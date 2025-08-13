Games
Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Πέρα από το ήδη διαμορφωμένο πακέτο παρεμβάσεων ύψους 2 δισ. ευρώ, στο κυβερνητικό επιτελείο επεξεργάζονται και ένα «μέτρο-έκπληξη» που θα κάνει αίσθηση.

Η εφετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αναμένεται να αποτελέσει κομβικό σημείο για την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης η αλλαγή κλίματος είναι δύσκολη και εν μέσω διαρκών αποκαλύψεων σκανδάλων και κακοδιαχείρισης η ΔΕΘ δύσκολα μπορεί να αποτελέσει βήμα επανεκκίνησης.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει προκαλέσει τριγμούς, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν στασιμότητα στα ποσοστά της ΝΔ και υψηλή αποχή υποστηρικτών της, ενώ παραδοσιακά ισχυρές κοινωνικές βάσεις, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι και τα σώματα ασφαλείας, εμφανίζονται αποστασιοποιημένες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι αν και τους τελευταίους 48 μήνες η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μέτρα στήριξης συνολικού ύψους 5 δισ. ευρώ, στοχεύοντας σε φοροελαφρύνσεις, αυξήσεις και κοινωνικές παροχές, παρ’ όλα αυτά καταγράψει απώλειες 16% στην πρόθεση ψήφου, γεγονός που προβληματίζει έντονα το πρωθυπουργικό επιτελείο και αυξάνει την πίεση για ένα δυναμικό πολιτικό αφήγημα στη ΔΕΘ.

Έτσι, πέρα από το ήδη διαμορφωμένο πακέτο παρεμβάσεων ύψους 2 δισ. ευρώ, στο κυβερνητικό επιτελείο επεξεργάζονται και ένα «μέτρο-έκπληξη» που θα κάνει αίσθηση. Στις ήδη αποφασισμένες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται μέτρα ελάφρυνσης για τη μεσαία τάξη, ενισχύσεις για τα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά και πολιτικές για το στεγαστικό πρόβλημα. Όλα τα μέτρα θα ενταχθούν στον προϋπολογισμό του 2026 και στο νέο Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο 2026-2029 που θα σταλεί στις Βρυξέλλες.

Στο πλαίσιο αυτό, πληροφορίες αναφέρουν ότι το «μέτρο-έκπληξη» που θα μπορούσε να παρουσιαστεί στη ΔΕΘ πιθανότατα να είναι η επαναφορά του 13ου μισθού. Το θέμα ήρθε ξανά στο προσκήνιο μετά την πρότυπη δίκη που εκδικάστηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η απόφαση της οποίας θα κρίνει αν οι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται ίση μεταχείριση με τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα όσον αφορά την καταβολή των επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα. Αν και η απόφαση αναμένεται να καθαρογραφεί το δεύτερο εξάμηνο του έτους, την τελική πολιτική επιλογή για την επιστροφή ή όχι των Δώρων θα την πάρει η κυβέρνηση.

Ένα από τα σενάρια που μελετώνται είναι η εφαρμογή μιας στρατηγικής σε τρεις φάσεις. Σε πρώτη φάση, οι εξαγγελίες της ΔΕΘ θα δώσουν το στίγμα. Σε δεύτερη φάση, μετά τον Απρίλιο του 2026, ενδέχεται να ακολουθήσουν οι πρώτες παροχές και σε τρίτη φάση το φθινόπωρο του 2026 το δεύτερο κύμα παροχών. Έτσι, η κυβέρνηση θα έχει έρθει πιο κοντά στις εκλογές με τις παροχές να στηρίζουν τη δημοσκοπική της εικόνα.

