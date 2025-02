Πού να πάω του Αγίου Βαλεντίνου: Τα ειδικά πακέτα για τους ερωτευμένους

Η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου ενισχύει το τουριστικό προϊόν των προορισμών. «Stay in love» λένε οι ξενοδόχοι με ειδικά πακέτα για τους ερωτευμένους.

Τα τελευταία χρόνια και αρχής γενομένης από τη Θεσσαλονίκη, ο «φτερωτός θεός» έχει εμπνεύσει τους ξενοδόχους να δημιουργήσουν ειδικά πακέτα για την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, που όπως φαίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις δεν αφήνει τον κόσμο αδιάφορο. Εφέτος, η 14η Φεβρουαρίου είναι Παρασκευή και δημιουργεί ακόμη ένα καλό τριήμερο που θα δώσει μια «ανάσα» στους ανθρώπους του τουρισμού.

Μπορεί ο Φεβρουάριος να μην είναι από τους πιο «δυνατούς» μήνες για την τουριστική κίνηση και μάλιστα το διάστημα μετά τις γιορτές, αλλά υπάρχουν πάντα τρόποι να ενισχυθεί το τουριστικό προϊόν μιας περιοχής με διάφορες αφορμές που οι επαγγελματίες ξέρουν να αξιοποιούν και να δημιουργούν ελκυστικές προτάσεις.

«Stay in love, because every love story deserves a beautiful stay», λέει η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης και όπως κάθε χρόνο προβάλλει τα ειδικά πακέτα για τη γιορτή των ερωτευμένων στα ξενοδοχεία της πόλης, που περιλαμβάνουν ένα ρομαντικό δείπνο, σπα, διαμονή και διάφορα άλλες παροχές ανάλογα με το ξενοδοχείο.

«Είναι μια καμπάνια στην οποία συμμετέχουν τα περισσότερα μεγάλα ξενοδοχεία της πόλης και παραδόξως φέτος για τον μήνα Φεβρουάριο πηγαίνουμε πολύ καλά σε σχέση με άλλες χρονιές που η κίνηση αυτό το διάστημα ήταν υποτονική. Ο κόσμος δείχνει ανταπόκριση. Αυτό αφορά βεβαίως τα Σαββατοκύριακα αλλά γενικά, από την εικόνα που ήδη έχουμε λόγω των προκρατήσεων, φαίνεται πως φέτος θα είναι μια εξαιρετική χρονιά, πολύ δυνατή για τον τουρισμό της Θεσσαλονίκης», ανέφερε μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ανδρέας Μανδρίνος, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης. «Εκτιμώ ότι η αύξηση που θα σημειωθεί οφείλεται στο μετρό και την προβολή που έγινε, στο άνοιγμα των συνόρων (για Βούλγαρους και Ρουμάνους) και αν βελτιωθεί η κατάσταση και στα σύνορα με την Τουρκία θα έχουμε ακόμη περισσότερους επισκέπτες. Γενικά, το διάστημα μετά τις γιορτές είχαμε και έχουμε αρκετή κίνηση, συγκριτικά με το ίδιο διάστημα πέρσι και προηγούμενες χρονιές. Ίσως βοηθάει και ο καιρός που είναι καλός», πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΕΞΘ.

Στην Αθήνα, που η τουριστική κίνηση είναι πάντα σε καλά επίπεδα, για τον μήνα Φεβρουάριο ισχύει το ίδιο, είναι δηλαδή ένας μήνας που κινείται πιο χαμηλά, όπως επεσήμανε ο Ευγένιος Βασιλικός πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής & Αργοσαρωνικού. Ωστόσο, «φέτος υπάρχει μια αίσθηση ότι το διάστημα μετά τις γιορτές κινείται καλύτερα σε σχέση με πέρσι, κάτι που θα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα όταν βγουν τα επίσημα στοιχεία. Ως Ένωση Ξενοδόχων πάντως μέσα από το σάιτ μας και τα κοινωνικά δίκτυα, προβάλλουμε όλα τα ξενοδοχεία που έχουν ειδικές προτάσεις για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Πάντα έχουμε ανάγκη να ενισχύσουμε τον τουρισμό και φυσικά οι γιορτές και οι εκδηλώσεις μπορούν να συμβάλουν προς αυτήν την κατεύθυνση», τόνισε ο κ. Βασιλικός. Άλλωστε το γεγονός ότι η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου πέφτει Παρασκευή δίνει έναν ακόμη λόγο να επισκεφτεί κάποιος την Αθήνα, που αποτελεί δημοφιλή city break προορισμό.

Προτάσεις για του Αγίου Βαλεντίνου και ειδικά πακέτα υπάρχουν από αρκετά ξενοδοχεία σε διάφορες περιοχές, όπως στη Δράμα, στη λίμνη Πλαστήρα, στην Αριδαία, στην Πέλλα, στο Καρπενήσι και αλλού, σε μια περίοδο που ο τουρισμός κινείται κυρίως τα Σαββατοκύριακα και με τους Έλληνες.

Στην Καλαμπάκα, όπου η τουριστική κίνηση είναι υψηλή χάρη στα Μετέωρα αλλά και λόγω των συνεδρίων και των εκδηλώσεων, υπάρχει ενδιαφέρον και για τα πακέτα του Αγίου Βαλεντίνου, όπως υπογράμμισε ο Νικόλαος Ζαχαρίου Γενικός διευθυντής του Divani Meteora hotel. «Εμείς έχουμε κάθε χρόνο προτάσεις για τις 14 Φεβρουαρίου και γενικά υπάρχει ανταπόκριση. Φέτος η τουριστική κίνηση σε ό,τι αφορά την ευρύτερη περιοχή είναι κάπως πιο υποτονική ωστόσο, σε σχέση με άλλες χρονιές. Οι μήνες που έχουν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα είναι ο Απρίλιος μέχρι περίπου 20 Ιουνίου και από 20 Αυγούστου μέχρι και τον Οκτώβριο και φυσικά τις γιορτές. Το να δημιουργείς μια πρόταση για την ημέρα των ερωτευμένων είναι ενδιαφέρον -ο κόσμος θέλει κάτι διαφορετικό- και τονώνει την αγορά», επεσήμανε ο κ.Ζαχαρίου.

Πολύ μεγάλη ανταπόκριση έχουν φέτος οι προτάσεις για τον Άγιο Βαλεντίνο σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, λόγω της συγκυρίας να είναι Παρασκευή, όπως επεσήμανε ο Χρήστος Λουράντος διευθυντής του ξενοδοχείου Euphoria Retreat στον Μυστρά. «Με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου δημιουργούμε ειδικά προγράμματα ευεξίας για ζευγάρια και αυτά έχουν εξαιρετική ανταπόκριση και δίνουν κίνητρο στον κόσμο να επισκεφτεί τον Μυστρά. Στο ξενοδοχείο μας κατά τη διάρκεια του Φθινοπώρου και του Χειμώνα οι επισκέπτες τις καθημερινές είναι κατά 95% ξένοι, κυρίως Ευρωπαίοι, που μας επιλέγουν γιατί παίρνουν προγράμματα ευεξίας τουλάχιστον πέντε ημερών. Το καλοκαίρι εντάσσονται σε αυτούς και τουρίστες που έρχονται για να δουν την περιοχή και όχι αποκλειστικά για το wellness κομμάτι. Τα Σαββατοκύριακα μας επιλέγουν περισσότεροι Έλληνες. Γενικά, η δημιουργία ενός ιδιαίτερου προϊόντος αλλά και οι ειδικές προτάσεις και πακέτα που γίνονται με αφορμές όπως αυτή της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου, δίνουν ένα επιπλέον κίνητρο να επισκεφτεί κανείς ένα κατάλυμα και να γνωρίσει έναν ακόμη προορισμό», υπογράμμισε ο κ.Λουράντος.