Από 20 Νοεμβρίου ως και 3 Δεκεμβρίου 5 τρόποι στη διάθεση των ταξιδιωτών για πιο οικονομικά ταξίδια.

Τα ταξίδια βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο για το 2026 και η Booking.com διευκολύνει τους ταξιδιώτες να μετατρέψουν τα ταξιδιωτικά τους όνειρα σε πραγματικότητα.

Με αφορμή το εξαιρετικά διευρυμένο πλαίσιο προσφορών Black Friday στην ιστορία της πλατφόρμας, οι ταξιδιώτες αποκτούν τη δυνατότητα να απολαύσουν απίστευτες εκπτώσεις σε πέντε κατηγορίες ταξιδιών: καταλύματα, ενοικίαση αυτοκινήτων, αξιοθέατα, μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο και πτήσεις

Με ευέλικτες επιλογές κράτησης όπως ακύρωση χωρίς επιβαρύνσεις, πληρωμή αργότερα και δυνατότητα προ-κράτησης για το 2026 σε τρέχουσες προνομιακές τιμές, καθιστούν τις Black Friday 2025 προσφορές της Booking.com, την κατάλληλη πρόταση για τον σχεδιασμό αποδράσεων είτε πρόκειται για οικογενειακές είτε για ατομικές είτε για την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού που κάποιος ονειρεύεται.

Οι προσφορές θα είναι διαθέσιμες από τις 20 Νοεμβρίου έως και τις 3 Δεκεμβρίου 2025, για ταξίδια που μπορούν να πραγματοποιηθούν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με έρευνα της Booking.com, το 38% των ταξιδιωτών σχεδιάζει να πραγματοποιήσει το 2026 παρόμοια ταξίδια με εκείνα του 2025, ωστόσο αναμένει αυξημένο κόστος. Αυτό καθιστά τη Black Friday την ιδανική ευκαιρία για να εξασφαλίσουν σημαντικές εκπτώσεις και να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά τον ταξιδιωτικό τους προϋπολογισμό.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 27% όσων ταξιδεύουν σε γκρουπ αναφέρει τις διαφωνίες σχετικά με τον προϋπολογισμό ως μία συχνή πρόκληση αυτές οι προσφορές γίνονται ακόμη πιο ελκυστικές, και συμβάλλουν στο να συμφωνηθεί ο επόμενος προορισμός-στόχος.

Για τις οικογένειες, οι εκπτώσεις αυτές μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στο να ονειρεύεται κάποιος ένα ταξίδι και στο να το ζει πραγματικά. Το 67% των γονέων χρησιμοποιεί εφαρμογές προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα κατά τη διάρκεια των διακοπών. Οι προσφορές Black Friday συμβάλλουν ώστε κάθε είδους ταξίδι να γίνει πιο προσιτό και ρεαλιστικό, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερες οικογένειες να εξερευνούν τον κόσμο χωρίς συμβιβασμούς4.

Όσες οικογένειες αναζητούν έμπνευση για το επόμενο ταξίδι τους μπορούν να ρίξουν μια ματιά στις “Ταξιδιωτικές Προβλέψεις 2026” του Booking.com, όπου μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε ποικιλία μοναδικών προορισμών όπως τις ηλιόλουστες νοτιοανατολικές ακτές του Βιετνάμ έως μια γοητευτική, φιλική πόλη για τους ποδηλάτες στη δυτική Γερμανία.

Η Black Friday δεν αφορά όμως μόνο το κατάλυμα που κάποιος θα επιλέξει, αλλά και το πώς θα φτάσει στον προορισμό της επιλογής του. Τα οδικά ταξίδια επιστρέφουν δυναμικά, και σύμφωνα με τις Ταξιδιωτικές Προβλέψεις 2026 της Booking.com, το 84% των ταξιδιωτών δηλώνει πρόθυμο να μοιραστεί τη διαδρομή του μέσω carpooling, ενώ το 54% θα χρησιμοποιούσε μια εφαρμογή για να βρει συνοδοιπόρους με παρόμοια διαδρομή5.

Με εκπτώσεις έως και 25% στην ενοικίαση αυτοκινήτου, η Booking.com διευκολύνει το σχεδιασμό ενός ξεχωριστού οδικού ταξιδιού. Μοναδική ευκαιρία για όποιον αναζητά να ζήσει την επέτειο της πιο θρυλικής διαδρομής, Route 66, στις ΗΠΑ, είτε αντίστοιχα του Μεγάλου Ωκεάνιου Δρόμου (Great Ocean Road) στην Αυστραλία, που και οι δύο το 2026 συμπληρώνουν 100 χρόνια.

Για όσους αναζητούν ηρεμία και ουσιαστική επαφή με τη φύση, όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες στρέφονται σε εμπειρίες που συμβάλλουν στην αποσύνδεση και την ανανέωσή τους. Σύμφωνα με την έρευνα, το 43% των ταξιδιωτών και ένα εντυπωσιακό 39% της Generation Z επιθυμούν διακοπές που τους φέρνουν πιο κοντά στην φύση6. Με εκπτώσεις έως και 20% σε ιδιαίτερες δραστηριότητες, οι Black Friday προσφορές της Booking.com καθιστούν πιο προσιτές μοναδικές εμπειρίες ευεξίας και εξερεύνησης, όπως παρατήρηση πουλιών στις ακτές της Χιλής ή πλωτές εξορμήσεις στα παγωμένα νερά της Φινλανδίας.

Η Booking.com, μέσα από την εξαιρετικά διευρυμένη επιλογή υπηρεσιών που πλέον προσφέρει και την αναβαθμισμένη εμπειρία που παρέχει σε όσους επιλέγουν την πλατφόρμα της, στοχεύει να καλύψει τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ταξιδιωτών σε κάθε γωνιά του κόσμου. Με τις φετινές αποκλειστικές προσφορές της, κάθε είδος ταξιδιού μπορεί να γίνει πραγματικότητα.





1 Διαθέσιμο μόνο για χρήστες σε Αυστρία, Μπαχρέιν, Βέλγιο, Καναδά, Κύπρο, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Χονγκ Κονγκ, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μεξικό, Κάτω Χώρες, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ομάν, Φιλιππίνες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σιγκαπούρη, Νότια Αφρική, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ταϊλάνδη και Ηνωμένες Πολιτείες.