Τιτανομαχία εν μέσω φόβων για νέο παγκόσμιο «σοκ τιμών»: Σούπερ μάρκετ συγκρούονται με κολοσσούς

Οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ συγκρούονται με τους κολοσσούς των καταναλωτικών αγαθών, καθώς οι αυξανόμενοι δασμοί και το ράλι τιμών προκαλούν εντάσεις για το ποιος θα απορροφήσει το κόστος.

Εν μέσω αύξησης των τιμών και με τους καταναλωτές να σφίγγουν πια το ζωνάρι, οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ συγκρούονται με τους παραγωγούς επώνυμων καταναλωτικών προϊόντων – όπως η Beiersdorf, κατασκευάστρια της Nivea, και η ζυθοποιία Heineken – στην προσπάθειά τους να αποφύγουν ένα νέο «σοκ τιμών» που θα μπορούσε να πλήξει τις πωλήσεις.

Οι αντιπαραθέσεις αυτές – που έχουν ήδη επηρεάσει αρνητικά τις πωλήσεις ορισμένων brand – υπογραμμίζουν τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και οι λιανοπωλητές, καθώς ο πληθωρισμός και οι δασμοί αυξάνουν το κόστος παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα οι τιμές βασικών αγαθών, όπως ο καφές, καταγράφουν απότομες αυξήσεις.

Οι διαπραγματεύσεις για τις τιμές δεν ήταν ποτέ εύκολες, ωστόσο οι δασμοί εντείνουν περαιτέρω τον ήδη υψηλό πληθωρισμό στα τρόφιμα, καθιστώντας τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ πεδίο έντονων συγκρούσεων, την ώρα που οι καταναλωτές παλεύουν με την κρίση ακρίβειας.

«Όλοι μας θα πρέπει να έχουμε πλήρη επίγνωση του προϋπολογισμού των καταναλωτών», δήλωσε την Τετάρτη στο Reuters ο Frans Muller, διευθύνων σύμβουλος της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Ahold Delhaize, στην οποία ανήκουν μεταξύ άλλων τα αμερικανικά Food Lion, Hannaford και Stop & Shop.

Ο ίδιος περιέγραψε τις συνομιλίες με τις εταιρείες καταναλωτικών αγαθών για τις τιμές ως «τεταμένες», προσθέτοντας ότι η προτεραιότητα του κλάδου είναι να αυξηθούν οι πωλήσεις σε όγκο - και όχι τα έσοδα μέσω αύξησης των τιμών.

«Αυτός θα ήταν ένας λανθασμένος τρόπος να στηρίξουμε τους πελάτες μας, αλλά και λανθασμένος τρόπος ανάπτυξης των ίδιων των επιχειρήσεών μας», πρόσθεσε.

Ο Muller ανέφερε ότι η Ahold διαθέτει ομάδες που παρακολουθούν εσωτερικά τις τιμές πρώτων υλών, ενέργειας και εργασίας, συγκρίνοντας τις τιμές με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που διαθέτει, ώστε να αξιολογεί εάν οι αυξήσεις που ζητούν οι προμηθευτές είναι δικαιολογημένες ή όχι.

Πιέσεις στις επώνυμες εταιρείες, 1στις 3 αυξάνουν τις τιμές

Από την άλλη πλευρά της εξίσωσης βρίσκονται οι εταιρείες παραγωγής επώνυμων προϊόντων, που αντιμετωπίζουν υψηλότερα κόστη και μειωμένα περιθώρια κέρδους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Beiersdorf, Vincent Warnery, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι λιανοπωλητές σε βασικές αγορές όπως η Γερμανία και η Γαλλία αντέδρασαν σθεναρά στις διαπραγματεύσεις του προηγούμενου τριμήνου, όχι μόνο απορρίπτοντας τις αυξήσεις τιμών, αλλά και ζητώντας μειώσεις, ενώ απέσυραν και προϊόντα από τα ράφια.

Τελικά η Beiersdorf συμφώνησε σε αύξηση 2,6%, ανέφερε ο Warnery, ωστόσο η απόσυρση ορισμένων προϊόντων από τους λιανοπωλητές αφαίρεσε δύο ποσοστιαίες μονάδες από την αύξηση των πωλήσεών της στην Ευρώπη το δεύτερο τρίμηνο.

«Θα υπάρξουν πολλές αλλαγές τιμών που θα επιχειρήσουν να επιβάλουν οι κατασκευαστές καταναλωτικών αγαθών· ορισμένες θα γίνουν αποδεκτές από τους λιανοπωλητές, άλλες όχι», δήλωσε ο Bobby Gibbs, σύμβουλος της Oliver Wyman με έδρα το Ντάλας.

Οι κατασκευαστές έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιβάλουν αυξήσεις τιμών σε προϊόντα με ισχυρή πιστότητα στη μάρκα και λίγες αξιόπιστες εναλλακτικές ιδιωτικής ετικέτας, πρόσθεσε ο Gibbs.

Σύμφωνα με την παγκόσμια πλατφόρμα παρακολούθησης δασμών της Reuters, τουλάχιστον 102 από τις σχεδόν 300 εταιρείες που παρακολουθούνται έχουν ανακοινώσει αυξήσεις τιμών ως απάντηση στον εμπορικό πόλεμο, με περίπου 41 από αυτές να δραστηριοποιούνται στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων.

Πέρα από τους δασμούς, και άλλοι παράγοντες όπως το κόστος κεφαλαίου, η εργασία και οι τιμές βασικών εμπορευμάτων - όπως ο καφές και η σοκολάτα - πιέζουν τις τιμές προς τα πάνω, σύμφωνα με τον Gibbs.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ότι οι δασμοί στοχεύουν στην αντιμετώπιση των εμπορικών ανισορροπιών και της φθίνουσας μεταποιητικής ισχύος των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι τα μέτρα αυτά θα φέρουν επενδύσεις και θέσεις εργασίας πίσω στη χώρα.

Νέες αυξήσεις τιμών στον ορίζοντα, οι αλυσίδες αποσύρουν προϊόντα από τα ράφια

Η Procter & Gamble, κατασκευάστρια του απορρυπαντικού Tide, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα αυξήσει τις τιμές περίπου στο 25% των προϊόντων της στις ΗΠΑ κατά ένα ποσοστό της τάξης του μεσαίου μονοψήφιου αριθμού, προκειμένου να αντισταθμίσει το αυξημένο κόστος των δασμών στις εισαγωγές. Η αύξηση αυτή θα επηρεάσει τις τιμές σε Walmart, Target και άλλες αλυσίδες.

Καθώς οι διαπραγματεύσεις εντείνονται, περισσότεροι λιανοπωλητές ενδέχεται να αποσύρουν προσωρινά επώνυμα προϊόντα από τα ράφια τους, χρησιμοποιώντας αυτή την τακτική ως διαπραγματευτικό όπλο – όπως έκανε η ολλανδική Albert Heijn φέτος, στη διαμάχη της με την JDE Peet’s για τις αυξήσεις τιμών στον καφέ.

Η ολλανδική ζυθοποιία Heineken δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι πωλήσεις της μπύρας επλήγησαν από τη διαμάχη για τις τιμές με ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ.

«Πολλοί λιανοπωλητές έχουν αποκτήσει πλέον πιο εξελιγμένα εργαλεία για να μετρούν την "αντικατάσταση προϊόντων", δηλαδή την προτίμηση των καταναλωτών να στραφούν σε άλλα είδη· γι’ αυτό είναι πιο τολμηροί στις αποσύρσεις, επειδή μπορούν να προστατεύσουν τις πωλήσεις και τα περιθώρια κέρδους τους καλύτερα απ’ ό,τι στο παρελθόν», δήλωσε ο Gibbs.

Στην Ευρώπη, οι λιανοπωλητές συνεργάζονται μεταξύ τους για να αυξήσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη στις συζητήσεις για τις τιμές. Η Carrefour ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα τη δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής συμμαχίας αγορών με την ονομασία Concordis, μαζί με τον ανταγωνιστικό όμιλο Coopérative U, ενώ βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες με άλλους ευρωπαϊκούς λιανοπωλητές για τη διεύρυνση της συμμαχίας.

Τα σούπερ μάρκετ επενδύουν επίσης σε περισσότερα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ως εναλλακτική λύση στις γνωστές επωνυμίες. Η Ahold έχει ήδη λανσάρει 300 νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας φέτος στις αλυσίδες της στις ΗΠΑ, με τις πωλήσεις αυτών να ξεπερνούν σε ρυθμό ανάπτυξης το υπόλοιπο κατάστημα.

Οι μεγάλες μάρκες το έχουν προσέξει: Ο οικονομικός διευθυντής της P&G, Andre Schulten, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι λιανοπωλητές εφαρμόζουν «πιο επιθετική τιμολογιακή πολιτική» στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

«Παρατηρούμε κάποια πίεση στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των προσφορών, λόγω της στροφής των καταναλωτών σε φθηνότερες επιλογές», είπε, προσθέτοντας ότι η αγορά θα παραμείνει «ασταθής και απαιτητική».