα δημόσια έσοδα από φόρους μεταβιβάσεων, γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, φτάνοντας συνολικά τα 419,75 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Μόνο από φόρο μεταβίβασης ακινήτων, το Δημόσιο εισέπραξε άνω των 308,6 εκατ. ευρώ, καθώς υποβλήθηκαν μέσω της πλατφόρμας myProperty 118.600 δηλώσεις για αγοραπωλησίες. Παράλληλα, οι 55.876 δηλώσεις για γονικές παροχές απέφεραν 13,1 εκατ. ευρώ, καθώς οι περισσότερες καλύπτονται από το αφορολόγητο, ενώ οι 36.583 δηλώσεις δωρεών βεβαίωσαν φόρο 11 εκατ. ευρώ. Στις κληρονομιές, οι 70.421 ηλεκτρονικές δηλώσεις απέφεραν 87,05 εκατ. ευρώ.

Η ανάλυση των στοιχείων δείχνει την έντονη κινητικότητα στην αγορά ακινήτων. Από τις πωλήσεις, 9.343 αφορούσαν διαμερίσματα συνολικής αξίας 952,12 εκατ. ευρώ, 1.760 μονοκατοικίες αξίας 186,17 εκατ. ευρώ, 2.736 οικόπεδα αξίας 382,88 εκατ. ευρώ και 820 θέσεις στάθμευσης αξίας 8,6 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας την ποικιλία και τη δυναμική του κλάδου. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, άλλαξαν χέρια περισσότερα από 18.000 ακίνητα συνολικής αξίας 1,89 δισ. ευρώ, με τον Δήμο Αθηναίων να καταγράφει πάνω από 2.500 συμβόλαια και αξία άνω των 280 εκατ. ευρώ.

Οι υψηλότερες τιμές εντοπίζονται σε Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Βούλα, Κηφισιά, Παλαιό Ψυχικό και Φιλοθέη. Ενδεικτικά, στο κέντρο της Αθήνας επαγγελματικό ακίνητο 860,1 τ.μ. σε διατηρητέο κτίσμα πωλήθηκε για 15,58 εκατ. ευρώ (18.115 ευρώ/τ.μ.), ενώ άλλο 226,76 τ.μ. άλλαξε χέρια έναντι 11,87 εκατ. ευρώ (52.345 ευρώ/τ.μ.). Στον μητροπολιτικό πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, ημιτελής κατοικία 330,3 τ.μ. πουλήθηκε για 3,77 εκατ. ευρώ (7.538 ευρώ/τ.μ.), ενώ στη Βάρη μονοκατοικία 401,93 τ.μ. με βοηθητικούς χώρους 484,95 τ.μ. έφτασε τα 3,3 εκατ. ευρώ (8.210 ευρώ/τ.μ.). Στη Μύκονο, κατοικία 359,6 τ.μ. πωλήθηκε για 3,8 εκατ. ευρώ ή 10.567 ευρώ/τ.μ., όταν η τιμή ζώνης είναι μόλις 1.050 ευρώ.

