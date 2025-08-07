Games
Διεθνή

ΗΠΑ: Σε ισχύ οι νέοι δασμοί Τραμπ

ΗΠΑ: Σε ισχύ οι νέοι δασμοί Τραμπ Φωτογραφία: Noah Berger/AP
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, από τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, αντιμετωπίζουν δασμούς 15% στα περισσότερα προϊόντα τους.

Οι νέοι αμερικανικοί τελωνειακοί δασμοί σε προϊόντα εισαγόμενα από δεκάδες οικονομίες τέθηκαν σε ισχύ σήμερα, στο πλαίσιο του εγχειρήματος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δημιουργήσει νέα παγκόσμια εμπορική τάξη.

Οι επιπρόσθετοι, «ανταποδοτικοί» δασμοί τέθηκαν σε ισχύ στις 07:01 (ώρα Ελλάδας) αντικαθιστώντας για τις περισσότερες χώρες τους δασμούς «βάσης» 10% που εφαρμόζονταν από τον Απρίλιο σε σχεδόν όλα τα προϊόντα που εισέρχονταν στις ΗΠΑ.

Έχουν θεαματικές διακυμάνσεις, στο φάσμα μεταξύ του 15 και του 41%.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, από τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, αντιμετωπίζουν δασμούς 15% στα περισσότερα προϊόντα τους.

Υπενθυμίζεται ότι χθες τέθηκαν σε ισχύ τελωνειακοί δασμοί ύψους 50% που προβλέπονται για μεγάλο μέρος των αγαθών που εισάγονται από τη Βραζιλία.

Ενώ η Βραζιλία αρχικά δεν επρόκειτο να αντιμετωπίσει επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς πάνω από το 10% που εφαρμόζεται πλέον σε μεγάλο μέρος των προϊόντων που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, ο πρόεδρος Τραμπ κατόπιν ανακοίνωσε την πρόθεσή του να τους αυξήσει στο 50% — επίπεδο υψηλότερο από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Ο ρεπουμπλικάνος εκφράζει οργή για τη δίωξη που άσκησε η βραζιλιάνικη δικαιοσύνη στον ακροδεξιό πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου για την απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2022.

Ο Τραμπ αναγγέλλει τελωνειακούς δασμούς 100% στα μικροκυκλώματα και στους ημιαγωγούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε σαφές χθες Τετάρτη πως έχει σκοπό να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών «στα μικροκυκλώματα και στους ημιαγωγούς», χωρίς να διευκρινίσει προς το παρόν την έναρξη ισχύος του μέτρου.

«Θα βάλουμε μεγάλους τελωνειακούς δασμούς στα μικροκυκλώματα και στους ημιαγωγούς», είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ο ρεπουμπλικάνους, «περί το 100%», κάτι που χαρακτήρισε «καλή είδηση για τις αμερικανικές εταιρείες που κατασκευάζουν» αυτά τα είδη.

Οι Βρυξέλλες «πάγωσαν» τα αντίμετρα

Στη διάρκεια των τελευταίων μηνών, η Επιτροπή είχε ετοιμάσει ένα κατάλογο αμερικανικών προϊόντων, στα οποία θα επιβάλλονταν δασμοί, αν οι ΗΠΑ και η ΕΕ δεν κατέληγαν σε μια συμφωνία.

Ο κατάλογος αυτός περιλάμβανε εμπορεύματα αξίας 93 δισεκατομμυρίων ευρώ: σόγια, αεροπλάνα, αυτοκίνητα κλπ..

Έπειτα από μήνες πολύ δύσκολων διαπραγματεύσεων, οι Βρυξέλλες και η Ουάσινγκτον σφράγισαν στα τέλη Ιουλίου μια εμπορική συμφωνία βασισμένη σε τελωνειακούς δασμούς ύψους 15% στα ευρωπαϊκά προϊόντα που φθάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Προχθές οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν τα αντίμετρα στους τελωνειακούς δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ λόγω της εμπορικής συμφωνίας που συνήφθη ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

