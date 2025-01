2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ - Εξάσκηση σε Ερωτήματα Επαγωγικού Συλλογισμού

Αρχικά θα ήθελα να σας πληροφορήσω όπως κάνω κάθε φορά ότι ο επικείμενος 2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ για να λάβει χώρα θα πρέπει να βγει προκήρυξη.

Ας σημειωθεί ότι η πρόσκληση/προκήρυξη του 1ου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022 δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στα μέσα του Νοεμβρίου του 2022 και ο διαγωνισμός έλαβε χώρα τον Μάρτιο του 2023.

Δηλαδή, υπήρχε άπλετος χρόνος για μελέτη και προετοιμασία.

Πολλοί υποψήφιοι που έδωσαν με προετοιμασία ακόμα και ενός μήνα κατάφεραν να βρίσκονται σε πολύ καλή θέση και ακόμα κατάφεραν να διοριστούν.

Γνωρίζω πολλά άτομα που τα κατάφεραν με μοναδικό κόστος ένα βιβλίο που μοιράστηκε δωρεάν εκείνη την εποχή από την έντυπη εφημερίδα τα ΝΕΑ και από τις σημειώσεις μου στις δεξιότητες και γνώσεις.

Να αναφέρουμε ξανά ότι στον 1ο Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό, οι υποψήφιοι εξετάστηκαν σε δύο δοκιμασίες, μία δοκιμασία εξέτασης γνώσεων, είχε δοθεί σχετική ύλη στην σχετική προκήρυξη και μία δοκιμασία δεξιοτήτων (αριθμητικούς και γλωσσικούς συλλογισμούς) και εργασιακής αποτελεσματικότητας.

Για τον 2ο Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό γνωρίζουμε ότι μπορεί να έχει εξέταση γνώσεων αλλά μπορεί και να μην έχει, θα έχει σίγουρα δεξιότητες αλλά δεν γνωρίζουμε τους τύπους αυτών, αν θα ομοιάζουν με τον προηγούμενο διαγωνισμό ή εάν θα είναι όπως στις εξετάσεις των ΤΕ δασοπόνων τον Ιούνιο του 2024 με νέους συλλογισμούς (λ.χ. επαγωγικούς και παραγωγικούς).

Όσο δεν έχουμε προκήρυξη δεν έχουμε εξεταστέα ύλη!

Θα σας πρότεινα να με διαβάζετε, αφού θα σας ενημερώνω για ότι νέο υπάρχει στους συλλογισμούς και όχι μόνο, και να μην αναλώνεστε ακόμα σε προετοιμασίες που είναι πολύ πιθανό να μην χρειαστούν καθόλου.

Γνωρίζουμε, ωστόσο, ότι ο νέος διαγωνισμός θα γίνει με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, γνωρίζουμε ότι τα θέματα δεν θα δημοσιεύονται πλέον και γνωρίζουμε ότι τα θέματα πλέον θα είναι από μια τράπεζα θεμάτων που θα έχει το ΑΣΕΠ στην πλατφόρμα που ετοιμάζει, τα οποία θα είναι ίδιας δυσκολίας και οι υποψήφιοι θα εξετάζονται ναι μεν σε διαφορετικές ερωτήσεις αλλά θα υπάρχει ο ίδιος τρόπος σκέψης για την επίλυσή τους.

Και ένα τελευταίο που θα σας πω είναι ότι από την εμπειρία μου από τους EPSO διαγωνισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και εφόσον ο νέος γραπτός διαγωνισμός δεν θα είναι πλέον δια ζώσης, το πιθανότερο είναι να διαγωνιστείτε μόνο σε δεξιότητες.

Παρόλα αυτά μέσα από αυτή τη στήλη εγώ θα σας ενημερώνω και για γενικές γνώσεις (κάπου θα σας χρειαστούν κι αυτά, αν δεν είναι για τον επόμενο ΑΣΕΠ) αλλά θα προσπαθώ να μονοπωλώ το ενδιαφέρον σας περισσότερο στις δεξιότητες.

Σήμερα, θα προχωρήσουμε και θα επιλύσουμε ένα τεστ πέντε (5) ερωτήσεων επαγωγικού συλλογισμού, όπου αναλύουμε τη λογική επίλυσης μέσα από τους κανόνες που διαπιστώνουμε κάθε φορά.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν:

Ποια εικόνα είναι η επόμενη στη σειρά;

Απάντηση:

Παρατηρούμε ότι οι μαύρες και οι λευκές κουκίδες εναλλάσσονται μεταξύ 5 και 7 σε αριθμό. Στην τελευταία εικόνα υπάρχουν 5 λευκές κουκίδες και 7 μαύρες, που σημαίνει, ότι η επόμενη εικόνα θα πρέπει να περιέχει 7 λευκές κουκίδες και 5 μαύρες. Συνεπώς, η σωστή απάντηση είναι Ε. Όλες οι υπόλοιπες εικόνες έχουν άλλους αριθμούς σε μαύρες και λευκές κουκίδες.

Ποια εικόνα συνεχίζει την ακολουθία;

Απάντηση:

Κάθε εικόνα περιέχει δύο επικαλυπτόμενα σχήματα, το ένα μεγαλύτερο από το άλλο. Καθώς τα δύο σχήματα επικαλύπτονται, ένα νέο, μικρότερο σχήμα δημιουργείται μέσα στο πρώτο μεγάλο σχήμα. Παρατηρούμε ότι το μικρό αυτό σχήμα που βρίσκεται μέσα στο άλλο σχήμα, είναι αυτό που στην επόμενη εικόνα είναι το μεγαλύτερο σχήμα. Στην τελευταία εικόνα έχουμε ένα μικρό σχήμα σε μορφή πίτας. Επομένως, σωστή απάντηση είναι η Β.

Ποια εικόνα συνεχίζει την ακολουθία

Απάντηση:

Μέσα σε κάθε εικόνα παρατηρούμε ότι υπάρχει ένας κύβος στο κέντρο και δύο κουκίδες, η μία μπλε και η άλλη μαύρη. Επίσης, ο κύβος στο κέντρο εναλλάσσεται μεταξύ πορτοκαλί και λευκού που σημαίνει ότι η επόμενη εικόνα της σειράς θα έχει πορτοκαλί κύβο και έτσι απορρίπτονται οι απαντήσεις D και E. Από την άλλη πλευρά η μαύρη κουκίδα κινείται γύρω από τις γωνίες του πλακιδίου με τη φορά των δεικτών του ρολογιού (δεξιόστροφα). Οπότε, θα μπορούσε να είναι σωστή απάντηση η C και η D, βέβαια, παραπάνω μόλις απορρίψαμε την D, οπότε μένει η C και για να σιγουρευτούμε θα παρατηρήσουμε πως κινείται και η μπλε κουκίδα. Η μπλε κουκίδα πρώτα μετακινείται κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού κατά μία θέση (αριστερόστροφα), στη συνέχεια μετακινείται κατά δύο θέσεις των δεικτών του ρολογιού (δεξιόστροφα), στη συνέχεια μετακινείται κατά τρεις θέσεις των δεικτών του ρολογιού (αριστερόστροφα) και στην εικόνα με το ερωτηματικό θα μετακινηθεί κατά τέσσερις θέσεις των δεικτών του ρολογιού (δεξιόστροφα). Έτσι, σωστή απάντηση είναι η C.

Ποια εικόνα συνεχίζει την ακολουθία;

Απάντηση:

Στις παραπάνω εικόνες παρατηρούμε τέσσερις κανόνες. Έναν για κάθε σχήμα που μετακινείται ή αλλάζει σχήμα ή αυξάνεται και μειώνεται ή αλλάζει θέση ή χρώμα ή κατεύθυνση. Στην πρώτη εικόνα παρατηρούμε ένα αριθμό σημείων, ένα τρίγωνο που αλλάζει κατεύθυνση, ένα πορτοκαλί κύβο που παραμένει σταθερός και πάνω ένα σχήμα στο οποίο σε κάθε επόμενη εικόνα μειώνονται οι πλευρές του. Ο κύβος επομένως που παραμένει σταθερός αμέσως εξαλείφει την απάντηση C. Τα σημεία στην πρώτη εικόνα είναι 5, μετά γίνονται 4, μετά 3, μετά 2 και στην εικόνα που είναι η επόμενη στη σειρά θα είναι 1. Το τρίγωνο αλλάζει σε κάθε εικόνα κατεύθυνση μία κοιτάζει δεξιά και μία κοιτάζει αριστερά, στην τέταρτη εικόνα κοιτάζει αριστερά οπότε στην εικόνα του ερωτηματικού θα κοιτάζει δεξιά. Αμέσως εξαλείφουμε τις απαντήσεις Α και C. Tέλος έχουμε άλλο ένα κανόνα που είναι το σχήμα το οποίο μειώνονται οι πλευρές, στη πρώτη εικόνα είναι 7πλευρο, μετά 6πλευρο, μετά 5πλευρο και στη συνέχεια 4πλευρο. Οπότε, στην εικόνα του ερωτηματικού είναι 3πλευρο. Από τις δύο απαντήσεις που έχουν απομείνει Β και D, μόνο η απάντηση Β είναι συνεπής στους τέσσερις παραπάνω κανόνες.





Ποια εικόνα συνεχίζει την ακολουθία;

Απάντηση:

Στις παραπάνω εικόνες παρατηρούμε ότι είναι χωρισμένες διαγώνια. Στο κάτω αριστερά τρίγωνο υπάρχουν κουκίδες και στο πάνω δεξιά τρίγωνο ένα μαύρο βέλος. Οι κουκίδες σε κάθε εικόνα αυξάνονται κατά μία. Οπότε στην εικόνα που ψάχνουμε οι κουκίδες θα είναι έξι. Οπότε, με τον πρώτο κανόνα εξαλείφονται οι απαντήσεις Β (περιέχει 3), η C (περιέχει 4) και η Ε (περιέχει 5). Μένουν οι απαντήσεις Α και D. Πάμε τώρα στον δεύτερο κανόνα. Το μαύρο βέλος κοιτάει πάνω, στη δεύτερη εικόνα κοιτάει κάτω, μετά κοιτάει δεξιά, μετά αριστερά και μετά πάλι πάνω. Οπότε ψάχνουμε την εικόνα που κοιτάει το μαύρο βέλος κάτω. Συνεπώς, η σωστή απάντηση είναι η Α καθώς στην D, το μαύρο βέλος εξακολουθεί να κοιτά πάνω.