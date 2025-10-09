Games
Ακίνητο στην Αιόλου αγοράζει από την BriQ Properties η Μελίνα Τραυλού, από τον καφέ στο real estate η IL TOTO, οι επιδόσεις της Kayak και η νέα εταιρεία του Νίκου Καρβέλα

Ακίνητο στην Αιόλου αγοράζει από την BriQ Properties η Μελίνα Τραυλού, από τον καφέ στο real estate η IL TOTO, οι επιδόσεις της Kayak και η νέα εταιρεία του Νίκου Καρβέλα
Η Aiolou Holdings

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η πώληση του αυτοτελούς κτιρίου γραφείων που διαθέτει η BriQ Properties στην οδό Αιόλου 67 στο κέντρο της Αθήνας, στη Μελίνα Τραυλού, την πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και επικεφαλής της ναυτιλιακής εταιρείας Neptune Lines. Το συγκεκριμένο ακίνητο είχε αποκτηθεί από την BriQ το 2019 έναντι 6,5 εκατ. ευρώ και, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά περιουσιακά της στοιχεία στην καρδιά της πρωτεύουσας. Η επικείμενη συναλλαγή αποκαλύφθηκε μέσα από τα έγγραφα σύστασης της εταιρείας Aiolou Holdings, που ιδρύθηκε χθες από τη Neptune Hospitality Συμμετοχών, τον επενδυτικό βραχίονα της κ. Τραυλού για τις δραστηριότητές της στον τουρισμό και το real estate.

Η νέα εταιρεία συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 3,6 εκατ. ευρώ και σκοπό την ανάπτυξη, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων, καθώς και τη λειτουργία ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυμάτων και μονάδων βραχυχρόνιας διαμονής. Η ίδρυση της Aiolou Holdings συνδέεται άμεσα με την εξαγορά του ακινήτου επί της οδού Αιόλου 67. Όπως αναφέρεται ρητά στο καταστατικό της, εκ των 3,6 εκατ. ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου «ποσό 750.00 ευρώ θα κατατεθεί στον λογαριασμό της εταιρείας σε μετρητά, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους 2,85 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό της πωλήτριας του ακινήτου (σ.σ BriQ Properties) που πρόκειται να αποκτήσει η εταιρεία επί της οδού Αιόλου αρ.67 στον Δήμο Αθηναίων, έως και την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης αγοραπωλησίας».

Το τελικό τίμημα της συναλλαγής δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό. Ωστόσο, σύμφωνα με τη εξαμηνιαία ενοποιημένη κατάσταση επενδύσεων της BriQ που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα, το ακίνητο στην Αιόλου 67 χαρακτηρίζεται ως «Κτίριο Γραφείων» συνολικής επιφάνειας 3.423,9 τ.μ., εκ των οποίων 401,66 τ.μ. αντιστοιχούν στο οικόπεδο και 3.022,24 τ.μ. στα κτίρια. Η αντικειμενική του αξία ανέρχεται σε 8,52 εκατ. ευρώ, ενώ η εύλογη αξία αποτίμησης του ακινήτου, βάσει των εκτιμήσεων των ανεξάρτητων εκτιμητών στις 30 Ιουνίου 2025, υπολογίζεται στα 7,47 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,61% του συνολικού χαρτοφυλακίου της BriQ. Το κτίριο είναι πλήρως μισθωμένο στην Μεσόγειος ΑΕ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, αν η BriQ Properties πουλήσει το ακίνητο για 7,5 εκατ. ευρώ, θα έχει πετύχει μια πολύ ικανοποιητική συνολική απόδοση της τάξης του 8% ετησίως (συνυπολογίζοντας τα μισθώματα).

Από τον καφέ στα ακίνητα η IL TOTO

Στροφή στον δυναμικά αναπτυσσόμενο τομέα των ακινήτων πραγματοποιεί η γνωστή εταιρεία καφεστίασης IL TOTO, η οποία προχώρησε χθες στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας με αντικείμενο την ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων. Η νέα εταιρεία, με την επωνυμία TOTO Real Estate Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, συστάθηκε με εταιρικό κεφάλαιο 450.000 ευρώ και φιλοδοξεί να αποτελέσει τον νέο πυλώνα δραστηριοτήτων του ομίλου.

Σκοπός της TOTO Real Estate είναι η ανέγερση κτιρίων για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, οι αγοραπωλησίες ιδιόκτητων ακινήτων, καθώς και η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων χώρων. Παράλληλα, στο αντικείμενό της περιλαμβάνονται και υπηρεσίες βραχυχρόνιας διαμονής, που συνδέονται με τον αυξανόμενο τουριστικό χαρακτήρα της ελληνικής αγοράς. Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της νέας εταιρείας έχει αναλάβει η Ματίλντα Θοδωρή, αδελφή του Βασίλη Θοδωρή, ιδρυτή και επικεφαλής της αλυσίδας IL TOTO. Η επέκταση στον κλάδο των ακινήτων έρχεται σε μια περίοδο ισχυρής οικονομικής επίδοσης για τη μητρική εταιρεία.

Το 2024, η IL TOTO κατέγραψε αύξηση κύκλου εργασιών κατά 65,1%, με τα έσοδα να ανέρχονται σε 15,69 εκατ. ευρώ, έναντι 9,5 εκατ. ευρώ το 2023. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 5,34 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 48%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 4,14 εκατ. ευρώ, από 2,76 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Τα EBITDA ενισχύθηκαν στα 5,47 εκατ. ευρώ, έναντι 3,69 εκατ. ευρώ το 2023. Το σύνολο ενεργητικού αυξήθηκε κατά 27,5%, φτάνοντας τα 8,35 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή θέση ενισχύθηκε στα 5,7 εκατ. ευρώ, από 4,18 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Παρά τη μικρή αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων στα 2,42 εκατ. ευρώ, η IL TOTO ολοκλήρωσε το 2024 χωρίς τραπεζικό δανεισμό.

Η νέα εταιρεία του Νίκου Καρβέλα

Μια νέα επιχειρηματική πρωτοβουλία φέρει την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα και της συντρόφου του, Έλενας Φερετίνου. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης και η συνεργάτις του προχώρησαν χθες στην ίδρυση της εταιρείας EDEN K, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ευέλικτο σχήμα καλλιτεχνικής δραστηριότητας και διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων.Σύμφωνα με το καταστατικό της, η EDEN K θα δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών και εμπορικών πεδίων, που περιλαμβάνουν την καλλιτεχνική δημιουργία, την παροχή υπηρεσιών σε καλλιτέχνες του θεάματος, καθώς και τη διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των σχετικών εσόδων, εξαιρουμένων των κινηματογραφικών έργων. Παράλληλα, στις αρμοδιότητες της εταιρείας εντάσσεται η παραχώρηση ή μεταβίβαση χρήσης άυλων αγαθών, όπως εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άδειες εκμετάλλευσης. Ο Νίκος Καρβέλας συμμετέχει στην εταιρεία ως ετερόρρυθμος εταίρος με ποσοστό 50%, ενώ η Έλενα Φερετίνου κατέχει το υπόλοιπο 50% ως ομόρρυθμη εταίρος, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα τη διαχείριση και εκπροσώπηση της EDEN K.

Η Sirius Holdings

Μια νέα εταιρεία συμμετοχών με την ονομασία Sirius Holdings Μονοπρόσωπη ΑΕ ίδρυσε χθες η Σαλώμη Σταυρίδου, συνιδιοκτήτρια της εταιρείας των δημοφιλών παγωτών Kayak. Το μετοχικό κεφάλαιο της Sirius Holdings ανέρχεται σε 4,71 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 471.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη. Σύμφωνα με το καταστατικό, το κεφάλαιο καλύφθηκε αποκλειστικά από τη Σαλώμη Σταυρίδου, η οποία εισέφερε 4,7 εκατ. ευρώ σε είδος και 1.978,11 ευρώ σε μετρητά, αποκτώντας το 100% των μετοχών της νέας εταιρείας.

Οι επιδόσεις της Kayak

Με αφορμή τη σύσταση της Sirius Holdings να αναφερθούμε και στην Kayak Βιοτεχνική και Εμπορική ΑΕ Παγωτού και Ειδών Ζαχαροπλαστικής, η οποία κατέγραψε θετικά οικονομικά αποτελέσματα το 2024, παρουσιάζοντας αυξημένα έσοδα και καθαρά κέρδη. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2025 και καταχωρήθηκαν προ ημερών στο ΓΕΜΗ, η Kayak ΑΒΕΕ παρουσίασε κύκλο εργασιών 11,98 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 8% σε σχέση με τα 11,08 εκατ. ευρώ του 2023. Το μικτό αποτέλεσμα ανήλθε στα 5,36 εκατ. ευρώ, από 4,64 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 571 χιλ. ευρώ, υπερδιπλάσια των 281 χιλ. ευρώ του 2023. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ενισχύθηκαν στα 4,71 εκατ. ευρώ από 4,55 εκατ. ευρώ το 2023. Το συνολικό ενεργητικό ανήλθε σε 11,21 εκατ. ευρώ, με τις υποχρεώσεις να περιορίζονται ελαφρώς στα 6,5 εκατ. ευρώ. Παρά τη θετική εικόνα, η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή επισημαίνει δύο ζητήματα που οδήγησαν σε γνώμη «με επιφύλαξη». Πρώτον, στις εμπορικές απαιτήσεις περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 522 χιλ. ευρώ, για τις οποίες η απομείωση υπολείπεται κατά 495 χιλ. ευρώ της απαιτούμενης. Δεύτερον, οι φορολογικές υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2022, 2023 και 2024 δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί από τις αρχές, και δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για ενδεχόμενες πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Αποποίηση Ευθύνης

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Market Maven προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

