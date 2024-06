Εστίαση: Ακριβαίνει ο καφές από αύριο Δευτέρα 1 Ιουλίου

Υπενθυμίζεται πως ο μειωμένος ΦΠΑ 13% στον καφέ, όπως και σε κακάο, τσάι και χαμομήλι παραμένει μόνο στις περιπτώσεις που ο καταναλωτής τα παραλαμβάνει από το κατάστημα ή παραγγέλνει μέσω delivery.

Η επαναφορά του ΦΠΑ στο 24% στα σερβιζόμενα ροφήματα, αντίστοιχα δηλαδή με τα μη αλκοολούχα ποτά, έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των επαγγελματιών της εστίασης. Όπως υπογραμμίζουν οι εκπρόσωποι του κλάδου, μέσα στο περιβάλλον των έντονων πληθωριστικών πιέσεων της τελευταίας τριετίας, με το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων να έχει αυξηθεί κατακόρυφα, αδυνατούν πλέον να απορροφήσουν την όποια επιπλέον επιβάρυνση. Την ίδια στιγμή μάλιστα, που η διεθνής τιμή του καφέ βρίσκεται τους τελευταίους μήνες σε ανοδικό «ράλι».

Διευκρινίσεις για τις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ στον καφέ θα παραμείνει από την 1η Ιουλίου 2024 και έπειτα μόνιμα μειωμένος στο 13% δίνει με την εγκύκλιο της ( Ε.2047/2024) η ΑΑΔΕ.

Η Αρχή επισημαίνει πως ο μειωμένος ΦΠΑ θα ισχύει για τον καφέ όταν θα τον παραγγέλνει κανείς με delivery ή όταν θα επιλέγει να τον πάρει take away δηλαδή «στο χέρι». Επίσης μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13% θα ισχύει και στην παράδοση μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων σε «πακέτο» (take away και delivery) μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται ο καφές, το κακάο, το τσάι και το χαμομήλι.

Ωστόσο από την 1η Ιουλίου 2024 θα ισχύσει ο συντελεστής ΦΠΑ 24% στην επιτόπια κατανάλωση (σερβιριζόμενα) κάθε είδους καφέδων, κακάο, τσαγιού, χαμομηλιού και λοιπών αφεψημάτων και συνεπώς, ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ 24% εφαρμόζεται σε όλα τα αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά χυμούς και ροφήματα που διατίθενται για επιτόπια κατανάλωση.

Ουσιαστικά εάν επιλέξει κανείς να απολαύσει τον καφέ του σε κατάστημα εστίασης τότε θα έχει μια επιπλέον επιβάρυνση 11% και αυτό επειδή ο συντελεστής του ΦΠΑ θα πάει στο 24% από 13% που είναι σήμερα.

Ακολουθεί ολόκληρη η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

1. Με τις διατάξεις των άρθρων 53 του ν. 5073/2023 (Α’ 204) και 102 του ν. 5079/2023 (Α’215) τροποποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι παράγραφοι 51 του κεφαλαίου Α’ και 6 του Κεφαλαίου Β’ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ έτσι ώστε να εφαρμόζεται:

μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13% στα μη αλκοολούχα ποτά, χωρίς προσθήκη αλκοόλης σε οποιαδήποτε αναλογία (Δ.Κ. ΕΧ 2202) και στα αεριούχα νερά της Δ.Κ. 2201 (Δ.Κ. ΕΧ 2201), χωρίς να τίθεται χρονικός περιορισμός για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή στα είδη αυτά

μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13% στην εκμετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων, πλην των κέντρων διασκέδασης, με εξαίρεση τη διάθεση αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων, με ρητή αναφορά ότι, κατ’ εξαίρεση, εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής 13% έως και την 30ή Ιουνίου 2024 αποκλειστικά στη διάθεση καφέ, κακάο, τσαγιού, χαμομηλιού και λοιπών αφεψημάτων από τις επιχειρήσεις αυτές. Με την εγκύκλιο Ε.2002/2024 του Διοικητή της ΑΑΔΕ κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι ως άνω διατάξεις και δόθηκαν διευκρινίσεις για την εφαρμογή αυτών.

2. Επιπροσθέτως, με την εγκύκλιο Ε. 2005/2024 του Διοικητή της ΑΑΔΕ διευκρινίστηκε πως:

εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13% στην παράδοση μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων (συμπεριλαμβανομένων των καφέ, κακάο, τσαγιού, χαμομηλιού και λοιπών αφεψημάτων) από τις επιχειρήσεις εστίασης προς τους πελάτες τους στην περίπτωση που τα αγαθά αυτά δεν αποτελούν μέρος μιας συνολικής επιτόπιας παροχής υπηρεσίας εστίασης, την παράδοση μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων σε «πακέτο» (take away ή delivery) εφαρμόζεται, κάθε φορά, ο οικείος συντελεστής ΦΠΑ του Κεφαλαίου Α’ «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ.

3. Ενόψει των ανωτέρω επισημαίνεται ότι:

-Από την 1η Ιουλίου 2024 εφαρμόζεται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ 24% στην επιτόπια κατανάλωση (σερβιριζόμενα) κάθε είδους καφέδων, κακάο, τσαγιού, χαμομηλιού και λοιπών αφεψημάτων και συνεπώς, ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ 24% εφαρμόζεται σε όλα τα αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά χυμούς και ροφήματα που διατίθενται για επιτόπια κατανάλωση.

-Εξακολουθεί και μετά την 1η Ιουλίου 2024 να εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13% στην παράδοση μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων σε «πακέτο» (take away και delivery), συμπεριλαμβανομένων των καφέ, κακάο, τσάι και χαμομήλι και λοιπών αφεψημάτων καθώς συνιστούν παραδόσεις αγαθών τα οποία περιλαμβάνονται στην περ. 51 του Κεφαλαίου Α’ του παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ καθώς επίσης και όταν η παράδοση αυτών από τις επιχειρήσεις εστίασης προς τους πελάτες τους δεν αποτελεί μέρος μιας συνολικής επιτόπιας παροχής υπηρεσίας εστίασης.