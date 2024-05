Η νέα καταναλωτική μανία spaving είναι εδώ και προέρχεται από την σύνθεση των λέξεων spend και save.

Αγοράστε ένα, πάρτε ένα δωρεάν! Ξοδέψτε περισσότερα για να έχετε δωρεάν αποστολή! Εξοικονομήστε 10% με αυτόν τον ειδικό κωδικό έκπτωσης! Είναι το είδος των πωλήσεων στις οποίες οι καταναλωτές συχνά αδυνατούν να αντισταθούν. Ωστόσο, το να ξοδεύεις χρήματα για να τα εξοικονομήσεις - ή "να κάνεις οικονομία", όπως έχει επικρατήσει να αποκαλείται η πρακτική αυτή, σπάνια ωφελεί τον καταναλωτή. Αντίθετα, τα έξυπνα τεχνάσματα μάρκετινγκ των λιανοπωλητών πείθουν τους καταναλωτές ότι κάνουν μια συμφωνία, ενώ συχνά απλώς υπερβάλλουν σε δαπάνες.

Εν ολίγοις, ο αγοραστής πρέπει να προσέχει, προειδοποιούν οι ειδικοί.

«Καταλαβαίνω τη γοητεία του να φτάνεις στο ταμείο και να εμφανίζεται μια ειδοποίηση που λέει να ξοδέψεις 10 δολάρια παραπάνω για να πάρεις κάποιο προνόμιο», δήλωσε ο ανώτερος οικονομολόγος της LendingTree, Jacob Channel, στο CBS MoneyWatch. "Αλλά στο 90% των περιπτώσεων, όταν το αναλύεις, δεν έχει νόημα. Στην πραγματικότητα δεν εξοικονομείτε χρήματα αν ξοδεύετε περισσότερα από αυτά".

Μια σειρά από κοινές προσφορές μάρκετινγκ παρασύρουν το δέλεαρ της εξοικονόμησης χρημάτων - υπό την προϋπόθεση ότι ρίχνετε αρκετά μετρητά. Περιλαμβάνουν:

Να ξοδεύετε πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό για να πάρετε ένα "δωρεάν" δώρο

Να ξοδέψετε αρκετά για να έχετε δικαίωμα δωρεάν αποστολής

Αγοράστε ένα, πάρτε ένα

Αγοράζοντας επιπλέον προϊόντα για να χρησιμοποιήσετε ένα κουπόνι ή έναν κωδικό έκπτωσης

Συνδρομή σε μια υπηρεσία για να δικαιούστε έκπτωση

Πώς να αποφύγετε το spaving

Σε γενικές γραμμές, είναι συνετό να αγνοείτε τις προσφορές που σας καλούν να ξοδέψετε περισσότερα χρήματα από όσα είχατε προγραμματίσει, λένε οι ειδικοί.

"Μερικές φορές, είναι καλύτερα να αγνοείτε τις ειδοποιήσεις και να αγοράζετε μόνο αυτό που θα αγοράζατε αρχικά. Είναι θέμα να μην αποσπάται η προσοχή σας από ένα γυαλιστερό πράγμα", δήλωσε ο Channel της LendingTree.

Είναι επίσης χρήσιμο να έχετε κατά νου ότι οι έμποροι που βρίσκονται πίσω από το "buy one, get one" και παρόμοιες προσφορές έχουν μια αποστολή - να σας κάνουν να ξοδέψετε όσο το δυνατόν περισσότερα προκειμένου να αυξήσουν τα έσοδά τους.

"Έχετε αυτή τη νοοτροπία κατά νου όταν μπαίνετε μέσα. Δεν προσπαθούν να σας βοηθήσουν να εξοικονομήσετε χρήματα", δήλωσε ο Channel.

Άλλες συμβουλές για να αντισταθείτε στον πειρασμό να προσθέσετε αγαθά στο καλάθι αγορών σας με την ελπίδα να εξοικονομήσετε χρήματα ή να κερδίσετε μια ανταμοιβή: