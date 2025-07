Οι νέες (και οι παλιές) συμβάσεις των ΕΑΣ με την MSM Group που «βγάζουν μάτια», η Metlen και η MC11 και το νέο project της Fortress και του Dean Dakolias στην Ελλάδα

Νέες συμβάσεις ΕΑΣ με τον όμιλο MSM.

Την υπογραφή τριών νέων συμβάσεων συνολικής αξίας 24 εκατ. ευρώ με τον σλοβακικό όμιλο MSM Group αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ ΑΒΕΕ). Οι συμβάσεις αφορούν στη γόμωση κελυφών πυρομαχικών διαμετρήματος 155mm με εκρηκτικό υλικό TNT, στα εργοστάσια των ΕΑΣ στο Λαύριο.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η επεξεργασία 50.000 τεμαχίων τύπου L15, 100.000 τεμαχίων τύπου M107 και 50.000 τεμαχίων τύπου ER. Τα απαιτούμενα υλικά, όπως μεταλλικά κελύφη, εκρηκτικά και παλέτες συσκευασίας, θα παρασχεθούν από την MSM Group, ενώ οι ΕΑΣ θα αναλάβουν τη γόμωση, τον έλεγχο με ακτίνες Χ και τη συσκευασία των τελικών προϊόντων. Η συμφωνία οριστικοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2025, όταν, με σχετική επιστολή, η MSM Group αποδέχθηκε τις τιμές μονάδας που είχε προτείνει η ΕΑΣ: 134 ευρώ ανά τεμάχιο για τα βλήματα L15 και ER, και 106 ευρώ ανά τεμάχιο για τα M107. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣ εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Χριστόφορο Μπουτσικάκη, για την υπογραφή των τριών συμβάσεων, καθώς και για οποιεσδήποτε μελλοντικές τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν το οικονομικό αντικείμενο των έργων. Οι συμβάσεις θα υπογραφούν πριν τον Αύγουστο, ώστε να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος χρόνος για την έκδοση των αδειών εισαγωγής και εξαγωγής στρατιωτικού υλικού.

Η σύγκριση που βγάζει μάτια

Η νέα συμφωνία των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων με την MSM Group, εγείρει ερωτήματα για τους όρους με τους οποίους συνομολογήθηκαν την τελευταία διετία παρόμοιες συμβάσεις από την προηγούμενη Διοίκηση του Νίκου Κωστόπουλου. Αίσθηση προκαλεί η διαπιστωμένη διαφορά στις τιμές μονάδας για τη γόμωση πυρομαχικών 155mm M107 μεταξύ των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΣ υπό τη διοίκηση Κωστόπουλου και της αντίστοιχης απόφασης επί διοικήσεως Μπουτσικάκη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της περιόδου Δεκεμβρίου 2022 έως Ιανουαρίου 2024, η τιμή μονάδας για τη γόμωση 50.000 κενούς κορμούς κυμαινόταν από 80 έως 90 ευρώ ανά τεμάχιο (μέση τιμή 86,67 ευρώ). Αντίθετα, στην απόφαση που προαναφέραμε, η τιμή για το ίδιο είδος εργασίας ορίστηκε στα 106 ευρώ ανά τεμάχιο για ποσότητα 100.000 κορμών. Η διαφορά των 19,33 ευρώ βγάζει μάτια! Γιατί τα ΕΑΣ πουλάνε σήμερα – κατά μέσον όρο- 22% υψηλότερα σε σχέση με την περίοδο Διοίκησης Κωστόπουλου; Επαναλαμβάνουμε ότι ο πελάτης παρέμεινε ο ίδιος (MSM Export), ενώ το αντικείμενο του έργου δεν παρουσίασε ουσιώδεις διαφοροποιήσεις.

Τιμολόγηση πάνω ή κάτω από το κόστος;

Μια «εσωτερική συζήτηση» που εξελίσσεται εντός των ΕΑΣ αφορά στο κατά πόσο, επί διοίκησης Κωστόπουλου, η εταιρεία τιμολογούσε τους Σλοβάκους πελάτες κάτω ή πάνω από το κόστος. Σύμφωνα με στοιχεία του 2022, το άμεσο κόστος ανά μονάδα για τη γόμωση είχε υπολογιστεί στα 70,30 ευρώ ανά τεμάχιο. Στις μεταγενέστερες συμβάσεις δεν φαίνεται να υπήρξε αναθεώρηση αυτού του υπολογισμού, καθώς σε καμία εισήγηση δεν αναφέρεται διαφορετικό κόστος. Με βάση αυτή την παραδοχή, το περιθώριο κέρδους της εταιρείας για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα φαίνεται να βελτιώνεται σταδιακά: από περίπου 13,80% το 2022 (τιμή πώλησης 80 ευρώ), σε 28% το 2024 (τιμή πώλησης 90 ευρώ), και έως 50,78% το 2025 (τιμή πώλησης 106 ευρώ). Τι σημαίνουν αυτά πιο σχηματικά; Το 2022, για κάθε 1 ευρώ που κόστιζε η παραγωγή, τα ΕΑΣ χρέωναν περίπου 1,14 ευρώ. Το 2024 η αναλογία αυξήθηκε σε 1,28 ευρώ ανά ευρώ κόστους. Το 2025, η χρέωση φτάνει τα 1,51 ευρώ για κάθε ευρώ κόστους, δείχνοντας σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας ανά μονάδα. Αυτή η βελτίωση θα πρέπει να αποτυπωθεί στα οικονομικά αποτελέσματα του 2025. Αν όμως αυτό δεν συμβεί, θα σημαίνει είτε ότι το κόστος παραγωγής έχει υποεκτιμηθεί, είτε ότι η τεκμηρίωση του περιθωρίου κέρδους είναι ελλιπής. Σε μια τέτοια περίπτωση, ενδεχομένως να απαιτείται παρέμβαση ελεγκτικών ή αρμόδιων αρχών, για να διερευνηθεί εάν οι χαμηλές τιμές των προηγούμενων ετών οδήγησαν σε μη τεκμηριωμένο οικονομικό όφελος για τρίτους ή σε παραμέληση των οικονομικών συμφερόντων της εταιρείας.

Η Fortress και η Mesogeios 5

Ένα νέο project τρέχει στην Ελλάδα ο ομογενής Co-Chairman και Managing Partner της Fortress Investment Group, Dean Dakolias, αυτή τη φορά στο real estate και στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και διαπραγμάτευσης πιστώσεων. Η Luxira Sarl, εταιρεία με έδρα το Λουξεμβούργο συνδεδεμένη με την Fortress μέσω της European Properties Investment Fund SCA, προχώρησε στη σύσταση της ελληνικής εταιρείας Mesogeios 5 Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Σκοπός της Mesogeios 5 είναι η αγορά και πώληση ιδιόκτητων ακινήτων, η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και διαπραγμάτευσης πιστώσεων χωρίς την αποδοχή καταθέσεων, καθώς και η εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων, είτε ιδιόκτητων είτε μισθωμένων. Εκπρόσωπος και μοναδική διαχειρίστρια της εταιρείας έχει οριστεί η Κατερίνα Μαχαίρα, αντιπρόεδρος και μέτοχος της Grifon Partners, της εταιρείας του Σάμη Δαυίδ, που η Fortress Investment Group χρησιμοποιεί για τις εν Ελλάδι «ειδικές αποστολές» της.

H Metlen και η MC11

H Metlen συνέστησε μια νέα εταιρεία την MC11 Κατασκευή και Διαχείριση Αρδευτικού Δικτύου Υπερείας - Ορφανών Ειδικού Σκοπού με αποκλειστικό αντικείμενο τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σκοπός της είναι η ανάληψη και πλήρης υλοποίηση του μεγάλου αναπτυξιακού έργου «Αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας Ν. Λάρισας – Ορφανών Ν. Καρδίτσας», με διάρκεια σύμβασης 25 ετών και προβλεπόμενη επιστροφή του έργου στο Δημόσιο μετά το πέρας της περιόδου. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 2,1 εκατ. ευρώ. Το αντικείμενο της εταιρείας καλύπτει όλο τον κύκλο ζωής του έργου. Αρχικά, θα αναλάβει την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών για τον πλήρη τεχνικό σχεδιασμό του αρδευτικού δικτύου, τόσο των υποστηρικτικών όσο και των εφαρμοστικών, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους περιβαλλοντικούς όρους. Παράλληλα, η εταιρεία οφείλει να μεριμνήσει για την ταχεία εξασφάλιση όλων των απαραίτητων διοικητικών και τεχνικών αδειοδοτήσεων που απαιτούνται για να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί το έργο. Επιπλέον, η MC11 θα χρηματοδοτήσει το έργο με ίδια ή δανειακά κεφάλαια, ενώ διατηρεί δικαίωμα να ζητήσει χρηματοδοτική συμβολή και από την Αναθέτουσα Αρχή, αν αυτό προβλέπεται στη Σύμβαση Σύμπραξης. Στη συνέχεια, θα προχωρήσει στην κατασκευή του αρδευτικού δικτύου, το οποίο αφορά την άρδευση αγροτικών εκτάσεων που βρίσκονται πλησίον του ποταμού Ενιπέα και συγκεκριμένα στα αγροκτήματα Πολυνερίου, Σταυρού, Κατωχωρίου, Ελληνικού, Βρυσιών και Υπέρειας στο Νομό Λάρισας, καθώς και στις περιοχές Ορφανών, Φύλλου και Λεύκης στο Νομό Καρδίτσας. Οι εν λόγω εκτάσεις βρίσκονται υπό τη διαχείριση των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Τιτανίου και Ενιπέα Φαρσάλων, καθώς και του Δήμου Παλαμά.Μετά την κατασκευή, η εταιρεία θα αναλάβει τη λειτουργία, τεχνική διαχείριση, ασφάλιση και συντήρηση του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στη Σύμβαση Σύμπραξης και τις εγκριθείσες προδιαγραφές απόδοσης. Στο τέλος της 25ετούς περιόδου, το έργο θα επιστραφεί στο Ελληνικό Δημόσιο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η εταιρεία θα αμείβεται μέσω πληρωμών διαθεσιμότητας, όπως προβλέπεται στους όρους της συμφωνίας. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της MC11 ανέλαβε ο Ελένος-Γεώργιος Καραΐνδρος, ενώ μέλη οι Αθανάσιος Μυγδάλης, Σταύρος Σταματέας, Ελένη Αστερίου και Νεραντζούλα Γκαμαράζη.

Η Theon International Plc

Η Theon International Plc έχει ήδη θέσει τις βάσεις για έναν εντυπωσιακό οικονομικό στόχο, καθώς για το 2025 αναμένεται να έχει κύκλο εργασιών που θα φτάσει τα 430 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 23% σε σχέση με το 2024. Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι η σύνθεση αυτού του κύκλου: πόσο μεγάλο ποσοστό θα συνεχίσει να αφορά πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη και πόσο προς τρίτους πελάτες, δηλαδή τελικούς χρήστες εκτός του ομίλου. Το 2024, οι πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη ανήλθαν σε 61,3 εκατ. ευρώ, ήτοι ανήλθαν στο 17,6% του συνολικού κύκλου εργασιών της τάξης των 349,2 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, ένα εξαιρετικά σημαντικό μέρος προήλθε από τις συναλλαγές με τη Hensoldt Theon Nightvision GmbH, την κοινοπρακτική εταιρεία που έχει συσταθεί από κοινού με τη Hensoldt Optronics GmbH. Η Hensoldt Theon λειτουργεί ως αντιπρόσωπος της Theon Sensors στην ευρωπαϊκή ήπειρο, αναλαμβάνοντας την εμπορική διαχείριση των εξαγωγών της εταιρείας προς τρίτους πελάτες. Πρόκειται για έναν κομβικό κρίκο στη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς μέσω αυτής της συνεργασίας επιτυγχάνεται πρόσβαση σε κρίσιμες αγορές του ευρωπαϊκού αμυντικού τομέα. Το 2024, οι πωλήσεις της Theon προς τη Hensoldt Theon Nightvision GmbH ανήλθαν σε 51,44 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 141% σε σχέση με το 2023, όταν είχαν διαμορφωθεί στα 21,3 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, οι απαιτήσεις της εταιρείας από τη Hensoldt ανήλθαν στο τέλος του έτους σε 21,76 εκατ. ευρώ, έναντι 15,38 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Η ισχυρή αυτή δυναμική ενισχύθηκε περαιτέρω από τη συμμετοχή της κοινοπραξίας Theon-Hensoldt στην πολυεθνική σύμβαση OCCAR, που αφορά την προμήθεια προηγμένων συστημάτων νυχτερινής όρασης προς το Βέλγιο και τη Γερμανία. Προ μηνών υπεγράφη σημαντική τροποποίηση της σύμβασης, η οποία προβλέπει την προμήθεια 3.500 συστημάτων για το Βέλγιο, 16.041 συστημάτων και 8.423 εξαρτημάτων κεφαλής για τη Γερμανία, καθώς και δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 25.000 συστήματα. Ακόμη προ μηνών, εγκρίθηκε από το Γερμανικό Κοινοβούλιο η τρίτη κατά σειρά παραγγελία, που αφορά νέα παρτίδα των Mikron Binocular Night Vision (BNVG), ενισχύοντας ουσιαστικά τις προοπτικές εσόδων της κοινοπραξίας για το 2025 και το 2026.

Η Satways και το σύστημα ENGAGE

Η εταιρεία Satways LTD, των Δημήτρη Διαγούρτα και Αντώνη Κωσταρίδη η οποία έχει αναπτύξει το σύστημα ENGAGE, ένα προηγμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης κρίσεων, σχεδιασμένο ειδικά για τις ανάγκες των φορέων πολιτικής προστασίας, όπως το Πυροσβεστικό Σώμα, οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και τα επιχειρησιακά κέντρα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, δώρισε προ ημερών στο Πυροσβεστικό Σώμα και στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας 400 άδειες χρήσης του λογισμικού ENGAGE CIVIL Mobile Edition. Πρέπει να σημειωθεί πως μόνον στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» η Satways LTD έχει λάβει την τελευταία διετία συμβάσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ για το σύστημα ENGAGE. Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα της Satways LTD στη χρήση του 2023 είχε κύκλο εργασιών που ανήλθε σε 7,05 εκατ. ευρώ, έναντι 2,58 εκατ. ευρώ το 2022, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξεως του 172%. Τα μικτά κέρδη της επιχείρησης έφτασαν τα 5,96 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,4 εκατ. ευρώ. Η καθαρή κερδοφορία μετά φόρων διαμορφώθηκε στα 1,9 εκατ. ευρώ.