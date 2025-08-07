Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Τιτανομαχία εν μέσω φόβων για νέο παγκόσμιο «σοκ τιμών»: Σούπερ μάρκετ συγκρούονται με κολοσσούς

Τιτανομαχία εν μέσω φόβων για νέο παγκόσμιο «σοκ τιμών»: Σούπερ μάρκετ συγκρούονται με κολοσσούς Φωτογραφία: Annie Vo on Unsplash
Οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ συγκρούονται με τους κολοσσούς των καταναλωτικών αγαθών, καθώς οι αυξανόμενοι δασμοί και το ράλι τιμών προκαλούν εντάσεις για το ποιος θα απορροφήσει το κόστος.

Εν μέσω αύξησης των τιμών και με τους καταναλωτές να σφίγγουν πια το ζωνάρι, οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ συγκρούονται με τους παραγωγούς επώνυμων καταναλωτικών προϊόντων – όπως η Beiersdorf, κατασκευάστρια της Nivea, και η ζυθοποιία Heineken – στην προσπάθειά τους να αποφύγουν ένα νέο «σοκ τιμών» που θα μπορούσε να πλήξει τις πωλήσεις.

Οι αντιπαραθέσεις αυτές – που έχουν ήδη επηρεάσει αρνητικά τις πωλήσεις ορισμένων brand – υπογραμμίζουν τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και οι λιανοπωλητές, καθώς ο πληθωρισμός και οι δασμοί αυξάνουν το κόστος παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα οι τιμές βασικών αγαθών, όπως ο καφές, καταγράφουν απότομες αυξήσεις.

Οι διαπραγματεύσεις για τις τιμές δεν ήταν ποτέ εύκολες, ωστόσο οι δασμοί εντείνουν περαιτέρω τον ήδη υψηλό πληθωρισμό στα τρόφιμα, καθιστώντας τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ πεδίο έντονων συγκρούσεων, την ώρα που οι καταναλωτές παλεύουν με την κρίση ακρίβειας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΗΠΑ: Σε ισχύ οι νέοι δασμοί Τραμπ

ΗΠΑ: Σε ισχύ οι νέοι δασμοί Τραμπ

Διεθνή
Νέος Τελωνειακός Κώδικας: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τις αλλαγές στις εισαγωγές, φόρους και ελέγχους

Νέος Τελωνειακός Κώδικας: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τις αλλαγές στις εισαγωγές, φόρους και ελέγχους

Οικονομία

«Όλοι μας θα πρέπει να έχουμε πλήρη επίγνωση του προϋπολογισμού των καταναλωτών», δήλωσε την Τετάρτη στο Reuters ο Frans Muller, διευθύνων σύμβουλος της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Ahold Delhaize, στην οποία ανήκουν μεταξύ άλλων τα αμερικανικά Food Lion, Hannaford και Stop & Shop.

Ο ίδιος περιέγραψε τις συνομιλίες με τις εταιρείες καταναλωτικών αγαθών για τις τιμές ως «τεταμένες», προσθέτοντας ότι η προτεραιότητα του κλάδου είναι να αυξηθούν οι πωλήσεις σε όγκο - και όχι τα έσοδα μέσω αύξησης των τιμών.

amigo-mobility-xnWM1LwY75s-unsplash_da118.jpg

«Αυτός θα ήταν ένας λανθασμένος τρόπος να στηρίξουμε τους πελάτες μας, αλλά και λανθασμένος τρόπος ανάπτυξης των ίδιων των επιχειρήσεών μας», πρόσθεσε.

Ο Muller ανέφερε ότι η Ahold διαθέτει ομάδες που παρακολουθούν εσωτερικά τις τιμές πρώτων υλών, ενέργειας και εργασίας, συγκρίνοντας τις τιμές με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που διαθέτει, ώστε να αξιολογεί εάν οι αυξήσεις που ζητούν οι προμηθευτές είναι δικαιολογημένες ή όχι.

Πιέσεις στις επώνυμες εταιρείες, 1στις 3 αυξάνουν τις τιμές

Από την άλλη πλευρά της εξίσωσης βρίσκονται οι εταιρείες παραγωγής επώνυμων προϊόντων, που αντιμετωπίζουν υψηλότερα κόστη και μειωμένα περιθώρια κέρδους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Beiersdorf, Vincent Warnery, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι λιανοπωλητές σε βασικές αγορές όπως η Γερμανία και η Γαλλία αντέδρασαν σθεναρά στις διαπραγματεύσεις του προηγούμενου τριμήνου, όχι μόνο απορρίπτοντας τις αυξήσεις τιμών, αλλά και ζητώντας μειώσεις, ενώ απέσυραν και προϊόντα από τα ράφια.

Τελικά η Beiersdorf συμφώνησε σε αύξηση 2,6%, ανέφερε ο Warnery, ωστόσο η απόσυρση ορισμένων προϊόντων από τους λιανοπωλητές αφαίρεσε δύο ποσοστιαίες μονάδες από την αύξηση των πωλήσεών της στην Ευρώπη το δεύτερο τρίμηνο.

«Θα υπάρξουν πολλές αλλαγές τιμών που θα επιχειρήσουν να επιβάλουν οι κατασκευαστές καταναλωτικών αγαθών· ορισμένες θα γίνουν αποδεκτές από τους λιανοπωλητές, άλλες όχι», δήλωσε ο Bobby Gibbs, σύμβουλος της Oliver Wyman με έδρα το Ντάλας.

Οι κατασκευαστές έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιβάλουν αυξήσεις τιμών σε προϊόντα με ισχυρή πιστότητα στη μάρκα και λίγες αξιόπιστες εναλλακτικές ιδιωτικής ετικέτας, πρόσθεσε ο Gibbs.

Σύμφωνα με την παγκόσμια πλατφόρμα παρακολούθησης δασμών της Reuters, τουλάχιστον 102 από τις σχεδόν 300 εταιρείες που παρακολουθούνται έχουν ανακοινώσει αυξήσεις τιμών ως απάντηση στον εμπορικό πόλεμο, με περίπου 41 από αυτές να δραστηριοποιούνται στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων.

isaiah-villar-ufo46Dz0KXI-unsplash_f0880.jpg

Πέρα από τους δασμούς, και άλλοι παράγοντες όπως το κόστος κεφαλαίου, η εργασία και οι τιμές βασικών εμπορευμάτων - όπως ο καφές και η σοκολάτα - πιέζουν τις τιμές προς τα πάνω, σύμφωνα με τον Gibbs.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ότι οι δασμοί στοχεύουν στην αντιμετώπιση των εμπορικών ανισορροπιών και της φθίνουσας μεταποιητικής ισχύος των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι τα μέτρα αυτά θα φέρουν επενδύσεις και θέσεις εργασίας πίσω στη χώρα.

Νέες αυξήσεις τιμών στον ορίζοντα, οι αλυσίδες αποσύρουν προϊόντα από τα ράφια

Η Procter & Gamble, κατασκευάστρια του απορρυπαντικού Tide, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα αυξήσει τις τιμές περίπου στο 25% των προϊόντων της στις ΗΠΑ κατά ένα ποσοστό της τάξης του μεσαίου μονοψήφιου αριθμού, προκειμένου να αντισταθμίσει το αυξημένο κόστος των δασμών στις εισαγωγές. Η αύξηση αυτή θα επηρεάσει τις τιμές σε Walmart, Target και άλλες αλυσίδες.

Καθώς οι διαπραγματεύσεις εντείνονται, περισσότεροι λιανοπωλητές ενδέχεται να αποσύρουν προσωρινά επώνυμα προϊόντα από τα ράφια τους, χρησιμοποιώντας αυτή την τακτική ως διαπραγματευτικό όπλο – όπως έκανε η ολλανδική Albert Heijn φέτος, στη διαμάχη της με την JDE Peet’s για τις αυξήσεις τιμών στον καφέ.

Η ολλανδική ζυθοποιία Heineken δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι πωλήσεις της μπύρας επλήγησαν από τη διαμάχη για τις τιμές με ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ.

«Πολλοί λιανοπωλητές έχουν αποκτήσει πλέον πιο εξελιγμένα εργαλεία για να μετρούν την "αντικατάσταση προϊόντων", δηλαδή την προτίμηση των καταναλωτών να στραφούν σε άλλα είδη· γι’ αυτό είναι πιο τολμηροί στις αποσύρσεις, επειδή μπορούν να προστατεύσουν τις πωλήσεις και τα περιθώρια κέρδους τους καλύτερα απ’ ό,τι στο παρελθόν», δήλωσε ο Gibbs.

mitchell-luo-wy2azn7VooQ-unsplash_3be2f.jpg

Στην Ευρώπη, οι λιανοπωλητές συνεργάζονται μεταξύ τους για να αυξήσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη στις συζητήσεις για τις τιμές. Η Carrefour ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα τη δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής συμμαχίας αγορών με την ονομασία Concordis, μαζί με τον ανταγωνιστικό όμιλο Coopérative U, ενώ βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες με άλλους ευρωπαϊκούς λιανοπωλητές για τη διεύρυνση της συμμαχίας.

Τα σούπερ μάρκετ επενδύουν επίσης σε περισσότερα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ως εναλλακτική λύση στις γνωστές επωνυμίες. Η Ahold έχει ήδη λανσάρει 300 νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας φέτος στις αλυσίδες της στις ΗΠΑ, με τις πωλήσεις αυτών να ξεπερνούν σε ρυθμό ανάπτυξης το υπόλοιπο κατάστημα.

Οι μεγάλες μάρκες το έχουν προσέξει: Ο οικονομικός διευθυντής της P&G, Andre Schulten, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι λιανοπωλητές εφαρμόζουν «πιο επιθετική τιμολογιακή πολιτική» στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

«Παρατηρούμε κάποια πίεση στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των προσφορών, λόγω της στροφής των καταναλωτών σε φθηνότερες επιλογές», είπε, προσθέτοντας ότι η αγορά θα παραμείνει «ασταθής και απαιτητική».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για το καλοκαίρι 2025 – Η λίστα του υπουργείου Υγείας

Οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για το καλοκαίρι 2025 – Η λίστα του υπουργείου Υγείας

ΠΟΕΔΗΝ σε Γεωργιάδη για τις ελλείψεις στα νησιά

ΠΟΕΔΗΝ σε Γεωργιάδη για τις ελλείψεις στα νησιά

Ο πιο δύσκολος χρόνος για ένα γάμο, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ο πιο δύσκολος χρόνος για ένα γάμο, σύμφωνα με τους ειδικούς

Βιταμίνη B3 και πράσινο τσάι: Ο συνδυασμός που μπορεί να προστατεύσει από το Αλτσχάιμερ

Βιταμίνη B3 και πράσινο τσάι: Ο συνδυασμός που μπορεί να προστατεύσει από το Αλτσχάιμερ

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Ο «κρυφός φόρος»: Αυξάνεται ο μισθός - Μειώνεται το πραγματικό εισόδημα

Ο «κρυφός φόρος»: Αυξάνεται ο μισθός - Μειώνεται το πραγματικό εισόδημα

Οικονομία
ΗΠΑ: Σε ισχύ οι νέοι δασμοί Τραμπ

ΗΠΑ: Σε ισχύ οι νέοι δασμοί Τραμπ

Διεθνή
Μισθωτοί και συνταξιούχοι πληρώνουν τον πληθωρισμό - Γεμίζει το δημόσιο ταμείο

Μισθωτοί και συνταξιούχοι πληρώνουν τον πληθωρισμό - Γεμίζει το δημόσιο ταμείο

Οικονομία
Rolex, σοκολάτες και καλλυντικά: Οι Αμερικανοί θα πληρώσουν πανάκριβα τους δασμούς Τραμπ

Rolex, σοκολάτες και καλλυντικά: Οι Αμερικανοί θα πληρώσουν πανάκριβα τους δασμούς Τραμπ

Οικονομία

NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ σε Γεωργιάδη για τις ελλείψεις στα νησιά

ΠΟΕΔΗΝ σε Γεωργιάδη για τις ελλείψεις στα νησιά

healthstat.gr
Η ΔΕΗ μετασχηματίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης με περισσότερα από 60 καταστήματα

Η ΔΕΗ μετασχηματίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης με περισσότερα από 60 καταστήματα

ienergeia.gr
ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ienergeia.gr
Τα φρέσκα ψάρια του Αυγούστου – Οφέλη στην υγεία

Τα φρέσκα ψάρια του Αυγούστου – Οφέλη στην υγεία

healthstat.gr
ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

healthstat.gr
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ienergeia.gr
Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

ienergeia.gr
Οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για το καλοκαίρι 2025 – Η λίστα του υπουργείου Υγείας

Οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για το καλοκαίρι 2025 – Η λίστα του υπουργείου Υγείας

healthstat.gr