Το Eurosystem Collateral Management System, ο Jan Karas και η Blue Olive Properties, οι νέες εταιρείες Λαυρεντιάδη, η Valios και τα 62 υποκαταστήματα της ΤΕΜΕΣ

Η Blue Olive Properties.

Άνοιγμα στον δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο του real estate κάνει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ Jan Karas, ο οποίος προ ημερών προχώρησε στην ίδρυση νέας εταιρείας στην Ελλάδα με την επωνυμία Blue Olive Properties Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία. Η Blue Olive Properties ιδρύθηκε με κεφάλαιο ύψους 50.000 ευρώ, το οποίο κατεβλήθη εξολοκλήρου από τον ίδιο τον Jan Karas, ο οποίος είναι και ο μοναδικό εταίρος και διαχειριστής της εταιρείας. Ο σκοπός της Blue Olive Properties επικεντρώνεται στην αγοραπωλησία, μίσθωση και διαχείριση ακινήτων, καθώς και στην ανάπτυξη οικιστικών έργων. Το φάσμα των δραστηριοτήτων της περιλαμβάνει επίσης υπηρεσίες ενοικίασης κατοικιών και επίπλων, εκμίσθωση επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διαρκείας, εργασίες κατασκευών και ανακαινίσεων, και μεσιτικές υπηρεσίες.

Ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης

Αυξημένη κινητικότητα ως προς τη σύσταση εταιρειών σε Κύπρο και Ελλάδα καταγράφει ο επιχειρηματίας Λαυρέντης Λαυρεντιάδης. Ο Λαυρεντιάδης μέσω της κυπριακής εταιρείας του CISTUS LTD προχώρησε στις 8 Μαΐου στη σύσταση της κυπριακής εταιρείας ENNIACHEM LTD, η οποία με τη σειρά της προχώρησε στις 13 Ιουνίου στην ίδρυση και επίσημη καταχώριση υποκαταστήματός στην Ελλάδα. Το υποκατάστημα φέρει την επωνυμία ENNIACHEM LTD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ και η έδρα του βρίσκεται στην οδό Πεντέλης 34, στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, όπου εδρεύουν σχεδόν όλες οι εταιρείες συμφερόντων Λαυρεντιάδη. Η κύρια δραστηριότητα του νέου ελληνικού υποκαταστήματος είναι το χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων, ενώ περιλαμβάνονται και πλήθος δευτερευουσών δραστηριοτήτων όπως η παραγωγή λιπασμάτων, η παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, η αποθήκευση, η εμπορία ρητινών και άλλων χημικών πρώτων υλών, η διαχείριση ακινήτων, καθώς και η τεχνική υποστήριξη μέσω επισκευής μηχανημάτων. Ακόμη, η ENNIACHEM LTD θα δύναται να λειτουργεί ως εμπορικός αντιπρόσωπος για τη διάθεση χημικών και αγροχημικών προϊόντων στην ελληνική αγορά. Σημειώνεται πως ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης έχει από το Φεβρουάριο ιδρύσει στην Κύπρο και τις εταιρείες OCTACHEM Ltd και EPTACHEM Ltd, με την τελευταία να έχει ιδρύσει υποσύστημα στην Ελλάδα (EPTACHEM Ltd Υποκατάστημα Αλλοδαπής) ήδη από τα μέσα Μαΐου, ξανά με αντικείμενο το χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων, καθώς και την παραγωγή και διακίνηση ρητίνης, απορρυπαντικών, λιπασμάτων και αγροχημικών.

Τα 62 υποκαταστήματα της ΤΕΜΕΣ

Η ΤΕΜΕΣ του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου, ο φορέας ανάπτυξης του διεθνώς καταξιωμένου προορισμού Costa Navarino, έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που ίσως της δίνει και μια ξεχωριστή πρωτιά πανελλαδικά. Η Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας ΑΕ διατηρεί σήμερα 62 ενεργά υποκαταστήματα ανά την επικράτεια. Τα υποκαταστήματα αυτά καλύπτουν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον τουρισμό, τη φιλοξενία, τις υπηρεσίες εστίασης, την αξιοποίηση ακινήτων και άλλες συναφείς υπηρεσίες, αντανακλώντας την πολύπλευρη επιχειρηματική της δράση. Γιατί γίνεται αυτό; Η επιλογή της δημιουργίας υποκαταστημάτων αντί για θυγατρικές βασίζεται σε συγκεκριμένα οργανωτικά και οικονομικά κριτήρια. Η νομική δομή των υποκαταστημάτων είναι απλούστερη, καθώς δεν απαιτείται η ίδρυση νέας εταιρείας. Όλες οι δραστηριότητες λειτουργούν στο όνομα της μητρικής εταιρείας, με μειωμένες διοικητικές απαιτήσεις. Σε φορολογικό και λογιστικό επίπεδο, τα υποκαταστήματα φορολογούνται τοπικά, αλλά τα αποτελέσματά τους ενοποιούνται με εκείνα της ΤΕΜΕΣ. Επιπλέον, η ίδρυση υποκαταστημάτων συνοδεύεται από φορολογικά ή επενδυτικά κίνητρα. Η δομή αυτή επιτρέπει στη ΤΕΜΕΣ να έχει άμεσο έλεγχο της λειτουργίας κάθε μονάδας, χωρίς την ανάγκη για χωριστές οικονομικές καταστάσεις, αν και τηρούνται τοπικά λογιστικά βιβλία. Τέλος, εφόσον χρειαστεί, το κλείσιμο ενός υποκαταστήματος γίνεται με λιγότερες διαδικασίες σε σύγκριση με τη λύση και εκκαθάριση μιας θυγατρικής εταιρείας.

Η οικογένεια Μαμιδάκη

Επεκτείνει την παρουσία της στον τομέα του τουρισμού η οικογένεια Μαμιδάκη, ιδρύοντας τη νέα εταιρεία T.E.A.M. Blue Signature, με διακριτικό τίτλο Τουριστικές Επιχειρήσεις Αδελφών Μαμιδάκη Blue Signature. Πίσω από την πρωτοβουλία βρίσκονται τα παιδιά της Τζίνας Μαμιδάκη – ο Γιώργος, η Αριστέα και η Βασιλική Μαμιδάκη – Βενετοπούλου – τα οποία συνεχίζουν την επιχειρηματική παράδοση της οικογένειας στον κλάδο της φιλοξενίας. Η νέα εταιρεία φιλοδοξεί να αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν τη διαχείριση και ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τουρισμό, την οργάνωση εκδηλώσεων, την εκμετάλλευση τουριστικών και πολιτιστικών χώρων, καθώς και τη δραστηριοποίηση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των επενδύσεων σε ακίνητα. Η Τζίνα Μαμιδάκη, με πολυετή και ενεργή παρουσία στον τουριστικό τομέα της χώρας, παραμένει στο τιμόνι της bluegr HOTELS & RESORTS ως Διευθύνουσα Σύμβουλος. Η εταιρεία της διαχειρίζεται με επιτυχία τρία εμβληματικά ξενοδοχεία στην Κρήτη —το MINOS BEACH art hotel, το MINOS PALACE hotel & suites και το CANDIA PARK village— καθώς και το ξενοδοχείο LIFE GALLERY Athens στην Αθήνα.

Η Valios του Νίκου Βαρδινογιάννη

Μια νέα εταιρεία επενδύσεων με την επωνυμία Valios Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ίδρυσε η βρετανική Tethys Equity Limited, η οποία συνδέεται με τον επιχειρηματία Νίκο Βαρδινογιάννη. Η έδρα της Valios βρίσκεται στην Ηρώδου Αττικού 12Α στο Μαρούσι, στη διεύθυνση όπου στεγάζονται και τα κεντρικά γραφεία της Motor Oil. Η Valios συστάθηκε με αρχικό κεφάλαιο 200.000 ευρώ και έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών επενδύσεων σε μετοχές, χρεόγραφα και ακίνητα. Παράλληλα, θα δραστηριοποιείται και ως εταιρεία συμμετοχών (holding), αναλαμβάνοντας δευτερεύουσες λειτουργίες διαχείρισης και ανάπτυξης επιχειρηματικών χαρτοφυλακίων.

Η enaon EDA

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), με την οποία εγκρίνεται ο κατάλογος επικουρικών και τιμολογούμενων υπηρεσιών της enaon EDA για το 2025. Σύμφωνα με την απόφαση, τα τέλη σύνδεσης φυσικού αερίου διαμορφώνονται με βάση το ποσοστό διείσδυσης ανά Δήμο. Σε περιοχές με διείσδυση κάτω του 25%, όπως οι Δήμοι Ασπροπύργου, Διονύσου, Ελευσίνας, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κρωπίας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Παιανίας και Περάματος, η σύνδεση παρέχεται με 100% έκπτωση, χωρίς χρέωση. Αντίστοιχα, έκπτωση 60% προβλέπεται σε Δήμους όπως Αγία Βαρβάρα, Αγία Παρασκευή, Αιγάλεω, Άλιμος, Αχαρνές, Βύρωνας, Γλυφάδα, Ζωγράφου, Ηλιούπολη, Ηράκλειο, Καλλιθέα, Κηφισιά, Μοσχάτο-Ταύρος, Νέα Ιωνία, Νέα Σμύρνη, Περιστέρι, Φιλοθέη-Ψυχικό και Χαλάνδρι.

Οι τραπεζικές εξασφαλίσεις

Η Τράπεζα της Ελλάδος εξέδωσε δύο αποφάσεις με τις οποίες αναθεωρείται ο τρόπος με τον οποίο οι τράπεζες δίνουν «εξασφαλίσεις» στην Κεντρική Τράπεζα για να λάβουν ρευστότητα. Η πρώτη απόφαση (Πράξη 131) θεσπίζει ένα νέο σύστημα διαχείρισης εξασφαλίσεων που είναι κοινό για όλες τις χώρες της ευρωζώνης. Αυτό σημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες, όπως και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές, πρέπει πλέον να καταχωρούν και να διαχειρίζονται τις ασφάλειες που δίνουν στην Κεντρική Τράπεζα μέσα από μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα, το ECMS (Eurosystem Collateral Management System). Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται ότι όλες οι πληροφορίες είναι καταγεγραμμένες με τον ίδιο τρόπο και ότι το Ευρωσύστημα λειτουργεί πιο οργανωμένα. Για παράδειγμα, όταν μια ελληνική τράπεζα θέλει να πάρει χρηματοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδος, πρέπει να καταθέσει κάποιο περιουσιακό στοιχείο ως εγγύηση, όπως κρατικά ομόλογα ή δάνεια πελατών της. Αυτές οι εγγυήσεις καταχωρούνται στο νέο σύστημα, το οποίο υπολογίζει πόση αξία έχει κάθε εγγύηση και πόσα χρήματα μπορεί να πάρει η τράπεζα με βάση αυτή την αξία, αφού αφαιρεθούν προσαρμογές ασφαλείας (π.χ. πιθανές απώλειες). Η δεύτερη απόφαση (Πράξη 132) επικαιροποιεί παλαιότερη νομοθεσία για το πώς ακριβώς εφαρμόζει η Τράπεζα της Ελλάδος την νομισματική πολιτική, δηλαδή πώς δίνει ρευστότητα στις τράπεζες και με ποιους κανόνες. Μεταξύ άλλων, ανανεώνονται οι όροι για το πώς γίνονται οι χρηματοδοτήσεις και πώς διακανονίζονται οι συναλλαγές, δηλαδή το πότε και με ποιους τεχνικούς όρους μεταφέρονται τα χρήματα και οι εγγυήσεις μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και των εμπορικών τραπεζών. Για παράδειγμα, προβλέπεται ότι μια χρηματοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδος που γίνεται με τη μορφή «οριακής χρηματοδότησης» θα έχει διάρκεια μιας ημέρας και θα εξοφλείται την επόμενη εργάσιμη, εφόσον λειτουργεί το διατραπεζικό σύστημα TARGET. Επίσης, αν μια τράπεζα δώσει ομόλογα ως εγγύηση και στη συνέχεια τα αντικαταστήσει με άλλα περιουσιακά στοιχεία, αυτό πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο, καταχωρημένο στο νέο σύστημα.