Επιταχύνει η Superbet

Η ρουμανική Superbet επιταχύνει τα βήματά της για την είσοδό της στην ελληνική αγορά διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, εντείνοντας τις προετοιμασίες της τόσο σε θεσμικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Η εταιρεία απέκτησε πρόσφατα την άδεια της μαλτέζικης Exoplay Limited, συμφερόντων των Γιάννη Σάκκαρη και Παναγιώτη Νίκα, για τη λειτουργία παιχνιδιών live casino και RNG/Slots, με το τίμημα της συμφωνίας να υπολογίζεται κοντά στα 3 εκατ. ευρώ. Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι η Superbet θα καταθέσει σύντομα αίτημα και στην ΕΕΕΠ για τη λήψη άδειας τύπου 1, η οποία αφορά στον διαδικτυακό στοιχηματισμό. Η στρατηγική αυτή κατεύθυνση αποτυπώνεται και στις κινήσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της. Ήδη η εταιρεία έχει προχωρήσει στη δημοσίευση αγγελιών για καίριες θέσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη της παρουσίας της στην ελληνική αγορά. Μεταξύ αυτών αναζητεί Head of Commercial. Η αποστολή του θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη εξατομικευμένων εμπειριών για τους παίκτες, από την απόκτηση και εμπλοκή έως τη διατήρηση και την επανενεργοποίηση, την υλοποίηση loyalty και VIP προγραμμάτων, καθώς και τη διαχείριση καμπανιών μέσω email, SMS και push notifications. Παράλληλα, η Superbet αναζητά Customer Support Manager, με αποστολή την εποπτεία της καθημερινής λειτουργίας του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών και την εξασφάλιση υψηλών προτύπων ικανοποίησης. Στο ίδιο πλαίσιο ενίσχυσης της τοπικής παρουσίας, η εταιρεία προχωρά και σε προσλήψεις για τον τομέα του ψηφιακού περιεχομένου και της επικοινωνίας, με τη θέση του Content & SoMe Senior Specialist να εστιάζει στη δημιουργία και διαχείριση ελκυστικού αθλητικού περιεχομένου για τα κοινωνικά δίκτυα, ενδυναμώνοντας την επαφή με το ελληνικό κοινό.

Το Μουντιάλ του 2026

Αν και όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι η Superbet στοχεύει σε δυναμική είσοδο στην εγχώρια αγορά, επενδύοντας σε άδειες, τεχνολογίες και εξειδικευμένα στελέχη, με στόχο να αποτελέσει έναν από τους βασικούς παίκτες του ανταγωνιστικού τοπίου του online gaming στην Ελλάδα, αυτό που δεν είναι σαφές είναι το πότε θα ξεκινήσει να δραστηριοποιείται στη χώρα μας. Ακόμη και εάν οι εγκρίσεις της ΕΕΕΠ για τη λήψη άδειας τύπου 1, για τον διαδικτυακό στοιχηματισμό δοθούν σύντομα είναι άγνωστο το εάν θα προλάβει να είναι σε πλήρη λειτουργία έως τον Ιούνιο του 2026. Γιατί ως τον Ιούνιο; Στις 11 Ιουνίου του 2026 ξεκινά το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, η κορυφαία διοργάνωση της FIFA, η οποία θα διαρκέσει έως τις 19 Ιουλίου. Το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το 23ο στην ιστορία και το πρώτο που θα φιλοξενηθεί ταυτόχρονα σε τρεις χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Συνολικά 16 πόλεις θα υποδεχθούν τους αγώνες, φιλοξενώντας 80 αναμετρήσεις. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς η διοργάνωση αυτή αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά και εμπορικά γεγονότα της δεκαετίας, με τεράστια απήχηση στο κοινό του στοιχηματισμού. Η Superbet έχει κάθε λόγο να θέλει να προλάβει το ορόσημο του Ιουνίου και οι ανταγωνιστές της έχουν κάθε λόγο να εύχονται πως δεν θα προλάβει…

Η COSCO και ο Πειραιάς

Η Ελλάδα βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters στο επίκεντρο της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης ΗΠΑ–Κίνας, με την κυριαρχία της κινεζικής COSCO στον Πειραιά, να θεωρείται από την Ουάσιγκτον στρατηγικής σημασίας. Στη βάση αυτή η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να εξετάζει τρόπους περιορισμού της κινεζικής επιρροής. Τι πραγματικά ισχύει θα το μάθουμε στο προσεχές μέλλον. Αυτό που είναι πραγματικότητα είναι πως η COSCO έχει αναπτύξει στην Ελλάδα ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών με διεθνείς και εγχώριες εταιρείες, το οποίο καλύπτει πολλούς τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας, της ενέργειας και της βιομηχανίας. Οι συνεργασίες αυτές αποτελούν στρατηγικούς πυλώνες για την ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά και για την εδραίωσή της ως κομβικός παίκτης στη διαμετακόμιση φορτίων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Από την HP στην Xiaomi

Οι συνεργασίες της COSCO δεν περιορίζονται σε κινεζικές επιχειρήσεις αλλά επεκτείνονται και σε αμερικανικές, γεγονός που αναδεικνύει τον διεθνή χαρακτήρα της δραστηριότητάς της. Στον χώρο της τεχνολογίας και των πολυεθνικών, η Hewlett Packard (HP) αποτελεί στρατηγικό εταίρο, με τα φορτία της να διέρχονται μέσω του Πειραιά και να κατευθύνονται σιδηροδρομικά προς την Κεντρική Ευρώπη. Αντίστοιχα, η κινεζική Xiaomi επιλέγει την COSCO για τη δημιουργία logistics hub στην Ελλάδα, η Midea συνεργάζεται για την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων κλιματισμού, η Quest και η Hong-Kong Gree τον ίδιο και η LC Waikiki συνεχίζει τη συνεργασία της με την COSCO για υπηρεσίες αποθήκευσης, εκτελωνισμού και διανομής σε όλη τη χώρα. Στον τομέα της χαρτοποιίας, η φινλανδική Stora Enso συνεργάζεται με την COSCO μέσω του νέου αποθηκευτικού χώρου στον Σκαραμαγκά, η δε IKEA επιλέγει την εταιρεία για μια πιλοτική συνεργασία που αφορά τη διακίνηση φορτίων από την Πολωνία προς την Τσεχία με συνδυασμό σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών, επιβεβαιώνοντας την πολυτροπική ευελιξία της. Τέλος, στον τομέα της ενέργειας η Huawei επιλέγει την COSCO για τη μεταφορά υπέρβαρων και επικίνδυνων μπαταριών BESS, με προορισμό έργα αποθήκευσης ενέργειας σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

Η CrediaBank στην Μάλτα

Η CrediaBank ανακοίνωσε χθες την υπογραφή συμφωνίας με την HSBC Continental Europe για την απόκτηση του 70,03% της HSBC Malta έναντι τιμήματος 200 εκατ. ευρώ σε μετρητά. Η αποτίμηση αντιστοιχεί σε 0,48 φορές τα ενσώματα ίδια κεφάλαια της τράπεζας με βάση τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2025, επίπεδο που θεωρείται χαμηλό σε σχέση με αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές στην Ευρώπη. Η HSBC Malta, δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας με ενεργητικό 7,9 δισ. ευρώ, καταθέσεις 6,2 δισ. ευρώ και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 22,5%, εμφανίζει ισχυρή κερδοφορία με απόδοση ιδίων κεφαλαίων 12,7% και χαμηλά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (2,5%). Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι η τράπεζα διαθέτει υγιές χαρτοφυλάκιο και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, γεγονός που καθιστά το τίμημα ευνοϊκό για την CrediaBank. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται αποκλειστικά από ίδια κεφάλαια και ρευστότητα, χωρίς να επιβαρυνθούν οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της ελληνικής τράπεζας. Παράλληλα, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η CrediaBank θα προχωρήσει σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση προς τους μετόχους μειοψηφίας της HSBC Malta, στην τιμή των 1,44 ευρώ ανά μετοχή, όπως ορίζουν οι κανόνες της MFSA. Με την κίνηση αυτή, η CrediaBank διπλασιάζει το ενεργητικό της, αποκτά παρουσία σε μια νέα αγορά και ενισχύει τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της, ενώ το τίμημα θεωρείται ιδιαίτερα συμφέρον σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις της HSBC Malta.

Η ALEAN Holding

Την ALEAN Holding Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία συνέστησε χθες ο Ευριπίδης Αδάμου, διευθύνων σύμβουλος της φαρμακευτικής FarmaSyn. Ο κ. Αδάμου κάλυψε εξ ολοκλήρου το μετοχικό κεφάλαιο της ALEAN Holding ύψους 3,71 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 1,02 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σε μετρητά και 2,69 εκατ. ευρώ σε εισφορές σε είδος. Το κεφάλαιο διαιρείται σε 185.600 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 20 ευρώ, οι οποίες ανήκουν όλες στον ιδρυτή. Ο κ. Αδάμου ανέλαβε τα καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης οι Άννα Κιβωτοπούλου και Αλεξάνδρα Αδάμου, με πενταετή θητεία. Αξίζει να σημειωθεί πως ο κύκλος εργασιών της φαρμακευτικής FarmaSyn της οποίας ηγείται ο κ. Αδάμου ανήλθε σε 71,25 εκατ. ευρώ το 2024, έναντι 64,9 εκατ. ευρώ το 2023. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 2,57 εκατ. ευρώ. Η καθαρή θέση ενισχύθηκε στα 12,27 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 1,8 εκατ. ευρώ.

Η Aegean Airlines

Μόνο δεδομένο δεν πρέπει να θεωρείται το θετικό οικονομικό αποτέλεσμα που κατέγραψε η Aegean Airlines στο πρώτο εξάμηνο 2025. Αν και τα κόστη της εισηγμένης «απογειώθηκαν», αυτό δεν την οδήγησε σε «ανώμαλη προσγείωση». Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Aegean Airlines ανήλθε σε 787 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 5%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 47,9 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 109% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Μια ματιά στα έξοδα της Aegean Airlines αποτυπώνει τις προκλήσεις. Οι παροχές σε εργαζόμενους αυξήθηκαν κατά 13% στο δεύτερο τρίμηνο 2025 και στο πρώτο εξάμηνο 2025, φθάνοντας τα 54,8 εκατ. και 98,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Ανοδική ήταν και η δαπάνη για συντήρηση αεροσκαφών, η οποία κατέγραψε αύξηση 10% και στα δύο εξεταζόμενα χρονικά διαστήματα. Σημαντική επιβάρυνση σημειώθηκε στα έξοδα επίγειας εξυπηρέτησης, με άνοδο 13% στο τρίμηνο και 20% στο εξάμηνο, καθώς και στα έξοδα catering, τα οποία αυξήθηκαν κατά 15% στο εξάμηνο. Αυξημένα εμφανίστηκαν επίσης τα διάφορα λειτουργικά έξοδα, με άνοδο 32% στο δεύτερο τρίμηνο και 17% στο εξάμηνο, ενώ οι αποσβέσεις ενισχύθηκαν κατά 16%. Τέλος, στο επίπεδο φορολογίας, η επιβάρυνση ήταν αισθητή, καθώς ο φόρος εισοδήματος αυξήθηκε κατά 35% στο δεύτερο τρίμηνο και διπλασιάστηκε στο εξάμηνο.