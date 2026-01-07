Η κρίσιμη γενική συνέλευση του ΟΠΑΠ, η νέα εταιρεία του Βασίλη Μηλιώνη, η DeNovo Investments και οι αποκαλύψεις της Haaretz, η PM Management και η Genesis Financial της Ιωάννας Προκοπίου

Η γενική συνέλευση του ΟΠΑΠ

Καθοριστική είναι η σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση του ΟΠΑΠ για την επόμενη ημέρα του Οργανισμού, καθώς αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις που θα καθορίσουν τόσο την πορεία του εταιρικού μετασχηματισμού όσο και τη μελλοντική του σχέση με τον βασικό μέτοχο, την Allwyn International AG. Η σημερινή διαδικασία θεωρείται κομβική, καθώς από την έκβασή της θα κριθεί αν θα προχωρήσει η προτεινόμενη διασυνοριακή αναδιάρθρωση ή αν το εγχείρημα θα ανακοπεί. Στο επίκεντρο της συνέλευσης βρίσκεται η απόφαση για τους όρους της αντίστροφης συγχώνευσης, με τους μετόχους που θα επιλέξουν να καταψηφίσουν τη συμφωνία να διατηρούν δικαίωμα εξόδου στην τιμή των 19,04 ευρώ ανά μετοχή.

Ο ΟΠΑΠ και η Allwyn έχουν καταστήσει σαφές ότι, εφόσον το ποσοστό των μετόχων που ασκήσουν έγκυρα το δικαίωμα εξόδου υπερβεί το 5% του μετοχικού κεφαλαίου, η διασυνοριακή μετατροπή ματαιώνεται, εκτός αν υπάρξει διαφορετική συμφωνία κατόπιν έγγραφης συναίνεσης της Allwyn. Η σημερινή ψηφοφορία έρχεται μετά από ουσιαστική αναπροσαρμογή της αρχικής συμφωνίας που είχε παρουσιαστεί τον Οκτώβριο του 2025, σε μια προσπάθεια να ληφθούν υπόψη οι επιφυλάξεις της επενδυτικής κοινότητας. Η απόσυρση της πρόβλεψης για έκδοση προνομιούχων μετοχών με ενισχυμένα δικαιώματα ψήφου θεωρείται κίνηση κατευνασμού της αγοράς, καθώς περιορίζει τον κίνδυνο υπέρμετρης συγκέντρωσης ελέγχου και ενισχύει την αρχή της ίσης μεταχείρισης των μετόχων.

Με τη νέα δομή, η Allwyn θα λάβει αποκλειστικά κοινές μετοχές του ΟΠΑΠ ως αντάλλαγμα για τη συνεισφορά των περιουσιακών της στοιχείων και υποχρεώσεων, οδηγώντας στη δημιουργία της λεγόμενης «συνδυασμένης εταιρείας». Η συμμετοχή της Allwyn θα παραμείνει στο 78,5%. Τέλος, η επιβεβαίωση της καταβολής ειδικού μερίσματος ύψους 0,80 ευρώ ανά μετοχή μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής λειτουργεί ως πρόσθετο κίνητρο για τους μετόχους, ενισχύοντας τη βραχυπρόθεσμη ελκυστικότητα της πρότασης.

Η νέα εταιρεία του Βασίλη Μηλιώνη

Στη σύσταση νέας εταιρείας προχώρησε ο επιχειρηματίας Βασίλης Μηλιώνης, ιδρύοντας την OIKIES KEA Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Ο Βασίλης Μηλιώνης είναι γνωστός από τη συμμετοχή του στο project παραγωγής φαρμακευτικής κάνναβης της Tikun Olam στα Εξαμίλια Κορινθίας, καθώς και από παλαιότερη εμπλοκή του στην υπόθεση Energa–Hellas Power. Σύμφωνα με τα στοιχεία της σύστασης της OIKIES KEA, η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιείται στον τομέα των ακινήτων, με αντικείμενο την αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, τη διαχείριση και εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, καθώς και την παροχή υπηρεσιών καταλυμάτων διακοπών και σύντομης διαμονής. Η OIKIES KEA συστάθηκε ως μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με μοναδικό εταίρο και διαχειριστή τον κ. Μηλιώνη, ο οποίος κατέβαλε εξ ολοκλήρου το εταιρικό κεφάλαιο ύψους 500.000 ευρώ. Το κεφάλαιο διαιρείται σε 500.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός ευρώ το καθένα, τα οποία ανήκουν κατά 100% στον ιδρυτή της εταιρείας.

Ο Πατρίκ Μουράτογλου

Στη σύσταση εταιρείας στην Ελλάδα προχώρησε ο Πατρίκ Μουράτογλου, ο διεθνώς γνωστός στον χώρο του τένις προπονητής, αθλητικός σχολιαστής και επιχειρηματίας και γιος του γνωστού επιχειρηματία στο χώρο των ΑΠΕ Πάρι Μουράτογλου. Πρόκειται για την εταιρεία PM Management Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 30.000 ευρώ και έχει μοναδικό εταίρο και διαχειριστή τον Πατρίκ Μουράτογλου. Ως κύρια δραστηριότητα δηλώνονται οι υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβούλων και συμβούλων διαχείρισης, ενώ στο καταστατικό περιλαμβάνεται ευρύ φάσμα δευτερευουσών δραστηριοτήτων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η διαχείριση ακινήτων έναντι αμοιβής, οι υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding), η παροχή συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης, η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, οι διαφημιστικές υπηρεσίες καθώς και η εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο Πατρίκ Μουράτογλου το 1996 ίδρυσε τη φημισμένη Mouratoglou Tennis Academy, μέσα από την οποία ανέδειξε και συνεργάστηκε με σειρά κορυφαίων και ανερχόμενων αθλητών, όπως ο Μάρκος Παγδατής, η Αναστασία Παβλιουτσένκοβα, ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και ο Χόλγκερ Ρούνε. Ιδιαίτερα γνωστή υπήρξε η συνεργασία του με τη Σερένα Γουίλιαμς, της οποίας διετέλεσε προπονητής την περίοδο 2012–2022.

Η Ιωάννα Προκοπίου και η Genesis Financial

Στη σύσταση νέας εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προχώρησε η εορτάζουσα σήμερα εφοπλίστρια Ιωάννα Προκοπίου, δευτερότοκη κόρη του εφοπλιστή Γιώργος Προκοπίου. Πρόκειται για τη Genesis Financial ΙΚΕ, η οποία συστάθηκε με τη συμμετοχή δύο εταίρων που κατέχουν ισόποσα το εταιρικό κεφάλαιο.

Ειδικότερα, η Ιωάννα Προκοπίου συμμετέχει στη νεοσύστατη εταιρεία μέσω της κυπριακής εταιρείας της Somanica Holdings Ltd, ενώ συνιδρυτής είναι ο επιχειρηματίας Βαγγέλης Παπαγεωργίου. Αμφότεροι κατέχουν από 50% των εταιρικών μεριδίων της Genesis Financial ΙΚΕ.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, κύρια δραστηριότητά της είναι η παροχή επιχειρηματικών και διοικητικών συμβουλών. Το αντικείμενό της εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη στρατηγική διαχείριση, την οικονομική οργάνωση επιχειρήσεων, την αποτίμηση εταιρειών, τις αναδιαρθρώσεις, τον εσωτερικό έλεγχο, τη διαχείριση ρευστότητας, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την υποστήριξη επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά και χρηματοδοτικά προγράμματα.

Η DeNovo Investments

Στη σύσταση νέας εταιρείας στην Ελλάδα προχώρησε και ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Γκιλ Μπίργκερ. Πρόκειται για την εταιρεία DeNovo Investments, με έδρα την οδό Αγγέλου Βλάχου 6 στην Πλάκα. Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 5.000 ευρώ και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από τον ίδιο, ο οποίος είναι ο μοναδικός εταίρος και διαχειριστής της εταιρείας. Σύμφωνα με το καταστατικό, η DeNovo Investments δηλώνει ως κύρια δραστηριότητα την παροχή επιχειρηματικών και διοικητικών συμβουλών. Παράλληλα, στις δευτερεύουσες δραστηριότητές της περιλαμβάνεται ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως επενδυτικές και χρηματοοικονομικές συμβουλές, συγχωνεύσεις και εξαγορές, δραστηριότητες που αφορούν κεφάλαια και trusts, επεξεργασία χρηματοοικονομικών συναλλαγών, καθώς και αγοραπωλησίες, εκμισθώσεις και διαχείριση ακινήτων.

Ο Γκιλ Μπίργκερ διαθέτει μακρά διεθνή επαγγελματική διαδρομή στον χώρο των επενδύσεων και της στρατηγικής συμβουλευτικής. Είναι διευθύνων σύμβουλος της Birger Holdings, ενώ στο παρελθόν υπήρξε διαχειριστικός εταίρος στην εταιρεία συμβούλων Rabin, Sheves, Lipkin-Shahak & Birger Inc., με έδρα την Ουάσιγκτον. Έχει επίσης υπηρετήσει ως οικονομικός και εμπορικός ακόλουθος στην Πρεσβεία του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αρμοδιότητα τη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών για αμερικανικές εταιρείες στο Ισραήλ και για ισραηλινές εταιρείες στις ΗΠΑ.

Το όνομα του Μπίργκερ είχε εμπλακεί πριν από μερικούς μήνες στο σκάνδαλο Qatargate, το οποίο ερευνάται από τις ισραηλινές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, φέρεται να είχε διαδραματίσει ρόλο ενδιάμεσου σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές που συνδέονταν με καμπάνιες δημοσίων σχέσεων υπέρ του Κατάρ. Οι αρχές διερεύνησαν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκε ως δίαυλος μεταφοράς κεφαλαίων προς συγκεκριμένα πρόσωπα που βρίσκονταν στο περιβάλλον του Γραφείου του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι ενήργησε αποκλειστικά στο πλαίσιο παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών και χωρίς γνώση οποιουδήποτε παράνομου ή πολιτικά επιλήψιμου σκοπού. Σύμφωνα με τον φάκελο που παρέδωσε πρόσφατα η ισραηλινή αστυνομία στην Εισαγγελία του Κράτους, βασικοί κατηγορούμενοι στο σκάνδαλο Qatargate είναι τρία πρόσωπα με άμεση σύνδεση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κεντρικός ύποπτος της υπόθεσης φέρεται να είναι ο Τζόναθαν Ούριχ, πρώην ανώτατος σύμβουλος και στενός συνεργάτης του Νετανιάχου, ο οποίος κατηγορείται ότι έλαβε χρήματα για να οργανώσει και να καθοδηγήσει εκστρατεία δημοσίων σχέσεων υπέρ του Κατάρ, ακόμη και μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Ο δεύτερος κατηγορούμενος είναι ο Έλι Φέλντσταϊν, πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Νετανιάχου, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην ίδια εκστρατεία, ενώ ο τρίτος είναι ο Iσραέλ Άινχορν, πρώην σύμβουλος προεκλογικής εκστρατείας του πρωθυπουργού, με ρόλο στη στρατηγική και την υλοποίηση της επικοινωνιακής καμπάνιας. Και οι τρεις φέρονται να ενήργησαν στο πλαίσιο μιας συντονισμένης προσπάθειας βελτίωσης της εικόνας του Κατάρ στο ισραηλινό κοινό, σε μια περίοδο κατά την οποία το Ισραήλ βρισκόταν σε πόλεμο και το Κατάρ διατηρούσε σχέσεις με τη Χαμάς, γεγονός που εξηγεί τόσο τη βαρύτητα των αντιδράσεων όσο και τις ενδεχόμενες ποινικές συνέπειες της υπόθεσης.

Μια σημαντική λεπτομέρεια. Ούριχ, Φέλντσταϊν και Άινχορν δεν είναι άγνωστοι στην Ελλάδα... Αναφέρονται και σε χθεσινό αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz, που περιέγραψε το πως ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, βοήθησε τον έμπιστο σύμβουλό του Μότι Σάντερ να εξασφαλίσει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2023. Μια συνεργασία για την οποία, κατά την Haaretz, ο Σάντερ είχε επαφές με τον Σταύρο Παπασταύρου…

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Σήμερα 7 Ιανουαρίου ολοκληρώνεται η τέταρτη και τελευταία φάση της σύμβασης για την ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, έργο που έχει αναλάβει η Diadikasia Business Consulting Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ. Η διαδικασία για την υλοποίηση του έργου ξεκίνησε στις 4 Σεπτεμβρίου 2025, όταν η Εκτελεστική Επιτροπή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε τη σχετική δαπάνη και τη διενέργεια απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2025 και προέβλεπε την υλοποίηση του έργου σε διακριτές φάσεις. Η τρίτη φάση του έργου ολοκληρώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2025, γεγονός που ενεργοποίησε αυτομάτως την έναρξη της τέταρτης φάσης, η οποία αφορούσε την πιλοτική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Με την ολοκλήρωση σήμερα της τέταρτης φάσης θα παραδοθεί και η αναφορά αποτελεσμάτων των εσωτερικών επιθεωρήσεων, σηματοδοτώντας το πέρας της πιλοτικής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και την ολοκλήρωση του έργου.