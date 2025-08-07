«Εξέγερση» 10.000 ξενοδοχείων κατά της Booking

Ρήτρα δεν επέτρεπε στα ξενοδοχεία να δίνουν χαμηλότερες τιμές μέσα από τις δικές τους ιστοσελίδες.

Χιλιάδες ιδιοκτήτες ξενοδοχείων στην Ευρώπη ενώνονται σε μια ομαδική αγωγή κατά της διαδικτυακής πλατφόρμας Booking.com, με περισσότερα από 10.000 ξενοδοχεία να έχουν ήδη προσχωρήσει στη διεκδίκηση αποζημιώσεων.

Όπως αναφέρει η DW, σύμφωνα με την ένωση ξενοδοχείων, εστιατορίων και καφέ στην Ευρώπη (HOTREC), η οποία εκπροσωπεί τον κλάδο εντός της ΕΕ, οι ξενοδόχοι θα ζητήσουν αποζημιώσεις για ζημίες που υπέστησαν λόγω των λεγόμενων ρητρών «καλύτερης τιμής», που δεν τους επέτρεπαν να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές για τα δωμάτιά τους μέσω των δικών τους ιστοσελίδων.

Η Booking.com, με έδρα την Ολλανδία, χρησιμοποιούσε τις εν λόγω ρήτρες ως μέσο αποτροπής των λεγόμενων κρατήσεων «τζαμπατζήδων», όπως αποκαλούσε τις περιπτώσεις όπου ένας πελάτης έβρισκε ένα ξενοδοχείο μέσω της πλατφόρμας αλλά στη συνέχεια προχωρούσε στην κράτηση απευθείας με το ξενοδοχείο και όχι μέσω της Booking.com.

Οι ρήτρες αυτές απαιτούσαν από τα ξενοδοχεία να μην προσφέρουν δωμάτια σε χαμηλότερες τιμές σε άλλες πλατφόρμες, περιλαμβανομένων και των δικών τους ιστοσελίδων.

Η αγωγή που θα κατατεθεί σε δικαστήριο του Άμστερνταμ από τη συμμαχία Hotel Claims Alliance — με τη στήριξη της HOTREC και ακόμη 30 ενώσεων ξενοδόχων — βασίζεται σε απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) της 19ης Σεπτεμβρίου 2024, σύμφωνα με την οποία οι ρήτρες καλύτερης τιμής κρίθηκαν παράνομες.

Η Booking.com κατήργησε τη σχετική ρήτρα το 2024 ως αποτέλεσμα της ισχύος του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act).

«Οι Ευρωπαίοι ξενοδόχοι υπέφεραν για καιρό από άδικους όρους και υπέρογκα κόστη», δήλωσε ο πρόεδρος της HOTREC, Αλέξανδρος Βασιλικός.

«Αυτή η κοινή πρωτοβουλία στέλνει ένα σαφές μήνυμα: Καταχρηστικές πρακτικές στην ψηφιακή αγορά δεν θα γίνονται ανεκτές από τη βιομηχανία φιλοξενίας στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Η HOTREC ανακοίνωσε τη Δευτέρα την παράταση της προθεσμίας για συμμετοχή στην ομαδική αγωγή κατά της Booking.com μέχρι τις 29 Αυγούστου.

Τι λέει η Booking.com

Η Booking.com δήλωσε ότι δεν έχει λάβει επίσημη ειδοποίηση για αγωγή, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου DPA.

«Αυτή είναι μια δήλωση της HOTREC, όχι μια κατατεθειμένη ομαδική αγωγή», ανέφερε η εταιρεία ως απάντηση σε σχετικό ερώτημα.

Παράλληλα, απέρριψε τις αιτιάσεις των ενώσεων ξενοδόχων καθώς και τα νομικά επιχειρήματα που βασίζονται στην απόφαση του ΔΕΕ.

Η αγωγή, η οποία αναμένεται να είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχουν κατατεθεί ποτέ στον ευρωπαϊκό τομέα φιλοξενίας, υποστηρίζεται επίσης από 30 εθνικές ενώσεις ξενοδοχείων.

«Πάνω από 10.000 ξενοδοχεία έχουν ήδη συμμετάσχει στην πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την αξίωση αποζημίωσης για οικονομικές απώλειες που προκλήθηκαν από τη χρήση παράνομων ρητρών «καλύτερης τιμής» (ισοτιμίας) από την Booking.com», ανέφερε η Hotrec σε ανακοίνωσή της.

Ισχυρίζεται ότι η δέσμευση για την «καλύτερη τιμή» στην Booking.com αποσπάστηκε από τα ξενοδοχεία υπό τεράστια πίεση να μην προσφέρουν δωμάτια σε χαμηλότερες τιμές σε άλλες πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των δικών τους ιστοσελίδων.

«Για ένα δωμάτιο για το οποίο ο πελάτης πληρώνει 100 ευρώ, αν αφαιρέσετε την προμήθεια της Booking, ο ξενοδόχος λαμβάνει στην καλύτερη περίπτωση 75 ευρώ, με τα οποία πρέπει να πληρώσει τους υπαλλήλους του και να επενδύσει».

Παρά τις τριβές, η Booking.com αποτελεί μονόδρομο για πολλά ξενοδοχεία, προσφέροντας διαδικτυακή εμβέλεια και προβολή που είναι δύσκολο να επιτευχθεί για μικρότερα, ανεξάρτητα καταλύματα.