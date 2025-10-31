Τα λουκέτα στα 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ και o αιφνιδιασμός της Alpha Bank, το μέρισμα και τα έσοδα προμηθειών της Eurobank, ο ΟΔΔΗΧ και τα samurai bonds και τι μάθαμε από το Bruegel για την απειλή «limbo»

Απόλυτος αιφνιδιασμός

Αιφνιδιασμό προκάλεσε το «λουκέτο» σε σημαντικό τμήμα του δικτύου των Ελληνικών Ταχυδρομείων, με περισσότερα από 204 καταστήματα από την Αττική έως τον Έβρο και την Κρήτη να κατεβάζουν ρολά. Η απόφαση, που αφήνει χωρίς κρίσιμες ταχυδρομικές και συναφείς υπηρεσίες εκατοντάδες τοπικές κοινωνίες, δεν αιφνιδίασε μόνο τους κατοίκους των περιοχών αλλά και την Alpha Bank, η οποία βρίσκεται λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει την πολυδιαφημισμένη συνεργασία της με τα ΕΛΤΑ.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Μαΐου Alpha Bank και ΕΛΤΑ είχαν υπογράψει Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας, προβλέποντας την παροχή ολοκληρωμένων τραπεζικών υπηρεσιών μέσω του δικτύου των 1.100 σημείων των Ταχυδρομείων. Η συμφωνία είχε παρουσιαστεί ως στρατηγική κίνηση που θα ενίσχυε σημαντικά το φυσικό αποτύπωμα της τράπεζας, ανεβάζοντας τα σημεία εξυπηρέτησης πανελλαδικά σε περισσότερα από 1.400 και προσφέροντας οφέλη σε πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες. Ωστόσο, η αιφνιδιαστική απόφαση για το κλείσιμο περίπου του 18,5% των καταστημάτων των ΕΛΤΑ περιορίζει άμεσα τον σχεδιαζόμενο χάρτη εξυπηρέτησης. Το πλήγμα έρχεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, καθώς από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει πιλοτικά η διάθεση βασικών τραπεζικών υπηρεσιών της Alpha Bank μέσα από επιλεγμένα καταστήματα των ΕΛΤΑ.

Για την υλοποίηση του σχεδίου απαιτήθηκε ειδικός συντονισμός μεταξύ των δύο πλευρών και του Συλλόγου Εργαζομένων της Alpha Bank, ο οποίος εξασφάλισε συγκεκριμένους όρους για τους τραπεζοϋπαλλήλους που θα μετακινηθούν: μετακίνηση μόνο με συναίνεση, κάλυψη εξόδων και χιλιομετρικής αποζημίωσης, τήρηση ωραρίου τραπεζοϋπαλλήλου και έκτακτο εφάπαξ βοήθημα. Τις προηγούμενες εβδομάδες ο Σύλλογος επικοινώνησε με τους εργαζομένους που αποδέχθηκαν την τοποθέτηση σε καταστήματα των ΕΛΤΑ, επιβεβαιώνοντας την τήρηση των συμφωνηθέντων όρων.

Το Dnews.gr ρώτησε την Alpha Bank κατά πόσο τα «λουκέτα» στα ΕΛΤΑ επηρεάζουν τον συνολικό σχεδιασμό. Πηγές της τράπεζας ανέφεραν ότι «η αναδιαμόρφωση του δικτύου των ΕΛΤΑ είναι προφανώς αποκλειστική απόφαση των ΕΛΤΑ» και πρόσθεσαν ότι «από την πλευρά μας συνεργαζόμαστε ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε τις βέλτιστες τραπεζικές υπηρεσίες». Οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι θεωρούν «λογικό» η διοίκηση των ΕΛΤΑ να μην έχει συμπεριλάβει στα προς κλείσιμο καταστήματα όσα προορίζονταν για την εξυπηρέτηση των τραπεζικών εργασιών της Alpha Bank, κάτι που όμως δεν αναφέρθηκε καθόλου στην εκτενή ανακοίνωση που εξέδωσαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία για να δικαιολογήσουν τα λουκέτα. Σε κάθε περίπτωση τις επόμενες εβδομάδες θα φανεί αν το συρρικνωμένο δίκτυο των ΕΛΤΑ θα επηρεάσει ουσιαστικά την υλοποίηση της στρατηγικής συνεργασίας με την Alpha Bank ή όχι.

Το μέρισμα της Eurobank

Η Eurobank θα προχωρήσει το 2026 σε αυξημένη διανομή μερίσματος, στο 50%-60% των κερδών του 2025, όπως ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Φωκίων Καραβίας κατά τη χθεσινή ενημέρωση των αναλυτών. Τόνισε ότι ο στρατηγικός πυλώνας ανάπτυξης, με έμφαση σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία, προχωρά με στόχο τη δημιουργία ισχυρού χρηματοασφαλιστικού ομίλου. Για τη Eurolife υπογράμμισε τις μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης λόγω χαμηλής ασφαλιστικής διείσδυσης στην Ελλάδα. Οι νέες χορηγήσεις αναμένεται να αγγίξουν τα 4 δισ. ευρώ το 2025, ενώ και το 2026 προμηνύεται θετικό για την πιστωτική επέκταση. Η τράπεζα ετοιμάζει νέο τριετές business plan, ενώ σύντομα θα επαναδιαπραγματευτεί τις προμήθειες με τη doValue και αναμένει απάντηση για το Danish Compromise έως αρχές 2027.

Τα έσοδα προμηθειών

Αυξημένα έσοδα από προμήθειες παρουσίασε η Eurobank στο 9μηνο του 2025. Η ενίσχυση των προμηθειών εδράζεται στην άνοδο των ηλεκτρονικών συναλλαγών, την αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα και τη μεγαλύτερη ζήτηση για υπηρεσίες διαχείρισης πλούτου, παράγοντες που διαμορφώνουν ένα σταθερό μονοπάτι ανάπτυξης για τον όμιλο. Ειδικότερα, τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 23,7% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 193 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του έτους, έναντι 168 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η επίδοση αυτή αντανακλά τη συνολική διεύρυνση των πηγών προμηθειών, με αξιοσημείωτη συμβολή από τις συναλλαγές, τις πιστωτικές κάρτες και τις υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας. Ανά κατηγορία, οι προμήθειες από δανειοδοτήσεις εμφάνισαν ήπια κάμψη, διαμορφούμενες σε 37 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2025 έναντι 40 εκατ. ευρώ πέρυσι. Αντίθετα, οι συναλλαγές και οι κάρτες ενισχύθηκαν σημαντικά, στα 82 εκατ. ευρώ από 71 εκατ. ευρώ, ενώ οι υπηρεσίες κεφαλαιαγορών εκτινάχθηκαν στα 12 εκατ. ευρώ, έναντι 7 εκατ. ευρώ το 2024. Αντίστοιχα, το Wealth & Insurance κατέγραψε ισχυρή άνοδο στα 40 εκατ. ευρώ από 26 εκατ. ευρώ, την ώρα που η κατηγορία Rental & Other σημείωσε οριακή υποχώρηση σε 23 εκατ. ευρώ από 24 εκατ. ευρώ. Σε γεωγραφικό επίπεδο, η ελληνική αγορά παραμένει η βασική πηγή δημιουργίας προμηθειών, με έσοδα 124 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2025, από 111 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Οι διεθνείς δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, καταγράφοντας 69 εκατ. ευρώ, έναντι 57 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

«Γεμάτο οπλοστάσιο»

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, συνεχίζει να ενισχύει τη θέση του στην εισηγμένη, προχωρώντας σε διαδοχικές αγορές μετοχών και στέλνοντας μήνυμα εμπιστοσύνης στις προοπτικές του ομίλου. Παράλληλα, χθες αποεπένδυσε από την HELLENiQ Energy, μέσω placement που αφορούσε 11,3 εκατ. μετοχές της εταιρείας —ποσοστό 3,6%— στην τιμή των 7,97 ευρώ ανά μετοχή. Από τη συναλλαγή εισέπραξε περίπου 90 εκατ. ευρώ, ποσό σημαντικά υψηλότερο από τα κεφάλαια που φέρεται να διέθεσε για τη δημιουργία της θέσης, γεγονός που, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, του προσφέρει επιπλέον «πυρομαχικά» για νέες κινήσεις ενίσχυσης του ποσοστού του στη Metlen. Υπενθυμίζεται ότι στις 26 Σεπτεμβρίου 2025 ο κ. Μυτιληναίος απέκτησε 15.000 μετοχές της Metlen, επενδύοντας 708.112,5 ευρώ σε εύρος τιμών από 37,1 έως 47,3 ευρώ. Ακολούθησε, στις 27 Οκτωβρίου 2025, νέα συναλλαγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών για την αγορά 50.000 μετοχών προς 42,2019 ευρώ ανά τεμάχιο, συνολικής αξίας 2,11 εκατ. ευρώ. Μία ημέρα αργότερα, στις 28 Οκτωβρίου, προχώρησε μέσω του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου στην απόκτηση επιπλέον 30.000 μετοχών, καταβάλλοντας 1,226 εκατ. ευρώ ή 40,8977 ευρώ ανά μετοχή. Συνολικά, μέσα σε περίπου ένα μήνα, ο επικεφαλής της Metlen έχει αγοράσει 95.000 μετοχές, επενδύοντας 4,045 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό που αντιστοιχεί στις πρόσφατες συναλλαγές του ανέρχεται σε περίπου 0,066% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το οποίο διαμορφώνεται σε 143.022.980 μετοχές. Οι κινήσεις αυτές ερμηνεύονται ως σαφής κίνηση αντιμετώπισης των short θέσεων.

Τα samurai bonds

Στην Ασία θα βρίσκεται από τις 16 έως τις 22 Νοεμβρίου ο επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δημήτρης Τσάκωνας για επαφές με θεσμικούς επενδυτές σε Τόκιο , Πεκίνο και Σιγκαπούρη. Μετά την επανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας το ελληνικό χρέος έχει καταστεί ελκυστικό για τους Ασιάτες επενδυτές με κάποιους εξ αυτών ωστόσο να αναμένουν την περαιτέρω αναβάθμιση της Ελλάδος σε «AA−» προκειμένου να αποκτήσουν ελληνικά χρεόγραφα. Η Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια έχει εκδώσει επανειλημμένα «samurai bonds», ήτοι ομόλογα εκπεφρασμένα σε γιεν. Αυτό γινόταν ήδη από το 1995, πριν τη σύσταση του ΟΔΔΗΧ και όταν η χώρα ήταν στη δραχμή. Την έκδοση του εν λόγω χρέους εκείνη την εποχή την έκανε η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων της Τράπεζας της Ελλάδος και ο βασικός λόγος ήταν πως το Δημόσιο μπορούσε να βρει φθηνότερο δανεισμό από ό,τι σε δραχμές ή δολάρια ή μάρκα. Η δε εκδοση ομολόγων σε ξένες αγορές θεωρούνταν τότε βήμα για την ένταξη σε ευρωπαϊκούς θεσμούς και, αργότερα, την πορεία προς το ευρώ. Πρέπει να σημειωθεί πως κατά το PSI , ήτοι την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους το 2012, κάποια από τα «samurai bonds» εξαιρέθηκαν του κουρέματος, λόγω χρονικών περιορισμών και ειδικών νομικών προϋποθέσεων στην Ιαπωνία. Αυτά τα ομόλογα αποπληρώθηκαν στο ακέραιο το 2015. Στα «samurai bonds» ωστόσο που υπήρχαν ρήτρες συλλογικής δράσης (Collective Action Clauses) που προέβλεπαν ότι αν ένα συγκεκριμένο ποσοστό ομολογιούχων (π.χ. 75%) συμφωνήσει σε αναδιάρθρωση, τότε η απόφαση δεσμεύει όλους, ακόμη και όσους διαφωνούν, το «κούρεμα» προχώρησε κανονικά. Το PSI άφησε λοιπόν στους Ιάπωνες επενδυτές μια γεύση «amazu soosu» όπως λένε στην τοπική διάλεκτο, σε απλά ελληνικά, γλυκόξινη…

Η απειλή της κατάστασης limbo

Η ανάγκη για στρατηγική ανασύνταξη της Ευρώπης με στόχο την ανθεκτικότητα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα κυριάρχησε στην χθεσινή εκδήλωση για τα 20 χρόνια του Bruegel που συνδιοργανώθηκε στην Αθήνα υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το Dnews παρακολούθησε την τριών ωρών εκδήλωση που εμπνεύστηκε ο Διευθυντής του think tank και φίλος της στήλης Τζερονίμ Ζελτεμάγιερ. Ξεχωρίσαμε την τοποθέτηση της Λένα Μερττινέν, της Μόνιμης Υφυπουργού Διεθνών και Χρηματοπιστωτικών Αγορών της Φινλανδίας, η οποία μετέφερε ένα ηχηρό μήνυμα για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής έντασης, τεχνολογικών ανακατατάξεων και δημογραφικής πίεσης. Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε η αποτίμησή της Μερττινέν, για τη Φινλανδία, την οποία χαρακτήρισε ως παράδειγμα των προκλήσεων των βόρειων μικρών ανοικτών οικονομιών. Περιγράφοντας την κατάσταση μετά το «σοκ της Nokia» - την απότομη και μεγάλη πτώση της Nokia στις αρχές της δεκαετίας του 2010, η οποία είχε βαθύ οικονομικό αντίκτυπο στη Φινλανδία – αλλά και την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, η Φιλανδή αξιωματούχος δεν μάσησε τα λόγια της: «Είναι μια κατάσταση limbo. Παραμένουμε στάσιμοι. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε την οικονομία από το έδαφος», υπογράμμισε, αναφερόμενη στη στασιμότητα που χαρακτηρίζει την οικονομική πορεία της χώρας παρά το υψηλό μορφωτικό επίπεδο και τη δυναμική των τοπικών startups. Σύμφωνα με την ίδια, η μεγαλύτερη απειλή δεν ήταν μια απότομη κατάρρευση όπως στην Ελλάδα, αλλά η ύπουλη παραμονή σε μια ζώνη οικονομικής αδράνειας, την ώρα που το δημογραφικό, η αύξηση του χρέους —που πλησιάζει το 90% του ΑΕΠ— και η εκτίναξη των κοινωνικών δαπανών λόγω γήρανσης πιέζουν αφόρητα τα δημόσια οικονομικά. Παράλληλα, η εισβολή της Ρωσίας και η ανάγκη για αυξημένες αμυντικές δαπάνες επιτείνουν το βάρος. «Δεν έχουμε χρόνο για καθυστερήσεις – πρέπει να δράσουμε τώρα και έξυπνα», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι η Ευρώπη βρίσκεται πλέον σε περιβάλλον σπανιότητας πόρων και αυξημένου διεθνούς ανταγωνισμού, όπου οι παλιές βεβαιότητες της παγκοσμιοποίησης δεν ισχύουν. Για τους συμμετέχοντες στο συνέδριο η παρέμβασή της Λένα Μερττινέν, λειτούργησε ως προειδοποίηση και για την Ελλάδα. Αν και η χώρα μας βίωσε την απότομη κρίση και την υποχρεωτική προσαρμογή, το φινλανδικό παράδειγμα υπενθυμίζει κάτι εξίσου επικίνδυνο: τον κίνδυνο μιας μελλοντικής «ήσυχης στασιμότητας», όπου η οικονομία δεν καταρρέει αλλά αδυνατεί να απογειωθεί διατηρήσιμα, παρά τις μεταρρυθμίσεις και τα ισχυρά ταλέντα. Καθώς η Ελλάδα επιχειρεί να μετατραπεί από «πρωταθλήτρια προσαρμογής» σε βιώσιμη ευρωπαϊκή οικονομία υψηλής προστιθέμενης αξίας, το μήνυμα της Μερττινέν είναι σαφές: η πραγματική πρόκληση ξεκινά μετά την έξοδο από την κρίση — εκεί όπου κρίνεται η ικανότητα μιας χώρας να μην μείνει στάσιμη, αλλά να χτίσει ανθεκτική, ανταγωνιστική ανάπτυξη για το μέλλον. Και ήδη στον τομέα αυτό δεν τα πηγαίνουμε καθόλου καλά…