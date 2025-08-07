Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

«Εξέγερση» 10.000 ξενοδοχείων κατά της Booking

«Εξέγερση» 10.000 ξενοδοχείων κατά της Booking
Ρήτρα δεν επέτρεπε στα ξενοδοχεία να δίνουν χαμηλότερες τιμές μέσα από τις δικές τους ιστοσελίδες.

Χιλιάδες ιδιοκτήτες ξενοδοχείων στην Ευρώπη ενώνονται σε μια ομαδική αγωγή κατά της διαδικτυακής πλατφόρμας Booking.com, με περισσότερα από 10.000 ξενοδοχεία να έχουν ήδη προσχωρήσει στη διεκδίκηση αποζημιώσεων.

Όπως αναφέρει η DW, σύμφωνα με την ένωση ξενοδοχείων, εστιατορίων και καφέ στην Ευρώπη (HOTREC), η οποία εκπροσωπεί τον κλάδο εντός της ΕΕ, οι ξενοδόχοι θα ζητήσουν αποζημιώσεις για ζημίες που υπέστησαν λόγω των λεγόμενων ρητρών «καλύτερης τιμής», που δεν τους επέτρεπαν να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές για τα δωμάτιά τους μέσω των δικών τους ιστοσελίδων.

Η Booking.com, με έδρα την Ολλανδία, χρησιμοποιούσε τις εν λόγω ρήτρες ως μέσο αποτροπής των λεγόμενων κρατήσεων «τζαμπατζήδων», όπως αποκαλούσε τις περιπτώσεις όπου ένας πελάτης έβρισκε ένα ξενοδοχείο μέσω της πλατφόρμας αλλά στη συνέχεια προχωρούσε στην κράτηση απευθείας με το ξενοδοχείο και όχι μέσω της Booking.com.

Οι ρήτρες αυτές απαιτούσαν από τα ξενοδοχεία να μην προσφέρουν δωμάτια σε χαμηλότερες τιμές σε άλλες πλατφόρμες, περιλαμβανομένων και των δικών τους ιστοσελίδων.

Η αγωγή που θα κατατεθεί σε δικαστήριο του Άμστερνταμ από τη συμμαχία Hotel Claims Alliance — με τη στήριξη της HOTREC και ακόμη 30 ενώσεων ξενοδόχων — βασίζεται σε απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) της 19ης Σεπτεμβρίου 2024, σύμφωνα με την οποία οι ρήτρες καλύτερης τιμής κρίθηκαν παράνομες.

Η Booking.com κατήργησε τη σχετική ρήτρα το 2024 ως αποτέλεσμα της ισχύος του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act).

«Οι Ευρωπαίοι ξενοδόχοι υπέφεραν για καιρό από άδικους όρους και υπέρογκα κόστη», δήλωσε ο πρόεδρος της HOTREC, Αλέξανδρος Βασιλικός.

«Αυτή η κοινή πρωτοβουλία στέλνει ένα σαφές μήνυμα: Καταχρηστικές πρακτικές στην ψηφιακή αγορά δεν θα γίνονται ανεκτές από τη βιομηχανία φιλοξενίας στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Η HOTREC ανακοίνωσε τη Δευτέρα την παράταση της προθεσμίας για συμμετοχή στην ομαδική αγωγή κατά της Booking.com μέχρι τις 29 Αυγούστου.

Τι λέει η Booking.com

Η Booking.com δήλωσε ότι δεν έχει λάβει επίσημη ειδοποίηση για αγωγή, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου DPA.

«Αυτή είναι μια δήλωση της HOTREC, όχι μια κατατεθειμένη ομαδική αγωγή», ανέφερε η εταιρεία ως απάντηση σε σχετικό ερώτημα.

Παράλληλα, απέρριψε τις αιτιάσεις των ενώσεων ξενοδόχων καθώς και τα νομικά επιχειρήματα που βασίζονται στην απόφαση του ΔΕΕ.

Η αγωγή, η οποία αναμένεται να είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχουν κατατεθεί ποτέ στον ευρωπαϊκό τομέα φιλοξενίας, υποστηρίζεται επίσης από 30 εθνικές ενώσεις ξενοδοχείων.

«Πάνω από 10.000 ξενοδοχεία έχουν ήδη συμμετάσχει στην πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την αξίωση αποζημίωσης για οικονομικές απώλειες που προκλήθηκαν από τη χρήση παράνομων ρητρών «καλύτερης τιμής» (ισοτιμίας) από την Booking.com», ανέφερε η Hotrec σε ανακοίνωσή της.

Ισχυρίζεται ότι η δέσμευση για την «καλύτερη τιμή» στην Booking.com αποσπάστηκε από τα ξενοδοχεία υπό τεράστια πίεση να μην προσφέρουν δωμάτια σε χαμηλότερες τιμές σε άλλες πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των δικών τους ιστοσελίδων.

«Για ένα δωμάτιο για το οποίο ο πελάτης πληρώνει 100 ευρώ, αν αφαιρέσετε την προμήθεια της Booking, ο ξενοδόχος λαμβάνει στην καλύτερη περίπτωση 75 ευρώ, με τα οποία πρέπει να πληρώσει τους υπαλλήλους του και να επενδύσει».

Παρά τις τριβές, η Booking.com αποτελεί μονόδρομο για πολλά ξενοδοχεία, προσφέροντας διαδικτυακή εμβέλεια και προβολή που είναι δύσκολο να επιτευχθεί για μικρότερα, ανεξάρτητα καταλύματα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για το καλοκαίρι 2025 – Η λίστα του υπουργείου Υγείας

Οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για το καλοκαίρι 2025 – Η λίστα του υπουργείου Υγείας

ΠΟΕΔΗΝ σε Γεωργιάδη για τις ελλείψεις στα νησιά

ΠΟΕΔΗΝ σε Γεωργιάδη για τις ελλείψεις στα νησιά

Ο πιο δύσκολος χρόνος για ένα γάμο, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ο πιο δύσκολος χρόνος για ένα γάμο, σύμφωνα με τους ειδικούς

Βιταμίνη B3 και πράσινο τσάι: Ο συνδυασμός που μπορεί να προστατεύσει από το Αλτσχάιμερ

Βιταμίνη B3 και πράσινο τσάι: Ο συνδυασμός που μπορεί να προστατεύσει από το Αλτσχάιμερ

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Αλλάζει το τουριστικό μοντέλο: «Ροκανίζονται» τα έσοδα της εστίασης - Πίεση στα ξενοδοχεία

Αλλάζει το τουριστικό μοντέλο: «Ροκανίζονται» τα έσοδα της εστίασης - Πίεση στα ξενοδοχεία

Οικονομία
Αλλάζουν συμπεριφορά οι τουρίστες στην Ελλάδα - Από τις ταβέρνες στροφή στα σούπερ μάρκετ

Αλλάζουν συμπεριφορά οι τουρίστες στην Ελλάδα - Από τις ταβέρνες στροφή στα σούπερ μάρκετ

Οικονομία
Αντίδραση ξενοδόχων για τον αποκλεισμό του τουρισμού από τον Αναπτυξιακό Νόμο

Αντίδραση ξενοδόχων για τον αποκλεισμό του τουρισμού από τον Αναπτυξιακό Νόμο

Οικονομία
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ερευνά πρακτικές εταιρείας κρατήσεων ξενοδοχείων μέσω διαδικτύου

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ερευνά πρακτικές εταιρείας κρατήσεων ξενοδοχείων μέσω διαδικτύου

Οικονομία

NETWORK

Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

ienergeia.gr
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ienergeia.gr
ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

healthstat.gr
Οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για το καλοκαίρι 2025 – Η λίστα του υπουργείου Υγείας

Οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για το καλοκαίρι 2025 – Η λίστα του υπουργείου Υγείας

healthstat.gr
ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ienergeia.gr
Τα φρέσκα ψάρια του Αυγούστου – Οφέλη στην υγεία

Τα φρέσκα ψάρια του Αυγούστου – Οφέλη στην υγεία

healthstat.gr
ΠΟΕΔΗΝ σε Γεωργιάδη για τις ελλείψεις στα νησιά

ΠΟΕΔΗΝ σε Γεωργιάδη για τις ελλείψεις στα νησιά

healthstat.gr
Η ΔΕΗ μετασχηματίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης με περισσότερα από 60 καταστήματα

Η ΔΕΗ μετασχηματίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης με περισσότερα από 60 καταστήματα

ienergeia.gr